Leticia Calderón recordó el dolor que le causó la infidelidad de Juan Collado

Leticia Calderón habló de su relación con Juan Collado (Foto: @Letycalderon79 / Instagram)

La actriz Leticia Calderón contó cómo se sintió cuando se separó de Juan Collado, luego de que éste le fuera infiel con la actriz Yadhira Carrillo hace algunos años atrás.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz contó que Juan de pronto se fue sin avisarle, que ella estaba operada de las rodillas cuando entró al cuarto y vio que ya no estaban sus cosas personales. “Se fue como las chachas, ¿me entiendes? Sin decir adiós ni nada”, manifestó.

“Me paré me acuerdo como a las 8 de la noche (…) me paré en muletas para el baño y ya no estaban sus cosas. Esa es la realidad. Y le dije a mi muchacha, a Lucy, ¿oye cuándo se llevó las cosas el señor? ‘Ayer en la tarde, ayer lunes’ (…) Te lo juro por la vida de mis hijos que así fue”.

También, la actriz de telenovelas recordó la noche en la que se casaba Mara Patricia, fiesta a la que Juan Collado asistió acompañado de su nueva pareja, Yadhira Carrillo. Leticia Calderón dijo que su expareja le insistió regresar e intentarlo: “Me estuvo hablando desde las 7 de la noche en tu boda hasta las 3 de la mañana. Mensajeando”.

Juan Collado y Yadhira Carrillo formalizaron su relación después de la ruptura (Archivo)

Del mismo modo, la actriz dijo que entendía que las relaciones y el amor se acaban en algún momento, pero lo que le había dolido en realidad era que Juan Collado no le hubiera dicho nada, que no hubiera “finiquitado” la situación y que no hubiera sido sincero.

“Ese es mi dolor con él. Yo no hubiera tenido ningún problema si él me hubiera dicho ‘oye ya no te quiero’, o ‘sí te quiero pero me encanta la parranda’, o ‘me gusta alguien más... adiós’”, manifestó.

La actriz aprovechó para hablar de los focos rojos que existieron en su relación que le indicaron que las cosas no estaban bien. Admitió que fue un error querer creerle, pues él lo sabía disimular bien. “Vivió en mi casa 8 años”, recordó.

Leticia Calderón se habría enterado de que su expareja ya tenía un nuevo romance porque Matilde Obregón, periodista de espectáculos, le había hablado unos días después de la separación, para decirle que tenía en sus manos una serie de fotos de Juan y Yadhira besándose, y preguntarle si las podía publicar, a lo que la actriz contestó que sí.

La actriz tiene dos hijos con Juan Collado (Foto: Instagram@leticiacalderon_actriz/Cuartoscuro)

Tras enterarse, la actriz encaró a Juan y le reclamó, pero él no quiso aceptarlo, y argumentó que aquello era un intento para separarlos, que se trataba de un fotomontaje y le insistió en que fueran a terapia psicológica para rescatar su relación. “Y le dije: No te hagas güey si fue el fin de semana que no me acompañaste a Ladero con el doctor de Luciano”, contó.

También dijo que la última que se enteraba de los engaños era ella, y que durante su relación había sospechado varias veces de varias mujeres. Incluso, cuando estaba amamantando, alguien le habría contado que había visto a su pareja con alguien más, pero que ella no había querido creer ese chisme.

Leticia Calderón dijo que siempre le dolerá que Juan no se haya despedido de ella (Foto: Instagram)

“Afortunadamente me enteré de muchas cosas. Las suficientes para llorarle una semana”, dijo. También contó que la relación de Yadhira Carrillo y sus hijos Luciano y Carlo no era buena, pero que les pide siempre que la respeten, les caiga bien o les caiga mal: “A mí me hubiera convenido más que sí se llevaran, pero las cosas no la supieron hacer”.

Fue así, que Leticia Calderón se sinceró sobre sus sentimientos, y dijo que lo que le dolía todavía y siempre le iba a doler, era que no se hubiera despedido de ella ni le hubiera dado su adiós.