Ferka evidenció a Christian Estrada por ofrecerle 5 mil pesos de manutención para su hijo

Ferka contentó a las declaraciones de Christian Estrada (Instagram/@ferq_k/@estradac11)

La actriz y conductora, Ferka, utilizó sus redes sociales para aclarar algunos asuntos relacionados con el pleito que tiene con su expareja Christian Estrada, quien recientemente había declarado ser un buen padre, pero que no podía ver a su hijo porque Ferka no se lo permitía a menos de que pagara una fuerte cantidad de dinero.

En el programa estadounidense, “¡Siéntese quien pueda!”, Estrada contó que Ferka le estaba pidiendo casi 4 mil dólares al mes para dejarle ver a su hijo, es decir, 75 mil pesos mexicanos aproximadamente; no obstante, la actriz no se quedó callada y le contestó a desde su cuenta de Instagram personal.

En sus redes dijo que lamentaba que el programa estuviera haciendo un circo de la situación que vive con su hijo, y que todo lo que se había manifestado no era más que una “sarta de mentiras”.

Ferka comenzó su contraataque escribiendo en una historia de la red social: “Qué asco de novela barata armaron. Calladita no me veo más bonita. Ay, me voy a quedar sin vacaciones. Ah no perdón, nos vamos”, y unas horas después comenzó a aclarar el asunto.

La actriz dijo en sus redes dijo que lamentaba que el programa estuviera haciendo un circo de la situación que vive con su hijo (Instagram/@estradac11/@ferk_q)

“Muchos ya saben, pero ahorita me voy a dejar ir, espérense”, advirtió, para luego puntualizar sus argumentos. “Solo para que quede claro, no me pienso quedar callada, estoy harta de escuchar mentiras, estoy cansada del cinismo, estoy triste por ver cómo se prestaron en este programa en Estados Unidos para este circo tan barato y tan asqueroso”.

“No voy a permitir que mi nombre se manche y se desacredite mi imagen. Donde digan tonterías y mentiras” manifestó la actriz para luego defenderse de las acusaciones. De entrada, dijo que era ridículo pensar que estaba pidiendo esa cantidad para sus vacaciones, y que Christian Estrada no debería estar hablando de tipos con los que ella está.

“Evidentemente está con chicas, y mí no me interesa. Entonces ¿él sí puede pero yo no por ser mujer? Está raro, ¿no?”, manifestó, diciendo que toda esa situación era simple machismo.

“No voy a permitir que mi nombre se manche y se desacredite mi imagen", manifestó Ferka (Archivo)

Sobre el tema de la petición de 4 mil dólares, la actriz dijo “De entrada está mal porque mi jurisdicción es aquí en México, y serían pesos, no estoy pidiendo 4 mil dólares; de hecho me encantaría contarles la propuesta de su abogado de la semana pasada, que él quiere darme 5 mil pesos... ni la colegiatura de su hijo cuesta eso”.

Del mismo modo, contestó a Estrada, quien dijo estar sufriendo por no poder ver a su hijo, diciendo que los actos tenían consecuencias, y que él había desaparecido. “Él no ha intentado acercarse a preguntar por su hijo. Mi hijo estuvo malo la semana pasada, grave, enfermo, y él ni en cuenta”. Del mismo modo, declaró que Estrada sólo está preocupado por decir mentiras y hacer circos de la situación.

Sobre las declaraciones de Estrada acerca del dinero, Ferka dijo que sólo en una ocasión le llegó un deposito cuyo concepto no estaba aclarado: “no sé si para pañales, leche colegiatura o algo”, y que lo tomó como parte del dinero que él le debía.

“Él no ha intentado acercarse a preguntar por su hijo", acusó Ferka

También dijo ser una mujer totalmente independiente que siempre se ha costado sus gastos. Que tenía una casa donde él había vivido y una camioneta que él había manejado. “Siempre me he mantenido sola”, dijo, y calificó a Estrada como un padre irresponsable en cuestiones de manutención y pensión alimenticia.

“Antes de pedir derechos hay que cumplir con las responsabilidades”, manifestó, para después dirigirse directamente a Ale Jaramillo: “Entiendo que es tu programa, entiendo que es tu trabajo, no sé si eres periodista, conductora o lo que sea, pensé que ibas a ser una mujer generosa”.

Y le pidió que antes de declarar algo o emitir un juicio, fuera empática: “no conoces la verdadera historia, no conoces cómo fueron las cosas y no me conoces a mí. Entonces te pido de favor que cuides bien lo que dices”.