Ferka aseguró que Christian Estrada estaría enfrentando más denuncias: “Tiene antecedentes”

Ferka continuará en su lucha para que Christian Estrada pague por sus presuntos actos (Instagram/@ferq_k/@estradac11)

Ferka aseguró que existen varios antecedentes contra su expareja, Christian Estrada, a quien denunció por presuntamente haberse llevado a su hijo sin su consentimiento. Según afirmó la actriz, además del proceso legal que ella inició contra el modelo por presunta violencia, existirían reportes por amenazas de quitarle al menor, además de otras acusaciones de terceros.

El pasado sábado 26 de noviembre María Fernanda Quiroz, también conocida como Ferka, denunció que Christian Estrada presuntamente habría sustraído de forma ilegal a su hijo, Leonel de 1 año, cuando se encontraron en un lugar público para que el modelo conviviera con el menor.

Pese a que Estrada fue aprehendido al día siguiente de los hechos, hoy se encuentra libre y su ex pareja se dijo dispuesta a no permitir que él quede impune por esto, pues no solamente existiría la supuesta amenaza a que vuelva a llevarse a su hijo, sino porque existirían otras denuncias en su contra.

La pareja se habría separado desde septiembre, pero lo dieron a conocer en octubre con un comunicado (Instagram/@ferk_q)

“Antecedentes como he visto... Ahorita me ha llegado toda la información de lo social, que tiene muchísimos antecedentes, pero eso no es lo importante, yo ya había hecho una denuncia de él, que fue cuando realmente terminamos nuestra relación. Yo ya tenía adelantado estos antecedentes, levanté la mano en donde había sufrido esta violencia y amenazas de quitarme a mi hijo”, dijo en entrevista a De Primera Mano.

Cabe recordar que el pasado octubre María Fernanda dio a conocer que no solamente había terminado su noviazgo con Christian, si no que inició un proceso legal en su contra por presuntamente haber cometido violencia emocional durante su noviazgo.

Ferka agregó que el motivo por el que detuvieron a su expareja es porque además de que él no contaba con ningún permiso para llevarse a Leonel, ella se desmayó y, en la prisa por actuar en beneficio de su salud y del bien del menor, se tomó la decisión de aprehender a las personas implicadas, tanto al modelo como a sus presuntos cómplices.

#EnVivo, #Ferka nos revela qué pasó con Christian y su hijo. Además, da los detalles de su guerra legal contra él#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Dd4sR3icck — De Primera Mano (@deprimeramano) December 2, 2022

Según explicó la actriz, lo que sucedió el pasado sábado fue que ambos se citaron en un restaurante de una centro comercial ubicado en la Colonia Del Valle. Ahí, Christian Estrada podría ver a Leonel por unos minutos, pues hasta hoy no se ha definido quién tendrá la custodia del niño.

Sin embargo, el modelo habría llegado con una persona que supuestamente dijo ser el abogado de Christian, esto para distraerla y que el ex novio de Frida Sofía se llevara a Leonel. Por varias horas ella intentó llegar a un acuerdo para que le regresara a su hijo, pero no habría servido de mucho, por lo que decidió proceder legalmente, denunciándolo por presunta sustracción de menores.

El domingo 27 de noviembre, Christian Estrada fue detenido por las autoridades y remitido al Reclusorio Norte; sin embargo, después de su primera audiencia, la cual se llevó a cabo el martes 29, un juez dijo que la aprehensión del modelo fue ilegal y quedó libre, sin ninguna medida condicional.

Estrada lanzó este mensaje cuando salió de prisión, pero después lo borró (Instagram/@estradac11)

Horas después de esto, Estrada lanzó un mensaje a través de Instagram en el que se disculpó con la madre de su hijo por lo sucedido, pero después lo borró.

Por su parte, María Fernanda confesó que temía por su seguridad y la de su hijo, al punto en que tiene pavor de salir a la calle, pues su exprometido sabe en dónde vive y los lugares que frecuenta.

