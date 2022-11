Christian Estrada salió de la cárcel y ahora Ferka teme por su integridad

Ferka confirmó que Christian Estrada seguirá el proceso en libertad porque la detención no habría sido legal (Instagram/@estradac11/@ferk_q)

Ferka dio a conocer que Christian Estrada, padre de su hijo y a quien denunció por sustracción de menores, seguirá su proceso en libertad, algo que le causa un gran temor debido a que él conoce todo sobre ella y su familia.

Este martes 29 de noviembre se llevó a cabo la primera audiencia en el caso entre Ferka y Christian Estrada, esto después de que el modelo presuntamente se llevara a su hijo -Leonel, quien tiene un año de edad- el pasado sábado 26 de noviembre sin el consentimiento de su expareja.

Al término de este encuentro, se determinó que Christian recuperará su libertad luego de haber sido aprehendido y puesto tras las rejas en el Reclusorio Norte. La actriz confesó que esta decisión la atemoriza y espera que los procesos que inició para su protección y la de hijo avancen lo más rápido posible, pues su exnovio sabe en dónde vive ella y sus papás, y dónde estudia el menor.

Leonel, hijo de Ferka y Christian, tiene un año y tres meses (Instagram/@ferk_q)

“No hubo detención, vamos a seguir con la investigación porque no se cumplió la flagrancia. Yo la verdad estoy enojada y sentida porque la justicia, más allá de la detención y de los actos que hicieron, es que no están viendo el pavor que tengo de salir a la calle”

Ferka confesó que ella creyó en lo que su exnovio le dijo y aceptó que se vieran para que él pudiera ver a su hijo; sin embargo, Christian presuntamente se habría llevado al menor sin su consentimiento y a base de mentiras.

“Sabemos que ningún padre tiene derecho a arrebatarle sin permiso el bebé a la madre. Estoy en shock, estoy enojada, estoy triste, pero sobre todo tengo pavor. Él está libre”, dijo la histrionisa a la prensa, captada por De Primera Mano.

El pasado octubre la actriz confirmó su ruptura y dio a conocer que sufrió de violencia emocional dentro de su relación (Instagram/@ferk_q)

Otro de los motivos por los que la ex participante de Guerreros está preocupada es porque el padre de su hijo tiene doble nacionalidad (mexicana y estadounidense) y ya que no se le pusieron condiciones para recobrar su libertad, en cualquier momento puede irse de México.

La abogada explicó que el modelo está libre porque la detención habría sido arbitraria, por esto es que no se le pudo vincular a proceso, pero no por ello podrá tener contacto con su hijo, pues existe la denuncia.

Aunado a esta situación, dijo que solicitarán medidas de protección para la actriz y su hijo, pues presuntamente estarían en riesgo luego de lo que sucedió el fin de semana.

A parte de que Christian Estrada presuntamente se habría llevado a su hijo sin el consentimiento de la madre del menor, Ferka recordó a la prensa que existe un antecedente con el modelo, pues además de que hay otra denuncia en su contra, su exnovio presuntamente la habría acosado y habría entrado a su domicilio a llevarse documentos.

Cabe recordar que después de que se rumoró que la pareja habría terminado su relación tras comprometerse, Ferka reveló a través de un comunicado que sufrió de violencia emocional.

La participante de Las estrellas bailan en Hoy dio a conocer que enfrentaría esta situación con la ley, aunque no dio detalles del proceso que iniciaría.

Por su parte, Christian Estrada defendió que él mantenía una relación cordial con su exnovia porque la respetaba y no quería que su hijo tuviera una mala impresión de cualquiera de los dos cuando creciera. Además, llegó a asegurar que él no había recibido notificación de denuncia alguna en su contra y no respondería ante los medios a las acusaciones de Ferka.

