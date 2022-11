Christian Estrada se disculpó con Ferka tras recuperar su libertad, pero se arrepintió

Christian Estrada aseguró que él no haría nada ilegal para afectar a Ferka o a su hijo, Leonel (Instagram/@estradac11/@ferk_q)

Christian Estrada reapareció en redes sociales para negar que hubiera sustraído de forma ilegal a su hijo, asegurar que no haría algo fuera de la ley y disculparse con Ferka; no obstante, después borró parte de su mensaje.

Este miércoles Christian Estrada se pronunció respecto a las acusaciones que hizo Ferka contra él por presuntamente haberse llevado a su hijo, Leonel, sin su consentimiento. A través de su cuenta de Instagram, el modelo compartió la decisión del juez que lo dejó en libertad y, además, escribió un mensaje acerca de su actual situación legal, afirmando que actualmente no hay proceso legal alguno en su contra.

“Les digo. No se me involucró en ningún proceso ni se se me atribuyo ningún daño a algún tercero, por que no lo hay, ni lo ha habido”

En su publicación, Estrada también dijo que buscará que se llegue a una resolución en cuanto a la custodia de su hijo, la cual está en proceso desde su separación con Ferka. Además, recalcó que él no actuará fuera de ley y no guarda rencor.

“Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie”, se lee en el post.

El siguiente párrafo que escribió en la publicación original actualmente ya no se encuentra, pues el modelo editó su mensaje y eliminó esta parte, que fue en la que se disculpó con Ferka y con todas las mujeres “que se pudieron haber sentido ofendidas”. Se podía leer:

“Les ofrezco una disculpa a todas las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas incluyendo a la madre de mi hijo con este mal momento”

Este fue el mensaje que originalmente Christian había compartido (Instagram/@estradac11)

El post del ex novio de Frida Sofía termina con un mensaje para Leonel, a quien dijo que será paciente para conseguir una buena y regulada convivencia con él, pues es derecho del menor.

Esta publicación surge a partir de que el pasado sábado 26 de noviembre Ferka acusó a Christian de presuntamente haberle quitado a su hijo sin su consentimiento cuando se habían citado para que él pudiera ver a Leonel.

La actriz presentó una denuncia en contra del padre de su hijo y el pasado lunes lo aprehendieron y lo llevaron al Reclusorio Norte. No obstante, en la primera audiencia, la cual se llevó a cabo ayer, 29 de noviembre, se calificó como no legal a la detención de Estrada, por lo cual recobró su libertad sin ninguna condición.

La pareja se separó desde hace un mes en medio de una polémica por presunta violencia emocional (Instagram/@ferk_q)

Ante esta decisión, Ferka confesó que sentía “pavor” al saber que su exnovio puede volver a buscarla ya que sabe en dónde vive ella y a qué lugares lleva a Leonel.

“No hubo detención, vamos a seguir con la investigación porque no se cumplió la flagrancia. Yo la verdad estoy enojada y sentida porque la justicia, más allá de la detención y de los actos que hicieron, es que no están viendo el pavor que tengo de salir a la calle”, dijo la ex participante de Guerreros al final de la audiencia, captada por De Primera Mano.

Agregó que también teme que Christian Estrada deje el país ya que cuenta con doble nacionalidad; además de ser mexicano, también es estadounidense.

Hasta el momento, Ferka no ha vuelto a dar declaraciones acerca de la denuncia que está en curso contra del padre de su hijo, así como tampoco ha reaccionado a su mensaje.

