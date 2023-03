Westlife confirmó su participación en el festival Machaca 2023

El festival Machaca se ha consagrado como uno de los más importantes y diversos eventos del norte de México. En 2022, el festival hizo posible algo tan surreal como juntar en un mismo line up a Slipknot y Paulina Rubio, y este año, Machaca busca volver a hacer historia con los invitados al evento.

Aunque aún no se anuncia el cartel completo, ya se han confirmado dos actos. El primero fue nada menos que Korn, la agrupación insignia del nu metal que visitará México por 17° ocasión, convirtiendo al país latinoamericano en uno de sus favoritos para salir de gira.

Korn anunció su participación en el Machaca en diciembre de 2022.

Ahora, para crear el contraste del que tanto se ha jactado el festival, el segundo acto que se ha anunciado es Westlife, una de las boybands más populares de principios de los años 2000. Fue esta misma popularidad la que hizo que la agrupación se presentara en dos ocasiones en el país.

El primer show de Westlife en México se llevó a cabo durante el aniversario Telehit de 2001, interpretando un total de cinco canciones. Sería hasta 2002 que la banda daría su único concierto de manera formal en territorio mexicano, teniendo como sede la Plaza de Toros de la Ciudad de México. El show, como era de esperarse, fue un completo éxito con 30 mil fanáticos coreando éxitos como Flying Without Wings, If I Let You Go y Swear It Again.

A pesar de que México no volvió a figurar en los planes de gira de la banda hasta ahora, el país forma parte vital de la historia de la banda, pues como muchos fanáticos sabrán, el video de su éxito Fool It Again fue grabado en la Ciudad de México. El Zócalo de la capital y las icónicas Torres de Satélite fueron las protagonistas del video grabado en 1999, poco antes de que Westlife se convirtiera en el hit mundial que terminó siendo.

Han tenido que pasar más de 20 años para que la agrupación irlandesa conformada por Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, Shane Filan y Brian McFadden, regresen al país como parte de este festival que presentará un espectáculo para todo tipo de público. Será este 24 de junio que Westlife haga su regreso triunfal, y a pesar de que el cartel completo de Machaca aún no es revelado, los boletos ya se encuentran en Fase 2, por lo que los interesados deberán de darse prisa para ver a la boyband que hizo historia con siete sencillos seguidos en el lugar número 1 de las listas de éxitos.

Dentro de todo este misterio, Machaca liberó boletos en fase “Creyente” para los aventurados que no sabían nada de esta nueva edición y boletos en Fase 1 cuando Korn fue anunciado. Se espera que la venta general comience el próximo 15 de marzo en Fase 2, y aunque no se sabe cuál será su precio, como referente la Fase 1 tuvo un precio de $1,100.00 pesos MXN en general, $1,500.00 pesos MXN en premium y $2,000.00 pesos MXN en VIP.

La venta general de boletos de Machaca 2023 comenzará el 15 de marzo en Fase 2.

Fueron un total de seis álbumes de estudio los que Westlife lanzó entre 1999 y 2010. Tras visitar prácticamente todo el mundo y ganar millones de dólares, la boy band se tomó un descanso de ocho años, regresando a los escenarios y al estudio en 2019. Desde entonces, el quinteto se ha mantenido de gira constante (a excepción de 2020 por la pandemia). En 2019, Kian Egan brindó una entrevista para la Organización Editorial Mexicana, y desde entonces, compartió su deseo de volver a tierras mexicanas.

“Fue una experiencia increíble”, mencionó Egan acerca de su show en la Plaza de Toros en 2002. “Nos encantaría regresar pero tenemos que esperar cómo va el álbum, y el sencillo pero definitivamente nos encantaría volver”.