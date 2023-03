Tundieron a Fito Páez por posar junto a Ángela Aguilar: “Una foto 125% argentina”

Los internautas continúan relacionando cada publicación de la intérprete estadounidense con su polémico comentario donde se declaró 25% argentina. (Foto: REUTERS-Steve Marcus // Foto Instagram: @angela_aguilar_)

Fito Páez recurrió a sus redes sociales para sorprender a sus fanáticos mexicanos con una gran noticia, se encuentra de visita en CDMX por motivos laborales. El legendario artista argentino no compartió detalles al respecto, sin embargo, dejó entrever que podría tratarse de una colaboración musical, pues acompañó la enhorabuena con una fotografía donde posó junto a nada más ni nada menos que Ángela Aguilar, la intérprete de regional mexicano más fuerte del momento.

“Hoy pasé toda la tarde con esta artista extraordinaria en el DF. Bailando, cantando, filmando y riendo. Gracias Ángela Aguilar por tu talento sin límites. @angela_aguilar_”, escribió en su cuenta de Instagram.

Padre e hija han enfrentado la controversia explicaron que la integrante de la dinastía Aguilar -una de las familias artísticas más famosas de México- tiene herencia argentina gracias a su abuela materna. (Foto: Eser Gutiérrez)

En la fotografía se puede apreciar al compositor de 59 años luciendo un enorme abrigo verde fosforescente que convino con una bufanda y unos tenis del mismo color, además de un pantalón oscuro de mezclilla. Junto a él aparece Ángela Aguilar, quien posó para la cámara con un vestido rojo con escote en la cintura que acompañó con unas zapatillas animal print de serpiente.

Fito Páez compartió la postal con la intención de agradecer el trabajo que realizó con la intérprete de regional mexicano durante los primeros días de marzo, sin embargo, terminó dividiendo opiniones entre los usuarios de la plataforma. Algunos internautas se posicionaron a favor de una posible colaboración, mientras que otros externaron su disgusto ante la posibilidad y recordaron el polémico comentario que lanzó Ángela Aguilar sobre su nacionalidad.

“Dos argentinos en una misma foto”. “Una foto 125 % argentina y 85% mexicana”. “Fito: parpadea dos veces si te obligaron a salir en esa foto”. “Dúo argentino!”. “Qué? Por qué? Tal vez porque los dos son argentinos”. “Seguro se entendieron muy bien porque ella es 25% argentina”. “Mira, dos argentinos”. “Se viene un dueto muy interesante, esperaremos ansiosos maestro Fito”, fueron algunos comentarios.

Y es que una vez más los internautas mexicanos lanzaron comentarios burles sobre la nacionalidad de Ángela Aguilar, pues aunque Pepe Aguilar confirmó que su hija tiene herencia argentina gracias a su abuela materna, las críticas continúan y esta vez no fue la excepción.

Tras lo sucedido Fito Páez no comentó nada al respecto y tanto la intérprete de En realidad como sus seres queridos se mantuvieron al marguen de la situación.

Esta es la segunda gran controversia de la nieta de Antonio Aguilar (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

Fue en diciembre de 2022 cuando la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre -dos íconos mexicanos- se sumó a los aficionados de fútbol que recurrieron a sus redes sociales para compartir su emoción al saber que la selección de fútbol de Argentina ganó la Copa Mundial. Sin embargo, la cantante llamó la atención porque en su felicitación se declaró un 25% argentina, desatando un sinfín de críticas.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió en su cuenta de Instagram.

La cantante interpretó "La llorona" y "La malagueña" durante el evento.(Foto Instagram: @angela_aguilar_)

Muchos usuarios consideraron que el comentario de Ángela Aguilar estuvo fuera de lugar porque, aunque nació en Estados Unidos, tiene herencia mexicana gracias a sus abuelos pateros e, incluso, ha construido una carrera artística a nivel internacional gracias a sus interpretaciones de música ranchera y regional.

Desde ese entonces cada vez que la intérprete de Qué agonía hace una publicación sale a flote el tema. De hecho, cuando presumió que conoció a la Reina emérita Sofía -madre del Rey Felipe VI- tras su participación especial en los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023, también recibió críticas al respecto.

“Ahora qué sigue? 32% española y tampoco lo entenderemos???”. “10% española, pero no entenderías”. “No me representa, en lo absoluto”. “Ella no está orgullosa de sus raíces, por eso o pretende ser de cualquier lugar”. “20% española”. “Ahora eres madrileña?”. “Ahora dirás que la reina es parte de tu árbol genealógico? También tienes ascendencia española o qué?”, fueron algunas reacciones.