“No le tengo miedo al cambio”: Roger González no sabe cuándo regresará a la televisión

Roger González se tomó una pausa de la televisión, salió de Venga la Alegría y confesó que no tiene prisa por volver a ser conductor (Crédito: Bruno Gómez de la Cueva)

Roger González inició el año despidiéndose de Venga la Alegría, programa en el que estuvo por tres años. En ese momento, conductor únicamente adelantó que tenía otros proyectos en puerta y que continuaría trabajando con TV Azteca, pero reveló a Infobae México que no se cierra a cambiar de televisora y que sí regresará a la pantalla chica, pero no sabe cuándo.

Actualmente, Roger se encuentra viajando por Europa, vacacionando como nunca antes lo había podido hacer debido a su apretada agenda, pero pasear no fue el objetivo por el que el presentador se despidió del matutino de la televisora del Ajusco, sino que se dedicará completamente a una nueva faceta de su carrera: ser empresario.

Ahora que Rogelio está dispuesto comenzar esta etapa, tuvo que tomar la difícil decisión de darse una pausa de la televisión, no solo de Venga la Alegría (VLA).

Roger está en Europa desde hace más de un mes y planea continuar con este viaje por un tiempo (Instagram/@rogerzz)

El ex conductor de Zapping Zone compartió con Infobae que dejar VLA fue una decisión muy difícil y la tomó un año atrás, pues sabía que significaba despedirse de una parte importante de su carrera y, además, porque su participación en el programa fue muy exitosa.

“(Fue) Muy muy difícil (...) creo que las decisiones más difíciles son las que se toman cuando todo está bien, pero para mí es muy importante evolucionar y para 2023 yo quería un crecimiento personal y profesional; a veces tenemos que tomar esas decisiones incluso cuando las cosas están marchando perfectamente”

Roger confesó que Venga la Alegría fue un proyecto en el que se divirtió mucho porque ahí se sumó a una familia, en la que los integrantes son los demás conductores, dejar atrás esta relación fue lo más complicado; sin embargo, considera que es parte de la vida y “hay que tener los pantalones para motivar esos cambios”.

El actor confesó que le gustaría conducir un reality o algún programa de concursos, pues éstos siempre han sido sus favoritos (Twitter/@rogerzz)

El también actor enfatizó que al decirle adiós a Venga la Alegría se está tomando solamente una pausa de la televisión, pues no está dispuesto a dejar su carrera de conductor, en la que ha invertido más de 20 años de su vida.

Para poder alejarse de la pantalla chica, Rogelio habló con los directivos de VLA, quienes aceptaron que se tomara un tiempo y se enfocara completamente a Wemo Mobile, su empresa.

“Tenía muchísimas ganas de concentrarme 100% en este proyecto (su empresa de telefonía móvil), afortunadamente hablé con los directivos de este canal y entendieron que para mí era importantísimo emprender ese negocio (...) me tomé una pausa de la televisión”

Roger González ha sido conductor desde que tenía 11 años, su primer gran programa fue Zapping Zone de Disney Chanel, empresa que considera su gran escuela (Crédito: Bruno Gómez de la Cueva)

Reveló que como únicamente es una pausa como presentador, no se cierra a sumarse a otras televisoras ni a estar en otro tipo de proyectos, aunque por ahora no tiene prisa y no ha pensado en su regreso.

“No le tengo miedo al cambio, esta es una oportunidad de seguir evolucionando como artista y como conductor”, dijo a este medio.

El protagonista de Sing: ven y canta, destapó que desde que se anunció su salida del matutino de TV Azteca, empresas extranjeras como Telemundo y Caracol Televisión lo han buscado.

Por el momento, Roger continúa obteniendo propuestas de trabajo para diferentes empresas y no ha descartado ninguna (Crédito: Bruno Gómez de la Cueva)

“Afortunadamente, y tras mi anuncio, se pusieron en contacto conmigo en Telemundo, en Univision, que ya he trabajado con ellos; también de Colombia, en Caracol, se pusieron en contacto con mi agencia para un programa en Prime Time los domingos”

Será hasta que regrese a México que ponga todas sus opciones sobre la mesa y decida cuál es la que mejor se adapte a lo que él busca.

Roger González está convencido de que su pasión es entretener a la gente y es por ello que no le dirá adiós a su faceta de conductor, así como tampoco como locutor y actor, lo único que ha ido cambiando en su carrera es el tipo de impacto que quiere producir en su público, que es dejar algo positivo.

Roger inició en Venga la Alegría en 2019 y desde entonces se sintió parte de la familia de TV Azteca, algo que no dejará pese a que ya no está en el programa (Twitter/@rogerzz)

Ahora como empresario su fin es el mismo, impactar a sus clientes de la mejor forma, a través de la comunidad de Wemo Mobile. Aseguró que la decisión de darle una pausa a la televisión, ha sido “la mejor decisión de mi vida”.

Por tanto, Roger confesó a Infobae México que no tiene prisa en volver a ser conductor y su pausa de la pantalla chica podría extenderse meses o años.

“No hay prisa, puede que no sea este año, puede que no sea el que sigue, como puede ser que llegue a México después de este largo periodo en Europa y me digan ‘ve este programa’ y diga ‘¡wow!, hagámoslo’ (...) no hay prisa”