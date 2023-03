Concierto de Roger Waters fue cancelado en Alemania por comentarios antisemitas

Roger Waters es uno de los artistas más controversiales de todos los tiempos. Tanto sus posturas políticas como su mera personalidad, han tenido toda clase de consecuencias; desde la disolución de Pink Floyd hasta la reciente cancelación de un show en Alemania por “comentarios antisemitas”.

Como parte de su gira This is not a Drill, Roger Waters tenía planeado presentar un show en Festhalle, un pabellón ubicado en Fráncfort del Meno con capacidad para más de 15 mil personas donde artistas como Nicky Minaj, U2, Queen y Shakira han brindado varios conciertos. Este lugar fue alguna vez un campo de detención judío, y sumado a las posturas que el músico ha tomado respecto a la situación de Israel, las autoridades de la localidad no vieron con buenos ojos que Waters se presentara en este recinto.

“Waters es un mal ejemplo de antisemitismo agresivo relacionado con Israel y, por lo tanto, no se le debe dar una plataforma artística en Hesse”, argumentó el oficial de antisemitismo del gobierno estatal, Uwe Becker. A lo largo de los años, Roger Waters ha asegurado que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina, y ha invitado en reiteradas ocasiones ha realizar un boicot cultural en el país de Medio Oriente.

Sus comentarios han causado tanto revuelo que incluso Polly Samson, esposa de su excompañero de banda, David Gilmour, lo acusó en Twitter de lo mismo que lo acusa la localidad de Fráncfort, además de reprobar contundentemente el apoyo que Waters ha tenido hacia Putin durante el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania:

“Lamentablemente, Roger Waters, eres antisemita hasta tu núcleo podrido. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta de tonterías”, dijo Samson a través de un tuit.

Polly Samson, esposa de David Gilmour, acusó de antisemita a Roger Wateres y reprobó su apoyo a Putin durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

Estos polémicos comentarios de Waters no se han quedado ahí. En 2021, durante las protestas que nacieron a partir del asesinato del George Floyd por parte de la policía de Minnesota, el músico culpó al pueblo israelí por este incidente:

“Se trata de una técnica israelí, enseñada a las fuerzas policiales militarizadas de Estados Unidos por expertos israelíes, a quienes los estadounidenses han estado enviando en avión a Estados Unidos para enseñarles cómo asesinar a los negros porque han visto lo eficientes que han sido los israelíes asesinando a palestinos en los territorios ocupados utilizando esas técnicas”, “, señaló en su momento Waters. “Y están orgullosos de ello. Están orgullosos de ello. Los israelíes están orgullosos de ello. Dicen: ‘Miren qué buenos somos en esto, pueden aprender’”.

Los comentarios de Waters han llegado a tal punto que el gobierno alemán ya está considerando cancelar el resto de conciertos que tenía preparado en el país, definiéndolo incluso como “uno de los antisemitas de mayor proyección del mundo”.

En lo que respecta a las acusaciones que Samson hizo respecto al apoyo que Waters le ha dado a Rusia, el ex-Pink Floyd también ha sido muy claro, asegurando que la invasión de Rusia a Ucrania está justificada:

“No se debió animar a Rusia a invadir la Ucrania. Esta guerra se trata básicamente de la acción y la reacción de la OTAN empujando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no harían cuando (Mijaíl) Gorbachov negoció la retirada de la URSS de toda Europa del Este”.

Estos comentarios también han hecho que Polonia considere persona non grata a Roger Waters, pero por si no se hubiera hecho ya de suficientes enemigos, Waters también culpó a Estados Unidos por “avivar el fuego” de la guerra entre Ucrania y Rusia.

“¿Por qué los Estados Unidos no alientan a [Volodimir] Zelensky a que negocie, obviando la necesidad de esta horrible guerra? Joe Biden está alimentando el fuego y eso es un crimen”.

Y a pesar de que Waters no se ha manifestado respecto al incidente en Alemania, seguramente es sólo cuestión de tiempo para que arremeta contra la decisión del gobierno germano.