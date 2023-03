Vadhir Derbez notó la demencia de Bruce Willis cuando filmaron juntos

Vadhir Derbez habló de su experiencia trabajando con Bruce Willis

Fue a mediados de febrero de este 2023 cuando Demi Moore reveló a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que su exesposo Bruce Willis tiene demencia frontotemporal. Según se pudo leer en el texto, que fue acompañado por una declaración realizada por la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), la familia del actor decidió someterlo a una serie de pruebas y estudios tras el primer diagnóstico que recibió: afasia.

Y es que luego de concluir que el actor de Duro de matar sufre el trastorno del lenguaje que dificulta la lectura, la escritura y la expresión oral, el nuevo diagnóstico del actor de Hollywood preocupó a sus millones de fans en todo el mundo.

“La condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son sólo uno de los síntomas de la enfermedad que enfrenta Bruce”, se lee en el texto compartido por Moore y remarca que “si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”.

FOTO DE ARCHIVO: El actor Bruce Willis asiste al estreno europeo de "Glass" en Londres, Gran Bretaña. 9 de enero de 2019. REUTERS/Henry Nicholls

“Hoy en día no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años”, continuó y aclaró que el actor no se encuentra sobrellevando ningún proceso que permita atacar su condición.

Tras este anuncio de la protagonista de Striptease, las reacciones en el mundo no se hicieron esperar y el tema se hizo viral, especialmente por quienes lamentaron el estado general del emblemático actor que ha estado presente en la industria durante décadas y entrañables producciones como El sexto sentido, El protegido, El quinto elemento, Armagedón, Tiempos Violentos, GLASS y Bajo amenaza.

En este contexto, Vadhir Derbez, quien filmó durante 2022 junto al actor de 67 años la película Elefante Blanco, que ya fue estrenada en Estados Unidos, fue cuestionado por la prensa acerca de cómo fue su experiencia junto al actor y si es que pudo percibir el deterioro en su salud.

Vadhir lamentó la enfermedad del veterano actor, pero se dijo orgulloso de haber alternado con él (Foto: REUTERS - Foto Instagram: @vadhir)

Fue durante los Hollywood Critics Association Film Award, evento donde Vadhir acudió junto a su papá, Eugenio Derbez, donde el mexicano reveló cómo notó el desenvolvimiento del actor estadounidense nacido en Alemania durante las filmaciones de la cinta en que comparten créditos.

Elefante Blanco fue filmada en 2022 y desde entonces el también cantante notó que algo “no andaba bien” y es que notó signos de deterioro en la salud de Bruce Willis, además cuestionó a la familia del veterano actor por dejarlo trajar pese a que ya manifestaba síntomas de demencia.

“Yo sí noté en set ciertas cosas… Me tocó un par de días que yo sí sentí como… ¿por qué está trabajando? ya sabes... Es muy triste lo que le está pasando a él y a toda su familia, siento que esas cosas son muy fuertes, ni me lo imagino y ni me lo quiero imaginar.”

Eugenio y Vadhir han ido construyendo una carrera en el cine estadounidense (Foto: Getty Images)

Ya en junio de 2022, el hermano de José Eduardo y Aislinn Derbez había contado su experiencia al trabajar en la cinta donde también compartió con John Malkovich y Michael Rooker.

“Es una chulada. Es gente que yo he visto en demasiados proyectos bastante exitosos desde hace muchísimos años, desde chiquito, y el poder tenerlos ahí, el poder realmente convivirlos no solamente en escena… pero fuera del set, estarnos riendo y realmente generando una amistad, fue una gran experiencia”, declaró para Televisa espectáculos.

Respecto al inesperado retiro de Bruce Willis, el hijo de Eugenio Derbez confesó entonces que tenía sentimientos encontrados. Por un lado, lamentó que el famoso protagonista de cintas blockbuster dejara su prestigiosa carrera tras ser diagnosticado con afasia; y por otro lado, agradeció que tuvo la oportunidad de realizar escenas de acción junto a la estrella mundial.