Danny Frank negó las acusaciones de Livia Brito sobre abuso sexual

El cantante le pidió a su exnovia recapacitar y no meterlo en sus problemas

Danny Frank, ex novio de Livia Brito, negó que durante su relación con la actriz la haya abusado sexualmente, como ella lo acusó durante una entrevista.

El cantante aseguró que no entiende por qué su exnovia dijo en entrevista con Yordi Rosado que su relación fue un tormento, pues además de acusarlo de presuntamente violarla, también lo llamó alcohólico, algo que sería falso.

Ya que las declaraciones lo están afectando emocionalmente, a través del programa Chismorreo le pidió a Livia que piense en lo que dijo.

Hace ocho años que Danny Frank y Livia Brito terminaron su relación, pero fue hasta la semana pasada que la actriz lo acusó de presuntamente haberla violado (Instagram/@dannyfrankmusic/@liviabritopes)

“No sé por qué realmente salió con esta historia de que le hice daño, de que la maltraté, de que la violé. Realmente yo te puedo asegurar que todo esto es falso y la invito a ella a que recapacite”, expresó en el programa.

Dado que Brito aseguró que durante los 11 años de su noviazgo innumerables veces fue víctima de las ocasiones en que él la violó por ser alcohólico, Danny desmintió tener problemas con el alcohol y, dijo que, por el contrario, es una persona “tranquila”.

“Soy una persona muy tranquila; en cuanto alcohólico, pues no sé de dónde saca eso, yo tomo, tomo con mis amigos, en mis eventos, pero no es algo que sea desmedido”

Livia hasta el momento no ha respondido a las declaraciones de su exnovio (Instagram/@liviabritopes)

El colombiano también cuestionó el porqué en su momento no lo denunció y por qué no se separaron cuando él le propuso terminar su noviazgo.

Y es que, según explicó el intérprete de Cuando pienso en ti, durante los primeros años de su romance, vivieron en su casa, pero esto cambió cuando Livia decidió estar más cerca de Televisa para ahorrar tiempo de traslados. Debido a la distancia, Danny Frank le dijo que podrían dejar su noviazgo hasta ahí, pero ella no lo quiso así y continuaron en la relación por cuatro años más.

Como prueba de la supuesta incongruencia de la cubana, Frank leyó el comunicado que la protagonista de La Desalmada compartió en sus redes cuando se separaron, en el que ella escribió que es una persona a la que aprecia.

Danny está casado y tiene una hija de cinco años, a quien no quiere afectar con las declaraciones de Livia en su contra (Instagram/@dannyfrankmusic)

“‘Aprovecho este medio para comunicarles que acabo de terminar una relación sentimental con un gran hombre, el cual aprecio mucho y le deseo todo lo mejor’. ¿Tú crees que una persona violentada, o que la hubiera tratado de esa manera, se expresaría así de la persona que le hizo daño?”, señaló.

Asimismo, recordó que existen diferentes entrevistas en las que ella habló de forma positiva de su relación y de él.

Danny Frank enfatizó que espera que ella lo denuncie ante las autoridades para que de esa forma él pueda defenderse, pues no quiere que las declaraciones de la actriz lo sigan afectando.

En la entrevista con Yordi Rosado, Brito recordó sus peores momentos, fue por ello que mencionó al cantante colombiano y reveló lo que vivió con él (Instagram/@liviabritopes)

“Considero que ella está faltando a la verdad. Realmente no sé si está tratando de desviar la atención en cuanto a todo esto que le está sucediendo; yo le deseo lo mejor, que pueda resolver sus problemas, pero que, por favor, a mí no me esté embarrando de sus cosas”

¿De qué acusó Livia Brito a Danny Frank?

En la entrevista con Yordi Rosado, Brito recordó que durante los 11 años de noviazgo con el cantante, ella presuntamente fue víctima de violencia y abuso sexual por parte del colombiano.

Fue tal la desesperación de la protagonista de La Piloto por no permitir que él la tocara que llegó a poner clavos debajo de su puerta para que él no pasara. Además, la maltrató psicológicamente, acusándola de no ser “útil” ni de cumplir como pareja.

Danny Frank mencionó que Brito podría intentar desviar la atención ya que un exnovio de la actriz recientemente fue detenido por posesión de armas y narcomenudeo (YouTube/Yordi Rosado)

“Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y no sabía cómo salir de ahí. Él me llegó a pegar para tener sexo conmigo”, reveló la artista.

También compartió que el motivo por el que no había hablado antes sobre el supuesto abuso que sufrió fue porque no le interesaba que otras personas opinaran sobre su vida.