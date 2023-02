Michelle Vieth procederá legalmente contra Héctor Soberón a 18 años de filtración de video íntimo

Michelle Vieth ha sufrido vejaciones y burlas desde hace 18 años, cuando se divulgó un video que vulnera su intimidad (Foto: Instagram)

Fue la mañana de este miércoles 22 de febrero cuando Michelle Vieth concedió una entrevista al programa Hoy, donde adelantó que iniciará acciones legales contra su expareja, el también actor Héctor Soberón, a quien señala como el responsable de la filtración del video íntimo que de ella se difundió en internet en el año 2004.

Y es que tras 18 años de sufrir vejaciones y burlas respecto a dicho video personal, la actriz y conductora se dijo lista a emprender una demanda contra quien fuera su esposo por aquellos años.

Fue en 2004 cuando se dio a conocer públicamente una grabación que posicionó a Vieth en el centro de las críticas, y desde que dicho video salió a la luz pública la actriz de Amigas y rivales ha señalado a su exesposo como el responsable de difundir el video donde se le ve sosteniendo relaciones íntimas.

Según Michelle, recuerda perfectamente bajo qué circunstancias fue grabada y se encontraba en compañía de su exesposo (Foto: @michellevieth / IG - @hector_soberon/ IG)

“El poder tener una consecuencia por una infracción a mis derechos humanos sexuales, por tener esa exposición, que en otros países sí existen las leyes. Cuando sucedió en mi caso el internet no era legislable, pero hoy en día ha habido muchas reformas”, explicó la protagonista de Mi pequeña traviesa al programa matutino de Televisa. “Ya no tengo el miedo que tenía cuando yo tenía 15, 16 años, de hablar, de alzar la voz”, agregó.

A decir por la actriz de hoy 43 años no busca una remuneración económica sino más bien resarcir en cierta medida el daño moral y psicológico que sufrió a raíz de esta filtración del video que fue grabado cuando estaba en compañía de Soberón y que además fue editado con la intención de lastimarla.

La actriz y conductora reveló que dejará en manos de la ley lo que prosiga en su intención de buscar justicia respecto al penoso caso de violación de la intimidad.

“Las consecuencias en su momento, por quebrantar la ley, las determina un juez y su equipo”, advirtió. “Si me toca a mí ser la vocera y si fui la primera que tuvo que vivir un caso como éste fue el de pornografía de venganza, me gustaría poder ser la última”.

La actriz ya ha declarado "no tener miedo" de denunciar a quien, asegura, fue el culpable de las vejaciones en su contra (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Asimismo, la famosa aseguró que este episodio en su vida no ha quedado atrás del todo, pues es algo con lo que ha tenido que lidiar hasta la fecha. “No es que lo superé o lo dejé en el olvido. Es algo que aprendes a vivir con ello”, expresó.

Por otro lado, fue en noviembre de 2021 cuando Vieth habló del lamentable caso de violación a su intimidad. En una entrevista con Yordi Rosado, la famosa contó cómo fue el momento en que se percató que la grabación que la vulnera ya circulaba por internet.

Entonces Michelle afirmó que se trata de un material “cortado, editado, de diferentes años, donde además es pegado, sin audio y donde sólo aparezco yo. Lo más característico es que le ponen Big Brother VIP... Si hay algo que a mi esposo en ese momento le molestaba es que yo fuera parte de un proyecto como Big Brother”.

Por su parte Héctor Soberón ha negado por 18 años que él haya tenido algo que ver en la difusión del video íntimo (Foto: hector_soberon)

Refiriéndose a que Héctor Soberón fue quien se habría encargado de editar y difundir el video, Vieth aseguró que lo más triste de la situación es que se trata de ‘’dos materiales de tiempos diferentes... No tengo manera, más que con el video original, pero yo en Traviesa (telenovela que protagonizó) usaba unos calzones que iban por arriba de los jeans, entonces en la primera parte justamente traigo esos calzones. La segunda parte era nuestra casa...”

“Que algo que él me dijo ‘Vamos a hacerlo, está divertido, es diferente’”. “A mí me dijo: ‘Lo borré’, pero lo guardó. Y no sólo eso, sino que utilizó dos videos diferentes e hicieron uno solo; se hizo un solo video, que eso es lo triste”, recordó entonces.