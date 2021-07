Próxima gran brecha del sector financiero emerge en la oficina

(Bloomberg) -- Está surgiendo una nueva brecha en el sector financiero a medida que los banqueros de todo el mundo regresan a sus escritorios después de meses de confinamientos durante la pandemia.

En un extremo se encuentran firmas como JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc., que están dejando en claro su determinación de que el personal regrese a la oficina. Otros bancos, incluidos Nomura Holdings Inc., Citigroup Inc. y una variedad de prestamistas europeos, han esbozado políticas más flexibles. Este gráfico muestra las diferencias entre las opciones de trabajo de las empresas:

Se espera que las decisiones que han comunicado algunos bancos hasta ahora sobre la modalidad de regreso a la oficina evolucionen junto con la pandemia. Los anuncios a nivel de grupo también pueden ocultar los diferentes enfoques en las oficinas locales, así como en la diversidad de equipos de cada empresa que pueden cambiar de manera realista al trabajo remoto de forma permanente.

Pero las diferencias se están haciendo más evidentes. El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, repitió en una conferencia reciente su deseo de tener las oficinas ocupadas y dijo que el trabajo remoto no funciona “para aquellos que quieren ir de prisa”. El banco ha seguido adelante con la ejecución de sus planes para que toda la fuerza laboral en Estados Unidos vuelva a las oficinas, de forma rotativa, a partir de este mes.

Pero lo que para un banco es una aberración, para otro es la oportunidad para cambiar prácticas de larga data y, tal vez, obtener una ventaja competitiva en la contratación y retención de cargos gerenciales.

Standard Chartered Plc avanza con celeridad en el despliegue de acuerdos formales de trabajo híbrido para sus 85.000 empleados en todo el mundo, mientras que un 80% del personal ahora tiene contratos flexibles que combinan trabajo en la oficina y remoto, según un portavoz. También está reduciendo su espacio de oficina en cerca de un tercio.

Otros son menos rigurosos sobre dónde y cuándo regresará el personal. Citigroup ha establecido una filosofía de trabajo flexible, diciendo que promoverá la inclusión y la retención. Sin embargo, la directora ejecutiva, Jane Fraser, dijo en un evento en línea la semana pasada que se espera que casi todos mantengan algún nivel de presencia en el lugar de trabajo.

La definición del momento para llevar a cabo estas medidas también está dividiendo a las empresas. En EE.UU., Bank of America Corp. y Morgan Stanley no esperan que haya cambios importantes durante el verano y dijeron que esperan que los escritorios estén ocupados para septiembre. Consideran que la cultura de la oficina es valiosa para el personal, en particular para los empleados más jóvenes que buscan construir sus redes y desarrollar habilidades.

Las empresas con oficinas centrales en Europa generalmente se alejan del espectro de sus rivales estadounidenses a favor de políticas flexibles. UBS Group AG, UniCredit SA y Deutsche Bank AG ya han presentado modelos de trabajo híbridos, aunque este último permite que cada equipo establezca el equilibrio entre el tiempo de trabajo remoto y presencial desde la oficina.

En Japón, en tanto, el director ejecutivo de Nomura, Kentaro Okuda, presentó planes para que los empleados trabajen mensualmente al menos un 40% del tiempo en la oficina.

