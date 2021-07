BNP Paribas permitirá trabajo remoto para algunos banqueros

(Bloomberg) -- BNP Paribas SA está listo para permitir que algunos banqueros trabajen desde casa la mitad del tiempo, uniéndose a sus pares europeos como Deutsche Bank AG y UBS Group AG para permitir una jornada laboral más flexible de forma permanente.

BNP está elaborando un plan para ofrecer más flexibilidad al personal, incluidos varios escenarios de trabajo remoto, dijeron personas familiarizadas con esta información. Cada una de las unidades del banco podrá elegir la opción que mejor se adapte a las circunstancias de sus empleados, señalaron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque los detalles son privados. Mientras que sea compatible con sus puestos, a algunos banqueros se les permitirá trabajar desde casa dos días una semana y tres días la otra, dijeron las personas.

El plan, que debería ser firmado por los sindicatos en las próximas semanas, entraría en vigor en septiembre.

“En el marco de nuestro diálogo social con los sindicatos, se están llevando a cabo negociaciones a nivel de grupo en Francia para extender el trabajo a distancia, pero también para adecuarlo a las necesidades de cada profesión”, dijo en un correo electrónico una portavoz de BNP, con sede en París. “El trabajo remoto, por supuesto, será voluntario y dependerá del entorno personal de cada empleado”.

El rival más cercano de BNP, Société Générale SA, dijo en mayo que permitiría a los banqueros trabajar desde casa hasta tres días a la semana, mientras que HSBC Holdings Plc también ofrece a sus empleados franceses opciones para trabajar remoto a tiempo parcial.

Los bancos globales están divergiendo en su enfoque del trabajo remoto, en tanto que las campañas de vacunación permiten que más empleados regresen a la oficina. Mientras que algunos, incluidos JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc., están presionando para que sus banqueros vuelvan a trabajar detrás de sus escritorios, otros como Citigroup Inc. y UBS AG están siendo más flexibles en un intento por mejorar la moral y obtener una ventaja competitiva en la contratación y retención de personal.

UniCredit SpA de Italia ha dicho que planea permitir de forma permanente que los empleados que no sean sucursales trabajen desde casa 40% del tiempo. El banco está trabajando en un plan que dará la opción al personal administrativo y del corporativo, trabajar desde casa aproximadamente 2 días a la semana de forma voluntaria, mientras que los empleados de las sucursales podrán optar por un día a la semana.

En Alemania, Deutsche Bank AG también ha dicho que está trabajando los planes para permitir que el personal trabaje de forma remota hasta tres días a la semana.

Nota Original:BNP Paribas to Let Some Bankers Work From Home Half of The Time

