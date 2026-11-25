El ingreso de los Vientos Nortes a El Salvador registrará ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora desde la noche de este 25 de noviembre. / (Ministerio de Medio Ambiente)

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El ingreso de Vientos Nortes al territorio salvadoreño comenzará durante la noche de este miércoles 25 de noviembre, con velocidades de entre 10 y 30 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 km/h, según el pronóstico del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El fenómeno estará influenciado por un sistema de alta presión ubicado en Texas, Estados Unidos, y por una vaguada prefrontal. Estas condiciones también favorecerán la presencia de nubosidad y el desarrollo de lluvias y tormentas en distintos puntos de El Salvador.

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Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y no se esperan precipitaciones. Por la tarde, habrá nubosidad parcial y lluvias con tormentas en las cordilleras El Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec, la sierra Tecapa-Chinameca, el Área Metropolitana de San Salvador y sectores del norte de Chalatenango, Cabañas, Morazán y San Miguel.

Un sistema de alta presión ubicado en Texas y una vaguada prefrontal originan el fenómeno meteorológico en el territorio salvadoreño./ (Ministerio de Turismo de El Salvador)

El pronóstico también contempla lluvias puntuales durante la noche en áreas de la zona central y oriental, principalmente en Cuscatlán, San Salvador, San Vicente, La Paz y Usulután. Antes del ingreso de los Vientos Nortes, el viento soplará desde el noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y ráfagas de hasta 30 km/h.

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El MARN informó que el ambiente se mantendrá cálido durante la tarde, aunque se prevén condiciones frescas en la noche y durante la madrugada.

Para el jueves 26 de noviembre, el sistema de alta presión continuará favoreciendo la presencia de viento del norte. Las velocidades previstas serán de entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de 35 a 65 km/h. Durante la madrugada habrá cielo parcialmente nublado, mientras que por la mañana y la tarde se espera poca nubosidad y ausencia de lluvias.

El pronóstico oficial prevé tormentas vespertinas en la cordillera de Apaneca-Ilamatepec y el Área Metropolitana de San Salvador. /(Ministerio de Medio Ambiente)

En horas de la noche del jueves, la nubosidad aumentará en las zonas central y oriental del país, aunque el pronóstico no anticipa precipitaciones. Las condiciones frescas persistirán durante la noche y la madrugada, de acuerdo con el reporte meteorológico oficial.

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Las temperaturas máximas para este miércoles oscilarán entre 29℃ y 35℃. En San Salvador y Santa Ana se esperan hasta 29℃, mientras que Acajutla y La Libertad llegarían a 31℃. San Miguel tendría la temperatura más alta, con 35℃, seguido por La Unión, con 34℃, y Nueva Concepción, con 32℃.

Las mínimas previstas serán de 20℃ en San Salvador y Santa Ana; 23℃ en San Miguel y Nueva Concepción; 24℃ en La Unión, y 26℃ en Acajutla y La Libertad. Para el jueves, el MARN prevé máximas de 30℃ en San Salvador y Santa Ana, 32℃ en Acajutla y La Libertad, 36℃ en San Miguel, 33℃ en Nueva Concepción y 35℃ en La Unión.

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El MARN pidió precaución en la costa por oleaje y corrientes de retorno

El oleaje en la costa occidental salvadoreña llegará a alturas de entre 2.4 y 3.6 metros durante la madrugada del jueves. /(EFE/Rodrigo Sura)

El pronóstico marítimo señala condiciones diferenciadas en los sectores de Acajutla, La Libertad, el golfo de Fonseca y la costa oriental. En Acajutla, durante la noche, el viento del norte alcanzará entre 10 y 25 km/h, con ráfagas de 35 km/h. El oleaje será de entre cinco y siete pies, equivalentes a 1.5 y 2.1 metros.

En la madrugada del jueves, el oleaje en la costa occidental podría elevarse a entre ocho y 12 pies; es decir, entre 2.4 y 3.6 metros. En el sector oriental, el oleaje previsto durante la noche y madrugada será de entre seis y nueve pies, de 1.8 a 2.4 metros.

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El Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales recomendó precaución por vientos acelerados de hasta 35 km/h en el litoral y por el fenómeno de mareas vivas, que incrementará la rapidez de las corrientes de retorno.