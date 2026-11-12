El Salvador genera USD 5.7 por hora trabajada y queda entre las seis productividades más bajas regionales, según informe

El Salvador generó apenas USD 5.7 por cada hora trabajada en 2025, menos de la mitad del promedio regional de USD 11.3. El dato ubica al país entre los seis con menor productividad laboral de América Latina y el Caribe, solo por delante de Bolivia, Honduras, Nicaragua, Haití y Cuba,- (Imagen Ilustrativa Infobae).

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El Salvador generó apenas USD 5.7 por cada hora trabajada en 2025, menos de la mitad del promedio regional de USD 11.3. El dato ubica al país entre los seis con menor productividad laboral de América Latina y el Caribe, solo por delante de Bolivia, Honduras, Nicaragua, Haití y Cuba, según el informe Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2026 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La brecha con las economías más dinámicas de la región es amplia. Costa Rica registró USD 20.9 por hora y Panamá, USD 23.1, cifras que representan casi cuatro veces el nivel salvadoreño, según el ranking.

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El país aumentó su productividad laboral por hora un 2.6% entre 2024 y 2025, un ritmo superior al promedio regional de 0.7%. Pese a esa mejora anual, el nivel absoluto sigue siendo de los más bajos de América Latina y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecimiento del 2.6% anual pero nivel absoluto entre los más bajos de la región

El país aumentó su productividad laboral por hora un 2.6% entre 2024 y 2025, un ritmo superior al promedio regional de 0.7%. Pese a esa mejora anual, el nivel absoluto sigue siendo de los más bajos de América Latina y el Caribe, con cada hora trabajada generando apenas una fracción del valor que producen economías como Guyana o Uruguay.

Guyana encabezó la región con USD 41.7 por hora en 2025, seguida de Bahamas con USD 38.8, Barbados con USD 30.8 y Uruguay con USD 29.2. La productividad salvadoreña equivale a cerca de una cuarta parte de la que exhiben Costa Rica y Panamá, los líderes centroamericanos del indicador.

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La productividad salvadoreña equivale a cerca de una cuarta parte de la que exhiben Costa Rica y Panamá, los líderes centroamericanos del indicador.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecimiento económico e inversión impulsaron el repunte

El avance de 2.6% no ocurrió de forma aislada. La Prensa Gráfica vinculó el resultado al crecimiento de 3.9% que registró la economía salvadoreña el año pasado, acompañado de un salto de 22.6% en la inversión total, con un incremento de 22.2% en la inversión pública y de 23% en la privada.

Una infografía detalla que El Salvador generó 5,7 dólares por hora trabajada en 2025, una cifra inferior al promedio de América Latina según datos de la CEPAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempeño sectorial también contribuyó. La construcción creció 24.4%, minas y canteras avanzó 8.7%, el transporte subió 6.1% y las actividades financieras aumentaron 4.5%.

Las reformas regulatorias para atraer inversión y las enmiendas al régimen de zonas francas favorecieron, según la CEPAL, actividades de mayor sofisticación tecnológica.

Las reformas regulatorias para atraer inversión y las enmiendas al régimen de zonas francas favorecieron, según la CEPAL, actividades de mayor sofisticación tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corea del Sur y nuevas leyes respaldan la modernización industrial

El informe de la CEPAL identificó a Smart Factories, del Ministerio de Economía (MINEC), entre los programas activos de extensionismo tecnológico de la región. La iniciativa se desarrolla con el Instituto de Avance Tecnológico de Corea (KIAT) y el Gyeongbuk Technopark.

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El programa, con ejecución prevista entre julio de 2023 y diciembre de 2027, beneficia a 20 entidades salvadoreñas: 18 empresas y dos universidades. Una primera fase concluyó el 31 de diciembre de 2025 con diez beneficiarias; la segunda, en curso desde julio de ese año, atenderá a otras diez hasta 2027.

La formación técnica sumó otro componente el 22 de octubre, cuando ITCA-FEPADE inauguró en Santa Tecla un centro de capacitación en inteligencia artificial, robótica y manufactura inteligente.

La obra recibió una inversión de USD 5.8 millones con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y proyecta beneficiar a 2,100 estudiantes de carreras técnicas y 1,500 participantes en cursos y diplomados, según detallaron medios locales.

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A ese esfuerzo se suma la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías, que ofrece exenciones fiscales por 15 años a nuevas inversiones en sectores como semiconductores, inteligencia artificial y robótica, bajo supervisión del Ministerio de Economía.

América Latina no recuperará la productividad de 2013 hasta 2029

El contexto regional sigue siendo adverso. La CEPAL estima que América Latina y el Caribe creció apenas 0.7% en productividad laboral por hora durante 2025, luego de un 0.8% en 2024, un estancamiento que impide cerrar la distancia con las economías más avanzadas del mundo.

La CEPAL estima que América Latina y el Caribe creció apenas 0.7% en productividad laboral por hora durante 2025, luego de un 0.8% en 2024, un estancamiento que impide cerrar la distancia con las economías más avanzadas del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese ritmo, la región no recuperará las condiciones de productividad y empleo que tenía en 2013 sino hasta 2029, advirtió el organismo. El propio informe reconoce que los gobiernos identifican la importancia de la tecnología y la formación laboral, pero no logran traducir ese diagnóstico en políticas sostenidas.

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En el caso salvadoreño, menos del 15% de las empresas considera que la formación deficiente de los trabajadores constituye una limitación grave para operar, frente a un promedio regional de 27.9%, según la encuesta empresarial del Banco Mundial, institución financiera internacional, citada en el estudio.

La recomendación central de la CEPAL apunta a convertir el extensionismo tecnológico en eje de las políticas productivas, con financiamiento estable y personal técnico especializado capaz de llegar a las mipymes que concentran buena parte del empleo.