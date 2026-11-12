El Salvador

Fiscalía desarticula una red de narcomenudeo en el oriente de El Salvador

Tres células interconectadas movían cocaína y marihuana en San Miguel, Morazán y La Unión. La FGR y la PNC identificaron al presunto cabecilla y a otros cuatro integrantes con roles específicos dentro de la estructura

Los agentes policiales decomisaron vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo durante los registros ejecutados./ (Fiscalía General de la República)
Los agentes policiales decomisaron vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo durante los registros ejecutados./ (Fiscalía General de la República)
Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarticularon una estructura presuntamente dedicada a la distribución de cocaína y marihuana en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión, según informó el Ministerio Público en una publicación difundida este 12 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la información oficial, la red funcionaba mediante tres células conectadas entre sí. Sus integrantes utilizaban talleres, comedores, servicios de alquiler de vehículos y una agencia de encomiendas como fachada para realizar actividades relacionadas con el almacenamiento, el traslado y la distribución de drogas. Durante los registros, las autoridades incautaron vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

PUBLICIDAD

Entre los detenidos figuran Diógenes de Jesús Benítez Escobar, señalado por la FGR como cabecilla y proveedor principal; Anthony de Jesús Benítez Benítez, a quien atribuyen labores de logística, pesaje y entrega; Pedro José Guevara Cuadra y Denia Yaneth Turcios, identificados como abastecedores mayoristas en San Miguel; y Reina Ester Medina, señalada como almacenadora y expendedora en Lislique, La Unión.

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon una red de distribución de cocaína y marihuana en San Miguel, Morazán y La Unión./ (Fiscalía General de la República)
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon una red de distribución de cocaína y marihuana en San Miguel, Morazán y La Unión./ (Fiscalía General de la República)

La operación se suma a otros procedimientos ejecutados durante 2026 contra redes de distribución local. En julio, la FGR y la PNC realizaron 13 registros en viviendas de Sonsonate y capturaron a cinco personas. En esos allanamientos fueron incautados 18 porciones pequeñas de metanfetamina, dos balanzas, 13 teléfonos celulares y USD 2,036 en efectivo. Las autoridades atribuyeron a los detenidos los delitos de tráfico ilícito, posesión y tenencia, agrupaciones ilícitas, además de actos preparatorios, proposición y conspiración.

PUBLICIDAD

En mayo, la PNC informó sobre tres operativos en San Salvador y Santa Ana que dejaron 11 detenidos y decomisos de metanfetamina, marihuana y 2.5 kilogramos de cocaína, con un valor estimado superior a USD 188,000. En agosto, la denominada Operación Barrido terminó con cuatro capturas y la incautación de 30 kilogramos de cocaína, valorados por la Policía en aproximadamente USD 106,050. Las cifras y los cargos corresponden a reportes preliminares de las autoridades y deberán ser examinados durante los procesos judiciales.

El tráfico ilícito de drogas está regulado principalmente por la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Su artículo 33 sanciona con entre 10 y 15 años de prisión a quien, sin autorización, adquiera, transporte, almacene, distribuya, suministre, venda o realice otras actividades relacionadas con el tráfico de sustancias prohibidas. La norma también contempla una multa de entre 50 y 500 salarios mínimos mensuales urbanos vigentes.

Las autoridades identificaron al presunto cabecilla y proveedor principal de la organización, que operaba en el oriente salvadoreño, durante los operativos./ (Fiscalía General de la República)
Las autoridades identificaron al presunto cabecilla y proveedor principal de la organización, que operaba en el oriente salvadoreño, durante los operativos./ (Fiscalía General de la República)

La legislación especial establece, además, penas para los actos preparatorios, la proposición y la conspiración. El artículo 52 fija de uno a tres años de prisión para los actos preparatorios y de seis meses a dos años para la proposición o conspiración vinculada con delitos de drogas.

El Código Penal, por su parte, regula las agrupaciones ilícitas en el artículo 345. La participación en una estructura de ese tipo puede ser sancionada con entre tres y cinco años de prisión, mientras que los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas pueden enfrentar penas de seis a nueve años. La determinación de responsabilidades dependerá de las pruebas presentadas ante los tribunales correspondientes. Las capturas no constituyen condenas.

Temas Relacionados

Tráfico de drogasSan MiguelFiscalía General de la RepúblicaCocaínaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La región centroamericana mejora la productividad laboral, pero mantiene déficits de empleo de calidad y participación, según la Cepal

El último informe de la CEPAL advierte que, al ritmo actual, América Latina y el Caribe no recuperará los niveles registrados en 2013 antes de 2029, pese a que la economía regional proyecta expansión

La región centroamericana mejora la productividad laboral, pero mantiene déficits de empleo de calidad y participación, según la Cepal

Hijos de vendedora salvadoreña que murió en accidente cerca del Metro de Los Ángeles buscan apoyo para su funeral

La policía informó que el vehículo circulaba a velocidad insegura antes de salir de la vía y arrollar a personas cerca de la estación del Metro, el 10 de noviembre

Hijos de vendedora salvadoreña que murió en accidente cerca del Metro de Los Ángeles buscan apoyo para su funeral

Qué se sabe sobre Wilson Joseph, el cabecilla de 400 Mawozo al que Bukele prometió destruir y cuyo paradero sigue siendo un misterio

Acusado de secuestro, tráfico de armas y crímenes contra civiles, el pandillero respondió con una carta a la ONU pidiendo mediación internacional ante la ofensiva de fuerzas especiales salvadoreñas

Qué se sabe sobre Wilson Joseph, el cabecilla de 400 Mawozo al que Bukele prometió destruir y cuyo paradero sigue siendo un misterio

Estudiante salvadoreña, primera de su clase, podría ser deportada tras quedar bajo custodia de ICE

Tras obtener el primer puesto de su promoción y acceder a una beca universitaria, la situación de María Flores García quedó en suspenso debido a su arresto por parte de las autoridades migratorias

Estudiante salvadoreña, primera de su clase, podría ser deportada tras quedar bajo custodia de ICE

El Salvador oficializa el acuerdo comercial de alcance parcial con Belice

El instrumento contempla cooperación en aduanas, mecanismos de protección del intercambio y medidas para impulsar capitales entre ambas naciones y fortalecer los vínculos económicos

El Salvador oficializa el acuerdo comercial de alcance parcial con Belice

TECNO

Synchron, rival de Neuralink, frenó las pruebas de su implante cerebral por una falla en un cable

Synchron, rival de Neuralink, frenó las pruebas de su implante cerebral por una falla en un cable

Lego mantiene fuera de línea su mercado de piezas usadas BrickLink y no dice cuándo volverá

El CMO de Google para Latinoamérica contó cómo la IA cambió su forma de hacer publicidad: armó un "sistema operativo" de marketing

Nvidia busca al sucesor de Jensen Huang y Tim Cook figura entre los candidatos al puesto

Qué hacer antes de usar una freidora de aire por primera vez para evitar accidentes al cocinar

ENTRETENIMIENTO

Pixar presenta el tráiler oficial de ‘Gatto’, la película de un felino mafioso en su última vida

Pixar presenta el tráiler oficial de ‘Gatto’, la película de un felino mafioso en su última vida

De Jennifer Aniston a Nicole Kidman: estos son los actores mejor pagados de la televisión

Lionel Richie vuelve a los escenarios tras problemas cardíacos: "Gracias por preocuparse por mí"

Frankie Muniz se pronunció por primera vez tras su hospitalización por un accidente en NASCAR

Meta elimina la cuenta de Instagram de Russell Brand tras su condena por violación

MUNDO

Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico

Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico

La Junta de Paz para Gaza exigió aplicar “de inmediato” el plan de Trump tras un ataque a un hospital que dejó 6 muertos

Dónde nació el papa León XIV, por qué tiene dos nacionalidades y cuál es su vínculo con Perú

La máquina de escribir favorita de Jilly Cooper sale a subasta en Christie’s con una estimación de hasta USD 10.500

El emotivo reencuentro del adolescente rescatado en Australia con su mamá tras seis días perdido en la montaña