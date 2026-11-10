El Salvador

Más de un millar de salvadoreños reciben audífonos gratuitos para recuperar la audición en ambos oídos

Pobladores de 14 zonas del territorio centroamericano acceden sin costo a prótesis sonoras mediante un operativo sanitario que busca facilitar la comunicación cotidiana a niños y mayores con pérdida de escucha

Una especialista realiza la revisión clínica y calibración del oído a un paciente adulto mayor durante la jornada de entrega de audífonos en el Gimnasio Nacional de San Salvador (Cortesía: @NoticieroSLV).
Una especialista realiza la revisión clínica y calibración del oído a un paciente adulto mayor durante la jornada de entrega de audífonos en el Gimnasio Nacional de San Salvador (Cortesía: @NoticieroSLV).
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Un total de 1,200 personas procedentes de los 14 departamentos de El Salvador acudieron a las instalaciones del Gimnasio Nacional para recibir la entrega y colocación gratuita de 2,400 aparatos auditivos.

La jornada, desarrollada el día de ayer y este día 10 de noviembre en San Salvador, busca atender a niños, adolescentes y adultos que presentan dificultades de audición y que no disponen de recursos económicos para costear este tipo de tecnología médica.

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La distribución de los dispositivos forma parte de la iniciativa estatal “Para que El Salvador Pueda Oír”. Con esta actividad, el registro oficial alcanza 8,148 aparatos auditivos distribuidos durante 2026, luego de que 3,412 pacientes recibieron previamente 5,748 dispositivos en etapas anteriores. La logística integra el trabajo del despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

Además, la actividad cuenta con la participación directa de la Starkey Hearing Foundation, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos. La entidad fue creada en 1984 por William F. Austin y Tani Austin, con la meta de facilitar el acceso a la audición a poblaciones vulnerables en diversas regiones del planeta. A lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria, la institución ha desarrollado brigadas humanitarias en más de 100 países en vías de desarrollo.

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Personal de la Starkey Hearing Foundation acompaña a una paciente salvadoreña luego de la adaptación de sus dispositivos en la jornada médica capitalina (Cortesía: @NoticieroSLV).
Personal de la Starkey Hearing Foundation acompaña a una paciente salvadoreña luego de la adaptación de sus dispositivos en la jornada médica capitalina (Cortesía: @NoticieroSLV).

El historial de la organización benéfica registra la donación de cerca de 1,5 millones de audífonos en todo el mundo. Además del suministro de los aparatos, el modelo de trabajo contempla la instrucción técnica a profesionales de la salud del país receptor. Esta capacitación busca que los especialistas locales adquieran las herramientas necesarias para brindar mantenimiento preventivo, limpieza periódica y seguimiento clínico a los pacientes, de manera que la utilidad del dispositivo se prolongue en el tiempo.

La recuperación de la escucha en ambos oídos favorece la inserción laboral y la comunicación diaria

De acuerdo con el reporte oficial, la colocación de dos audífonos por persona permite a los beneficiarios percibir el sonido en ambos oídos, lo que facilita determinar la procedencia de las voces y comprender mensajes en ambientes con ruido de fondo.

La falta de acceso a prótesis auditivas genera barreras cotidianas en la interacción familiar, el desempeño educativo y la inserción laboral. Quienes experimentan sordera o disminución de la capacidad de escucha suelen enfrentar situaciones de aislamiento involuntario que inciden de forma directa en su autonomía y bienestar diario.

En la población infantil y adolescente, la detección e intervención a tiempo influye en la adquisición del lenguaje oral y en la continuidad de sus trayectorias escolares. Por su parte, en adultos y personas mayores, recuperar la percepción sonora disminuye riesgos físicos en la vía pública y en el hogar, ya que les permite advertir señales de peligro, timbres, bocinas o llamados de advertencia.

Prótesis auditivas dispuestas en mesas de trabajo previas a su adaptación personalizada en niños y adultos durante la jornada médica (Cortesía: @NoticieroSLV).
Prótesis auditivas dispuestas en mesas de trabajo previas a su adaptación personalizada en niños y adultos durante la jornada médica (Cortesía: @NoticieroSLV).

El procedimiento en el recinto capitalino comprende pruebas previas y una calibración personalizada para adecuar la amplificación a las necesidades clínicas de cada usuario. Cada persona completó evaluaciones auditivas previas para asegurar que el modelo asignado respondiera al tipo específico de pérdida detectada.

La jornada concluye este 10 de noviembre con la entrega de baterías de repuesto e indicaciones de uso a familiares y cuidadores. Posteriormente, los centros de rehabilitación regionales mantendrán revisiones periódicas para verificar el funcionamiento de las prótesis y la adaptación auditiva de cada persona en su entorno habitual.

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