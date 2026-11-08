“Vamos a continuar en la misma dirección”: vicepresidente salvadoreño anticipó el eje de la campaña oficialista de 2027

El vicepresidente Félix Ulloa afirmó que las elecciones presidenciales de 2027 serán libres, transparentes y competitivas. (Cortesía: Reuters/ tribunal Supremo Electoral)

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró que las elecciones de 2027 serán “libres, transparentes, seguras y competitivas”, mientras el oficialismo se prepara para respaldar una nueva candidatura presidencial de Nayib Bukele y defender la continuidad de su política de seguridad.

En una entrevista con Europa Press, Ulloa afirmó que el objetivo del Gobierno será que los ciudadanos elijan “libremente” a sus autoridades. “Ahora se va a presentar por tercera vez, vamos a ver si la gente está satisfecha”, señaló sobre Bukele, quien busca prolongar su permanencia en el Ejecutivo tras la reforma que habilitó la reelección indefinida.

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El vicepresidente, que volverá a competir por su cargo junto a Bukele, situó los avances en seguridad como el argumento central de la oferta electoral de Nuevas Ideas. Según sus palabras el partido buscará ratificar en las urnas las decisiones tomadas desde 2019, año en que Bukele llegó por primera vez al poder.

Nayib Bukele buscará un tercer mandato presidencial tras la reforma que habilitó la reelección indefinida en El Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)

“La oferta nuestra es continuar en la misma dirección en que hemos venido trabajando desde 2019”, afirmó Ulloa. El funcionario sostuvo que ese proceso implicó la ruptura de un bipartidismo de tres décadas entre la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

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El oficialismo vincula la campaña con la política de seguridad

Ulloa presentó los resultados electorales de Bukele como una muestra de respaldo al rumbo del Gobierno. Recordó que el actual mandatario obtuvo el 54% de los votos en 2019 y más del 85% en 2024.

En ese marco, defendió la estrategia contra las pandillas y aseguró que El Salvador acumuló más de 1,300 días sin homicidios. El vicepresidente sostuvo que el país pasó de ser “la capital mundial del homicidio” en 2015 a convertirse en el más seguro del hemisferio occidental.

El funcionario también cuestionó a los gobiernos anteriores. Aseguró que, entre 2009 y 2019, fueron asesinadas 41 mil personas, según cifras del Instituto de Medicina Legal. Además, vinculó a administraciones previas con casos de corrupción que afectaron a expresidentes y dirigentes de las fuerzas políticas tradicionales.

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Bukele obtuvo el 54% de los votos en 2019 y superó el 85% en los comicios de 2024. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El régimen de excepción seguirá presente en el debate electoral

El vicepresidente también descartó fijar una fecha para poner fin al régimen de excepción, vigente desde 2022. “Se va a levantar cuando la gente diga que ya no”, respondió Ulloa, quien afirmó que el 97% de la población respalda la continuidad de la medida.

El decreto fue prorrogado en 56 ocasiones y permite restringir determinadas garantías constitucionales. Ulloa indicó que se suspendieron la inviolabilidad de la correspondencia y el plazo ordinario para que una persona detenida sea presentada ante un juez o liberada. Ese período pasó de 72 horas a 15 días.

Ulloa descartó fijar un plazo para levantar el estado de excepción vigente en el país desde 2022. (REUTERS/ Jose Cabezas)

Para el vicepresidente, la normativa se aplica de manera individual contra integrantes de pandillas y no afecta las libertades de quienes no tienen relación con organizaciones criminales. “Ninguna libertad pública ha sido afectada nunca”, afirmó.

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Ulloa rechazó, además, los cuestionamientos internacionales al régimen. Relató que autoridades francesas habían expresado preocupación antes de los comicios de 2024 por la posibilidad de que los salvadoreños no pudieran votar con libertad. Según el vicepresidente, esa inquietud partía de una interpretación errónea sobre el alcance de la medida.

“La desinformación es tal y la mala interpretación es tal, que a ese nivel creían que el régimen de excepción afectaba las libertades públicas. Ninguna libertad pública se ha visto afectada y las medidas son para los miembros de las pandillas (...) no afecta a la vida”, indicó el vicepresidente.