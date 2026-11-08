La central nuclear de Zaporizhzhia perdió su última conexión eléctrica externa tras un ataque contra la red de suministro. (REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Guardar

La central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa y ocupada por Rusia, perdió su última conexión eléctrica externa tras un ataque contra la red de suministro, según informó este domingo la administración de la instalación. La planta opera ahora con generadores diésel para mantener la refrigeración de sus seis reactores y de las piscinas de combustible nuclear gastado.

La línea de reserva Ferrosplavnaya, que aportaba la electricidad necesaria para los sistemas de la central, fue desconectada después de sufrir daños, indicó la administración en un comunicado publicado en redes sociales. La otra conexión, la línea principal Dnieprovskaya, permanece fuera de servicio desde marzo a causa de otro ataque.

PUBLICIDAD

El personal de la central aseguró que aplica medidas para garantizar la operación de los generadores auxiliares. También afirmó que los niveles de radiación en la planta y las zonas cercanas se mantienen dentro de los parámetros normales.

Los generadores diésel sostienen la refrigeración de los reactores

Las dos líneas que abastecen a la central se encuentran en territorio controlado por Ucrania, en la margen derecha del río Dniéper. La interrupción de ambas deja a la planta sin alimentación eléctrica externa, un elemento necesario para la seguridad de las instalaciones incluso cuando los reactores no producen energía.

Los generadores diésel sostienen la refrigeración de los seis reactores y de las piscinas de combustible nuclear gastado. (REUTERS/Alina Smutko)

En junio se declaró una tregua para facilitar la reparación de Dnieprovskaya, pero la línea no volvió a operar. En septiembre, Rusia y Ucrania pactaron otro alto el fuego con el mismo objetivo, según informó entonces el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

PUBLICIDAD

El OIEA advirtió en aquel momento que la planta podía quedarse sin suministro en pocos días si se agotaban las reservas de diésel. Su director general, Rafael Grossi, ha alertado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, sobre los riesgos de los combates en las proximidades de instalaciones nucleares.

Aunque sus reactores están en parada técnica y no generan electricidad, Zaporizhzhia requiere energía continua para operar los sistemas de refrigeración del núcleo y del combustible gastado. La instalación ha sufrido repetidos cortes de suministro y explosiones desde que comenzó la guerra.

Los ataques rusos también redujeron la producción nuclear ucraniana

La situación se produce mientras Ucrania afronta nuevas dificultades en el resto de su sistema energético. Las últimas oleadas de ataques rusos contra centrales y subestaciones obligaron a reducir la producción de las centrales nucleares que siguen bajo control de Kiev, afirmó la semana pasada el viceministro de Energía ucraniano, Artem Nekrasov.

PUBLICIDAD

Ucrania conserva tres plantas nucleares en funcionamiento que generan más de la mitad de la electricidad que consume el país.

“Debido a los ataques masivos y sistemáticos de Rusia a la infraestructura energética, las centrales nucleares se han visto obligadas a reducir su producción de electricidad”, escribió Nekrasov en Telegram. Añadió que los niveles habituales se recuperarán de forma gradual una vez que concluyan las reparaciones necesarias en la red.

Los daños también provocaron cortes no programados de electricidad en sectores de las regiones de Vínitsia, Zhitómir, Zaporizhzhia, Kirovogrado, Kharkiv, Kherson y Kiev.

Ucrania perdió el control de su mayor central nuclear al comienzo de la invasión, cuando las fuerzas rusas ocuparon el área donde se encuentra la planta de Zaporizhzhia. El país conserva tres centrales nucleares operativas, que generan más de la mitad de la electricidad que consume.

PUBLICIDAD