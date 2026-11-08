La fecha en la que Google borrará los "Gems" de Gemini: qué archivos se pierden si no se descargan

Google retira los asistentes personalizados Gems de Gemini para usuarios adultos con cuentas personales a partir del 17 de noviembre. (Google)

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Google dejará de ofrecer los “Gems”, los asistentes personalizados de Gemini, a los usuarios adultos con cuenta personal. El 17 de noviembre pasarán a ser de solo lectura y el 17 de diciembre desaparecerán de la app, según el centro de ayuda de la empresa. Los archivos que no se trasladen se perderán ese día.

Un Gem es una configuración guardada: instrucciones fijas y, a veces, documentos de apoyo para que el chatbot responda de cierta manera. Google los reemplaza por los “skills” (habilidades), conjuntos de instrucciones que se invocan en cualquier conversación escribiendo una barra y el nombre.

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Desde el 17 de noviembre, los Gems se podrán abrir para consultarlos, pero no usarlos, editarlos ni crear nuevos. Google indicó que convertirá automáticamente cada Gem en un skill, con los archivos compatibles. Los usuarios también pueden recrearlos por su cuenta antes de esa fecha.

La medida alcanza a quienes tienen 18 años o más y una cuenta personal. Para menores de 18 con cuenta personal, Google dijo que el cambio llegará más adelante y que dará detalles. Las cuentas de empresas y organizaciones sin fines de lucro mantienen los Gems hasta marzo de 2027, y las educativas hasta junio de 2027.

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Las cuentas de empresas, organizaciones sin fines de lucro y del sector educativo conservarán los Gems hasta 2027.

Qué pasa con los archivos que no se trasladan

El traspaso automático tiene límites. Los skills admiten un máximo de 100 MB de archivos en total. Si un Gem supera ese tamaño, Google elimina primero los archivos más grandes hasta quedar por debajo del tope, según el centro de ayuda.

Tampoco se trasladan ciertos formatos: archivos de audio y video, archivos de GitHub, documentos antiguos de Microsoft Office (.doc, .xls y .ppt) y archivos comprimidos como .zip, .tar o .rar. Google aclaró que los usuarios con cuenta personal pueden descargar esos archivos hasta el 17 de diciembre. Después, el Gem y sus archivos dejan de estar disponibles.

Para recuperarlos, Google propone abrir el Gem y el skill nuevo en paralelo, buscar los archivos que no pasaron y descargarlos uno por uno al dispositivo. Luego se pueden subir todos juntos al skill.

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Los skills presentan restricciones de uso con funciones avanzadas como Canvas, la investigación profunda y la suite Google Workspace. (Foto: andro4all)

Herramientas que los skills no tienen

Los skills no funcionan con varias herramientas de Gemini. Según los medios especializados gHacks y Android Police, que revisaron la documentación, no se pueden usar con Canvas (el espacio para editar textos y código), la investigación profunda, el modo de aprendizaje guiado ni la creación de video o música.

Esos mismos medios señalan otras restricciones: solo 100 skills pueden estar activos a la vez, no se pueden compartir con otras personas por ahora y no se sincronizan con las aplicaciones de Google Workspace, la suite de trabajo de la empresa. Quien necesite un skill en ambos lugares debe crearlo dos veces.

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Google sostiene que los skills tendrán “en las próximas semanas” funciones que los usuarios apreciaban en los Gems, entre ellas compartirlos con otros y sumar archivos desde Google Drive y Gemini Notebook. La empresa no precisó una fecha.

El cambio también cierra otros dos proyectos: Opal, el experimento de Google para crear mini aplicaciones, y la versión de Gems de Google Labs desaparecerán en noviembre, junto con los Gems.

Google clausura de forma paralela el experimento de mini aplicaciones Opal y la versión de Gems en Google Labs. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Gemini Omni 1.2 Flash extiende sus vídeos a 15 segundos

Google DeepMind actualizó Gemini Omni Flash a su versión 1.2, que ahora genera clips de hasta 15 segundos, cinco más que su predecesor, con una duración mínima configurable de 3 segundos.

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El modelo suma edición conversacional multigiro, disponible en la API de Gemini y Gemini para empresas, para crear variantes de un clip sin regenerarlo completo.

Mejora además la coherencia visual entre escenas y ofrece mayor control sobre movimientos de cámara, con recorridos aéreos y órbitas. El costo baja a 0,07 dólares por segundo en 720p, un 30% menos que la versión anterior.