La Policía polaca confirmó que los tres cuerpos hallados en la vivienda del presunto tirador de Cracovia pertenecían a su familia

Agentes de policía acordonan una zona cerca de la Plaza del Mercado Principal tras un tiroteo masivo, en Cracovia (REUTERS/Jakub Porzycki)

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La Policía polaca confirmó este domingo que los tres cuerpos hallados en la vivienda del presunto autor del tiroteo de Cracovia pertenecían a su familia, mientras la investigación intenta establecer si esas muertes están vinculadas al ataque que dejó seis víctimas mortales en la Plaza Mayor. Los cadáveres, con heridas de bala, fueron identificados como los padres del sospechoso, de 53 y 52 años, y su hermana.

El hallazgo se produjo durante un operativo nocturno en la casa familiar de Ostrowiec Swietokrzyski, una localidad situada a unas dos horas por carretera al noreste de Cracovia. En la respuesta al ataque participaron 1.146 agentes de Policía, 24 dotaciones del Cuerpo Estatal de Bomberos y 62 profesionales y rescatistas.

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El presunto tirador, un ciudadano polaco de 24 años, entró alrededor de las 15:00 en la plaza con un vehículo a alta velocidad. Estaba enmascarado, llevaba ropa similar a un uniforme y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar, que buscaron refugio en comercios y edificios cercanos.

El ataque en la Plaza Mayor de Cracovia dejó seis muertos (REUTERS/Jakub Porzycki)

El balance oficial registró seis fallecidos y 16 heridos, entre ellos dos policías y el propio sospechoso. El atacante recibió disparos de los agentes cuando escapaba en el vehículo, fue reducido y continúa en estado crítico tras varias intervenciones quirúrgicas en un hospital de Cracovia.

El ministro del Interior Marcin Kierwinski se refirió al armamento localizado durante las primeras diligencias y a la procedencia del detenido: “En su coche se han hallado varias armas (...). Disparó un arma automática y procedía de la localidad de Swietokrzyskie, es de nacionalidad polaca y nació en 2002”.

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Las pesquisas también se extendieron al domicilio donde vivía el sospechoso, cuyo padre tenía permiso de armas. Al explicar el despliegue en la vivienda, Kierwinski afirmó: “También hay una investigación en la casa en la que vivía. Por motivos evidentes en estas operaciones participan unidades antiterroristas”.

Un cartel con un eslogan en francés que dice «Je suis Krakow» («Yo soy Cracovia»), entre velas y homenajes florales cerca de la Plaza del Mercado Principal tras un tiroteo masivo, en Cracovia (REUTERS/Jakub Porzycki)

El ministro indicó que las primeras averiguaciones asociaban al detenido con “opiniones muy radicales”, aunque las autoridades no habían determinado una motivación concreta. También descartó que hubiera más atacantes, al señalar que la Policía no tenía motivos para buscar a otros sospechosos.

Cuatro de los fallecidos eran ciudadanos polacos, uno era británico y la sexta víctima era extranjera, según informó el gobernador de Pequeña Polonia Krzysztof Jan Klęczar. Las víctimas mortales eran cuatro mujeres y dos hombres de entre 32 y 61 años.

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Entre los heridos había 11 polacos y cinco extranjeros, entre ellos una ciudadana portuguesa y otra rusa. De los 16 heridos, 14 casos permanecían estables, uno era grave y el caso crítico correspondía al presunto autor del ataque.

Personal con equipo de protección personal (EPP) trabaja afuera de un edificio de apartamentos donde se encuentra la vivienda de un tirador que mató a varias personas en la ciudad sureña de Cracovia, en Ostrowiec Świętokrzyski (REUTERS/Kacper Pempel)

Klęczar informó que todas las personas ingresadas el sábado en seis hospitales sobrevivieron durante la noche. “Las personas que fueron ingresadas han sobrevivido”, declaró el gobernador en una rueda de prensa.

Los dos agentes que intervinieron para neutralizar al atacante permanecen graves. Uno de ellos despertó, mientras el otro seguía en coma inducido bajo cuidados intensivos; las autoridades pidieron donaciones de sangre para asistir al policía herido Jakub Kulik.

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La Plaza Mayor de Cracovia continuará cerrada hasta que terminen las diligencias de la Fiscalía y la Policía. Klęczar explicó: “Los agentes han trabajado allí toda la noche. Siete fiscales trabajan recabando y asegurando pruebas de este crimen. Una vez concluyan, la plaza se reabrirá a vecinos y turistas, pero la hora exacta se desconoce por ahora”.

Agentes de policía montan guardia frente a un edificio de apartamentos donde se encuentra la vivienda de un tirador que mató a varias personas en la ciudad sureña de Cracovia, en Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia (REUTERS/Kacper Pempel)

La inspección especializada del vehículo del atacante concluyó el sábado por la noche. “Las pesquisas han finalizado en el coche, descartándose ese tipo de peligro material, por lo que la zona ya no precisa evacuación, aunque sigue acordonada mientras prosiguen las actuaciones policiales”, indicó el gobernador.

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El Centro de Notificación de Emergencias recibió 40 llamadas tras el inicio del tiroteo. La primera patrulla policial llegó en menos de dos minutos, intervino de forma activa al tercero y los primeros equipos médicos llegaron al cuarto minuto.

El presidente polaco Karol Nawrocki firmó el sábado por la noche el decreto que declara luto nacional los días 8 y 9 de noviembre, una medida respaldada por el primer ministro Donald Tusk. “El domingo y el lunes serán días de duelo nacional en Polonia”, anunció el jefe de Gobierno.