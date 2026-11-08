Cuba

El arzobispo de Santiago de Cuba que esperó seis años para que el Vaticano aceptara su renuncia dejó una frase que resumió la crisis cubana

Dionisio García condujo la arquidiócesis durante casi dos décadas y sus homilías sobre apagones, medicamentos y alimentos resonaron más allá de la comunidad católica santiaguera

El arzobispo Dionisio García Ibáñez reclamó transformaciones que “toquen todas las estructuras” en la festividad del 8 de septiembre por la Virgen de la Caridad. (Cortesía: Arzobispado de Santiago de Cuba)
El arzobispo Dionisio García Ibáñez reclamó transformaciones que “toquen todas las estructuras” en la festividad del 8 de septiembre por la Virgen de la Caridad. (Cortesía: Arzobispado de Santiago de Cuba)
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El papa León XIV aceptó la renuncia de Dionisio Guillermo García Ibáñez y nombró a Juan Gabriel Díaz Ruiz como nuevo arzobispo de Santiago de Cuba.

La decisión fue comunicada este 7 de noviembre por la Santa Sede, que trasladó a Díaz Ruiz desde la diócesis de Matanzas para asumir la arquidiócesis metropolitana del oriente cubano. García Ibáñez, de 81 años, había presentado su dimisión en 2020, cuando cumplió la edad establecida por el Derecho Canónico para que los obispos pongan su cargo a disposición del pontífice.

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El relevo pone fin a casi dos décadas de García Ibáñez al frente de la arquidiócesis. Benedicto XVI lo designó para esa función en 2007 y, desde entonces, mantuvo una presencia pública dentro del episcopado cubano, con intervenciones sobre la situación social y económica de la isla.

Díaz Ruiz, trasladado desde Matanzas para asumir la arquidiócesis

La Santa Sede informó que Juan Gabriel Díaz Ruiz asumirá como arzobispo metropolitano de Santiago de Cuba tras su paso por la diócesis de Matanzas. Antes también fue obispo de Ciego de Ávila y desarrolló tareas pastorales en varias parroquias cubanas.

En la basílica del Cobre, el mensaje unió devoción y lectura del presente al pedir decisiones que respondan a las necesidades de la gente y no a intereses personales. (Imagen de cortesía)
En la basílica del Cobre, el mensaje unió devoción y lectura del presente al pedir decisiones que respondan a las necesidades de la gente y no a intereses personales. (Imagen de cortesía)

Díaz Ruiz nació el 14 de noviembre de 1960 en Céspedes, dentro de la arquidiócesis de Camagüey. Antes de ingresar al seminario estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Camagüey. Luego cursó Filosofía y Teología en los seminarios mayores de San Basilio Magno, en Santiago de Cuba, y San Carlos y San Ambrosio, en La Habana.

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El arzobispo designado obtuvo además una licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Fue ordenado sacerdote el 5 de agosto de 1989 e inició su ministerio en la arquidiócesis de Camagüey.

A lo largo de su trayectoria fue vicario parroquial en Morón y Florida, párroco en Nuevitas, Guáimaro y Florida, además de profesor del Seminario Mayor San Carlos y San Ambrosio. También se desempeñó como administrador diocesano de Camagüey y delegado del clero de esa arquidiócesis ante la Comisión Nacional de Sacerdotes.

En 2017, el Vaticano lo nombró obispo de Ciego de Ávila. Su consagración episcopal tuvo lugar el 30 de septiembre de ese año. Más tarde pasó a Matanzas, desde donde ahora fue trasladado a la principal sede eclesiástica del este de Cuba.

Personas participan en la procesión de la Virgen de Regla por las calles del barrio que lleva su nombre este 7 de septiembre de 2024, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora
Personas participan en la procesión de la Virgen de Regla por las calles del barrio que lleva su nombre este 7 de septiembre de 2024, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La renuncia de Dionisio García, seis años en espera

La salida de Dionisio García se formalizó seis años después de la presentación de su renuncia. El Derecho Canónico dispone que los obispos diocesanos ofrezcan su dimisión al cumplir 75 años, aunque corresponde al papa decidir el momento en el que la acepta y define una sucesión.

Durante ese lapso, García Ibáñez continuó al frente de la arquidiócesis de Santiago de Cuba. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) agradeció su servicio y recordó que desarrolló su misión con dedicación pastoral desde que recibió el nombramiento de Benedicto XVI.

La COCC sostuvo que el arzobispo saliente dejó una marca en la comunidad católica santiaguera por su acompañamiento a los fieles y por sus pronunciamientos sobre las crisis que enfrentan las familias cubanas.

En 2021, después de las protestas del 11 de julio, García pidió que las diferencias dentro de Cuba encontraran salidas pacíficas y rechazó la violencia y la intolerancia. Ese posicionamiento ocurrió tras las mayores manifestaciones contra el régimen cubano en varias décadas.

"Patria y Vida" y el movimiento juvenil que convirtió la música de protesta en el nuevo himno de la resistencia política en Cuba. (Imagen de cortesía)
"Patria y Vida" y el movimiento juvenil que convirtió la música de protesta en el nuevo himno de la resistencia política en Cuba. (Imagen de cortesía)

Las homilías de García y su frase sobre la crisis en la isla

En una homilía pronunciada en octubre en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, García se refirió a los problemas que afectan a la población, entre ellos la falta de alimentos y medicamentos, los apagones y las enfermedades.

“Estamos mal, no sabemos cómo salir de esto”, expresó el entonces arzobispo al describir el escenario de muchas familias de la isla. La frase circuló en medio de la crisis económica, energética y social que atraviesa Cuba.

La Santa Sede no informó la fecha de la toma de posesión de Díaz Ruiz.

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