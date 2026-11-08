Qué les resulta más difícil a los cuervos: ¿vocalizar o picotear?

Los cuervos comunes poseen habilidades cognitivas avanzadas que les permiten controlar sus emisiones sonoras y contar en voz alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Emitir un graznido podría requerir un mayor esfuerzo mental para los cuervos que realizar otros movimientos. Investigadores de la Universidad de Tubinga, en Alemania, encontraron indicios de esta diferencia al observar que dos ejemplares tardaban más en responder cuando debían pasar de picotear una pantalla a vocalizar, en comparación con la secuencia inversa.

El experimento, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B y divulgado en Phys.org, fue liderado por Diana A. Liao, primera autora del artículo, junto a sus colegas de la universidad. El equipo buscaba saber si emitir una vocalización demanda más esfuerzo que realizar otra acción motora.

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“Los cuervos son extraordinariamente buenos en la comunicación vocal. Este control sobre la producción vocal parece poco común en los animales, y es fundamental para que los humanos podamos hablar con fluidez”, declaró Liao.

Los cuervos comunes (Corvus corone) pertenecen a la familia de los córvidos, grupo conocido por sus capacidades cognitivas avanzadas. Según Liao, estas aves pueden controlar cuándo emitir un sonido e incluso “contar en voz alta”, una habilidad poco documentada en el reino animal.

El experimento midió qué pasa cuando deben cambiar de acción

El experimento entrenó a dos ejemplares machos para emitir graznidos o picotear una pantalla ante distintas señales visuales (Magnific)

Los investigadores entrenaron a dos cuervos comunes machos, criados en aviarios de la institución, para que respondieran de forma diferente según la señal visual que se les mostraba: en algunos casos debían emitir un graznido y en otros, picotear una pantalla. La cantidad reducida de ejemplares constituye una limitación del estudio, por lo que serán necesarias nuevas investigaciones antes de extender sus conclusiones a toda la especie.

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Las pruebas se organizaron en tres tipos de secuencias: señales aleatorias, señales que se alternaban de forma regular y bloques de diez ensayos consecutivos del mismo tipo de respuesta.

“Los cuervos eran muy buenos tanto vocalizando como picoteando, demostrando una gran precisión en todos los tipos de secuencias”, afirmó Liao. Este diseño permitió al equipo observar qué ocurría cuándo los animales debían cambiar de una acción a la otra y también analizar cuán predecibles eran.

Los resultados mostraron que ambas aves aprendieron a alternar entre las dos conductas con precisión. Sin embargo, el tiempo de respuesta y la variabilidad de las reacciones diferían según el tipo de acción que seguía a la anterior.

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Cambiar al graznido ralentiza al cuervo

El paso de la acción motora del picoteo a la vocalización redujo la velocidad de respuesta en los cuervos (Magnific)

El hallazgo más destacado del estudio fue que pasar de picotear a vocalizar enlentecía la respuesta del animal, mientras que el camino inverso (pasar de emitir un sonido a golpear la pantalla) tenía un efecto mínimo sobre la velocidad de reacción. Esto indica que la producción vocal está asociada a una carga cognitiva adicional.

“Encontramos el mismo efecto que se observa en humanos y monos cuando pasan de una tarea a otra, pero solo cuando los cuervos pasan a emitir una vocalización después de picotear”, explicó Liao.

En psicología cognitiva, este fenómeno se denomina costo de cambio: la demora que se produce al pasar de una tarea a otra, y que refleja el esfuerzo mental de reorganizar el comportamiento.

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“Esto sugiere que vocalizar supone un mayor esfuerzo para el cuervo que picotear”, añadió. Los costos de cambio aparecieron de forma específica al pasar del picoteo a la vocalización, un patrón que los autores interpretan como una mayor exigencia de control ejecutivo para seleccionar esa respuesta.

El estudio abre la puerta a investigar cómo evolucionó la comunicación animal

La psicología cognitiva define la demora entre tareas como costo de cambio por la reorganización del comportamiento (Magnific)

Más allá de los cuervos, los investigadores señalan que el paradigma experimental desarrollado podría aplicarse a otras especies de aves.

Además, las técnicas utilizadas en este trabajo podrían combinarse con métodos de neuroimagen —herramientas que permiten observar la actividad del cerebro en tiempo real— para identificar con mayor precisión los mecanismos neuronales que intervienen en el control vocal.

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“La implicación de nuestros hallazgos es que los cuervos combinan velocidad, precisión y control ejecutivo en su producción vocal, lo que podría ayudar a explicar cómo evolucionó la comunicación flexible”, señaló Liao.

La investigadora también indicó el interés del equipo por estudiar los costos de cambio para distintos tipos de vocalizaciones y por examinar los circuitos neurales que subyacen a esa alternancia.