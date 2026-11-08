Costa Rica vuelve a registrar subidas de precios después de más de un año de bajas

La economía de Costa Rica muestra los desafíos de la fluctuación de los precios del combustible, las tasas de interés y el valor del dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica registró una inflación interanual de 0,55% en octubre de 2026, con lo que el indicador se mantuvo en terreno positivo por segundo mes consecutivo tras una racha de 16 meses de variaciones negativas, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El dato confirma un cambio en la evolución reciente de los precios en Costa Rica, aunque la variación acumulada entre enero y octubre aún se ubicó levemente por debajo de cero. En los primeros diez meses de 2026, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una caída de 0,01%, menor que el descenso de 1,77% que se había registrado durante el mismo período de 2025.

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La inflación mensual de octubre fue de 0,39%, por encima del aumento de 0,19% anotado en octubre del año anterior. El comportamiento del índice estuvo marcado por el encarecimiento de los combustibles, algunos servicios de transporte y las entradas a actividades de entretenimiento.

El repunte de los precios ocurre después de que el país cerrara 2025 con una inflación de -1,23%, el segundo resultado negativo de la última década. Durante cuatro años consecutivos, la variación del índice se mantuvo fuera de la meta definida por el Banco Central de Costa Rica, que apunta a una inflación de 3%, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

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Foto de archivo: Banco Central de Costa Rica

Combustibles y transporte, principales impulsores del alza mensual

El informe del INEC identificó a la gasolina, el diésel, el transporte en taxi, los viajes en autobús y las entradas a eventos de entretenimiento entre los bienes y servicios que más aumentaron de precio durante octubre.

El encarecimiento de los combustibles tuvo incidencia en un contexto de mayor presión sobre los mercados energéticos internacionales. El Banco Central indicó en su Informe de Política Monetaria de octubre que la evolución del petróleo y sus derivados forma parte de los factores que podrían acelerar el retorno de la inflación a su rango objetivo.

En sentido contrario, algunos alimentos contribuyeron a moderar el alza general del índice. La cebolla, la papa y la carne molida de res registraron descensos de precio durante el mes, de acuerdo con los datos divulgados por el organismo estadístico.

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La combinación de aumentos en servicios y combustibles, junto con bajas en determinados productos de consumo habitual, explica que la variación mensual haya sido positiva, aunque el acumulado de los primeros diez meses del año todavía conserve un signo negativo.

Un hombre observa preocupado los precios en un surtidor de gasolina en Costa Rica, donde la crisis en Medio Oriente ha provocado un nuevo aumento en el costo de los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regreso al terreno positivo tras 16 meses de caídas interanuales

El 0,55% de inflación interanual de octubre representa el segundo registro positivo consecutivo después de un prolongado período de descensos. Durante 16 meses, el indicador había reflejado reducciones frente al mismo mes del año anterior.

El Gobierno costarricense destacó en los últimos años el comportamiento de los precios e incluso presentó al país como un “campeón mundial” de la baja inflación. Esa lectura recibió cuestionamientos de economistas que advirtieron que una inflación demasiado baja, o negativa durante un período extendido, también puede estar vinculada con una demanda interna débil y con dificultades en la actividad económica.

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La recuperación gradual del índice coincide con las previsiones de organismos internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la inflación costarricense aumente de forma paulatina y retorne al rango meta durante 2027.

El Banco Central también estima una convergencia progresiva. Según su informe de octubre, la inflación general podría ubicarse cerca de 2,7% en el segundo semestre de 2027, una proyección superior a la que había difundido en julio. La entidad relacionó esa revisión con el incremento esperado en los precios de los hidrocarburos.

Proyección de crecimiento económico por encima del 3% hasta 2028

La evolución de los precios se produce mientras la economía costarricense mantiene una expansión moderada. El Banco Central proyectó que el producto interno bruto crecerá 3,2% en 2026, 3,3% en 2027 y 3,6% en 2028, con un promedio cercano a 3,5% entre los dos últimos años.

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Un mapa de Costa Rica con monedas y una flecha ascendente simboliza el optimismo y las proyecciones de crecimiento económico del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda interna, impulsada por el consumo de los hogares y la inversión, sería el principal sostén de esa expansión. El aporte del sector externo sería más limitado, debido a que el efecto de las exportaciones quedaría compensado por el incremento de las importaciones.

Durante el tercer trimestre de 2026, la producción aumentó 2,7%, con un desempeño destacado de la construcción y los servicios. La manufactura, en cambio, registró una contracción en ese período.

El Banco Central señaló que la inflación general y la subyacente aumentaron en el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores, aunque ambas permanecieron por debajo de la meta. La entidad mantiene la tasa de política monetaria en 3% y anticipó que ajustará su postura si cambian las condiciones macroeconómicas o se modifican los riesgos para sus proyecciones.

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