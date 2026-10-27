El Salvador

Cáncer de mama: especialista salvadoreño alerta sobre los riesgos de los remedios caseros y el límite de edad en mamografías

El oncólogo ginecólogo alertó que las demoras en biopsias vuelven peligroso distanciar los chequeos radiológicos, rechazó el uso preventivo de plantas medicinales y detalló cómo evitar terapias invasivas

Especialistas recalcan que acudir a controles ginecológicos formales resulta clave para evitar dilaciones ante la presencia de nódulos o cambios en el tejido mamario. Imagen ilustrativa Infobae.
Especialistas recalcan que acudir a controles ginecológicos formales resulta clave para evitar dilaciones ante la presencia de nódulos o cambios en el tejido mamario. Imagen ilustrativa Infobae.
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El consumo extendido de infusiones naturales, semillas y suplementos comerciales no previene la aparición de células malignas ni sustituye el diagnóstico clínico.

El oncólogo ginecólogo Danilo Arévalo alertó en la emisora salvadoreña YSUCA que el recurso a terapias empíricas carece de aval científico y demora la detección temprana del cáncer de mama, una advertencia que acompañó con precisiones sobre los criterios administrativos que limitan las mamografías en la vejez, los falsos factores de riesgo atribuidos a prendas íntimas y la prescindencia de tratamientos invasivos en fases iniciales.

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El especialista cuestionó la recurrencia con la que sectores de la población acuden a preparados de noni, infusiones de hoja de guanábana, moringa o compuestos de magnesio bajo la promesa de evitar o eliminar procesos oncológicos.

Arévalo subrayó que no existen estudios clínicos comparativos que certifiquen una acción terapéutica concreta frente al desarrollo tumoral en seres humanos, por lo que adjudicarles propiedades curativas genera una falsa sensación de resguardo.

El médico enfatizó que la administración de dosis empíricas acarrea riesgos de toxicidad por exceso y secuelas metabólicas. Asimismo, advirtió que el mayor peligro de confiar en estos métodos radica en el retraso del examen físico y de las pruebas de imagen.

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El cáncer mamario, explicó, no cuenta con medidas de prevención primaria que impidan el inicio de la mutación celular; la única herramienta eficaz consiste en la detección precoz antes de que las masas alcancen dimensiones palpables.

El oncólogo ginecólogo Danilo Arévalo, analizó los mitos y realidades sobre el diagnóstico del cáncer de mama. (Cortesía: YSUCA).
El oncólogo ginecólogo Danilo Arévalo, analizó los mitos y realidades sobre el diagnóstico del cáncer de mama. (Cortesía: YSUCA).

Las restricciones de edad en la red pública responden a costos fiscales y no a criterios biológicos

Otro de los puntos centrales abordados por el médico fue la interrupción de los controles radiológicos rutinarios en mujeres que alcanzan los 65 o 70 años dentro de los servicios asistenciales públicos. Frente a la duda de cuándo cesa la necesidad de realizarse el estudio.

El oncólogo explicó que la suspensión de estas pruebas responde a decisiones económicas de las administraciones públicas y no a la desaparición del peligro oncológico.

El envejecimiento del sistema inmunitario reduce la capacidad natural de identificar células que mutan, por lo que la edad se mantiene como un factor no modificable que incrementa la probabilidad de desarrollar cáncer de mama.

De acuerdo con el médico, los sistemas de salud eligen destinar recursos al tratamiento de casos confirmados en lugar de sostener la detección universal en edades avanzadas debido a consideraciones de rentabilidad presupuestaria.

El uso de desodorantes y sostenes con varilla carece de relación biológica con tumores malignos

Durante la transmisión, el especialista descartó la validez científica de creencias extendidas que vinculan el origen de la neoplasia con golpes accidentales, antitranspirantes o prendas íntimas con soporte metálico. “No existe un estudio serio que lo determine”, puntualizó el médico respecto al uso de sostenes ajustados con varilla.

Un sostén beige con varilla metálica visible junto a un envase de vidrio esmerilado y un portapapeles con un lazo rosa.
Un sostén con varilla metálica y un frasco cosmético reposan junto a un informe médico con el lazo rosa sobre una superficie blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico aclaró que estos productos o prendas pueden ocasionar obstrucciones transitorias en el flujo linfático, inflamación dolorosa de los ganglios de la axila o molestias físicas agudas en mujeres de busto voluminoso, pero de ningún modo inducen alteraciones en el material genético de las células mamarias.

Los verdaderos factores que elevan la vulnerabilidad abarcan:

  • La predisposición hereditaria en primer grado
  • La menarquia temprana
  • La menopausia tardía, la obesidad
  • El consumo no supervisado de terapias hormonales.

El especialista remarcó que un diagnóstico positivo de tumor maligno en el seno no equivale a un requerimiento forzoso de quimioterapia. Si la lesión se identifica con un diámetro inferior a dos centímetros mediante estudios de imagen, la alternativa terapéutica suele restringirse a una cirugía conservadora que preserva la mama.

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