El Salvador

El ultimátum de Bukele y el riesgo armado: 5 puntos claves sobre los militares salvadoreños en Haití

El ataque armado contra una patrulla técnica desencadenó el envío de tropas especiales centroamericanas a Puerto Príncipe, en medio de discrepancias sobre el paradero del contingente y el hallazgo de cuerpos sin identificar

Calles del municipio de Croix-des-Bouquets, una zona bajo la influencia de bandas armadas en la periferia de la capital de Haití. EFE/ Jonet St Élois
Calles del municipio de Croix-des-Bouquets, una zona bajo la influencia de bandas armadas en la periferia de la capital de Haití. EFE/ Jonet St Élois
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La desaparición de cuatro militares salvadoreños en Haití ha desatado una tensa crisis internacional que escala con rapidez. Lo que comenzó como una misión técnica de apoyo humanitario y sanitario hoy roza un enfrentamiento directo entre el gobierno de El Salvador y las poderosas organizaciones criminales que dominan el país caribeño.

A continuación, se presentan los cinco puntos esenciales para entender la magnitud de este conflicto y los riesgos que aumentan con el paso de los días.

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<b>1. La emboscada y la desaparición de los cuatro soldados</b>

El incidente ocurrió el 18 de octubre en el barrio de Santo, en la localidad de Croix-des-Bouquets, al norte de Puerto Príncipe. Cuatro técnicos militares salvadoreños se desplazaban en un vehículo blindado cuando fueron emboscados con armas de grueso calibre y explosivos mientras regresaban de comprar alimentos en un mercado.

El ataque obligó a los uniformados a abandonar el transporte. Tropas internacionales intentaron auxiliarlos de inmediato, pero la intensidad de los disparos impidió el acercamiento por tierra o aire. Desde esa fecha, el paradero de los cuatro salvadoreños sigue siendo un misterio. Analistas y autoridades sospechan que cayeron en manos de la violenta banda 400 Mawozo, que opera en la zona y cuenta con un amplio historial de secuestros.

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<b>2. El misterio de los cuerpos y el rechazo de Bukele</b>

La incertidumbre creció cuando The New York Times reportó el sábado 24 de octubre el hallazgo de restos calcinados a las afueras de la capital, sugiriendo que podrían pertenecer a los soldados desaparecidos. Una organización humanitaria entregó dichos cuerpos en el aeropuerto para su análisis, lo que encendió las alarmas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desestimó los informes sobre el hallazgo de restos y ordenó intensificar las maniobras de rescate en Haití (Cortesía: Nayib Bukele)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desestimó los informes sobre el hallazgo de restos y ordenó intensificar las maniobras de rescate en Haití (Cortesía: Nayib Bukele)

Sin embargo, el presidente Nayib Bukele desmintió de inmediato esta versión en redes sociales. Aseguró que los cuerpos no corresponden a sus hombres, señalando que entre los restos había un menor de edad, una persona de estatura muy superior y uniformes militares extranjeros. La fuerza internacional respaldada por la ONU optó por la prudencia, aclarando que no confirmará identidades sin pruebas forenses oficiales.

3. El rol salvadoreño dentro de la misión internacional

Para comprender la presencia de estos uniformados en Haití, hay que mirar los acuerdos diplomáticos. Los soldados forman parte de la Fuerza de Tarea Libertad II, integrada en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada por la ONU para reemplazar la fallida misión liderada por Kenia.

Aunque la misión general busca contener la violencia, el grupo salvadoreño no tenía órdenes de combatir en las calles. Su labor era técnica y humanitaria: pilotos y especialistas dedicados a evacuaciones médicas de heridos y protección de helicópteros o vehículos. El Salvador mantiene al menos 78 efectivos desplegados bajo una ley que autoriza su permanencia hasta finales de 2027.

<b>4. El ultimátum de Bukele y el envío de fuerzas especiales</b>

Frente a la desaparición, Nayib Bukele elevó la tensión política y militar. El mandatario emitió una dura advertencia pública a los cabecillas criminales, asegurando que si no entregan a los cuatro uniformados con vida, sufrirán una ofensiva implacable similar a la ejecutada en El Salvador.

Para reforzar la búsqueda, el gobierno salvadoreño envió un nuevo contingente militar a Puerto Príncipe, reportado por medios internacionales como un grupo de más de 100 soldados de fuerzas especiales. Esta llegada genera dudas operativas entre los expertos sobre bajo qué mando actuarán, cómo coordinarán con la debilitada policía local y el riesgo de choques armados directos en zonas pobladas.

Un ritual de una pandilla haitiana contrastó con la oración de militares salvadoreños antes de viajar en búsqueda de cuatro técnicos secuestrados.

<b>5. El peligroso abismo entre las maras y las milicias haitianas</b>

El debate de fondo se centra en si la estrategia salvadoreña contra las maras puede funcionar en el contexto de Haití. Diversos especialistas y autoridades fronterizas advierten que la realidad caribeña es radicalmente distinta y mucho más peligrosa.

A diferencia de las pandillas salvadoreñas, que actuaban en barrios mediante células y armas cortas, la alianza criminal Viv Ansanm en Haití funciona como un conjunto de milicias fuertemente armadas.

Estas bandas controlan más del 80% de la capital, cobran impuestos a comerciantes, dominan carreteras con armamento pesado y mantienen redes de protección con sectores políticos y económicos. Pese a las constantes advertencias sobre una posible trampa sangrienta, el mandatario salvadoreño afirma con firmeza que rescatará a sus hombres y logrará la victoria.

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