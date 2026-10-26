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Un nuevo dispositivo busca revelar cómo el humo de los incendios afecta a la fauna silvestre de Estados Unidos

Investigadores de la Universidad Estatal de Colorado diseñaron un sensor que se incorpora a los collares de ciervos, pumas y alces para medir la calidad del aire que respiran en zonas remotas del oeste del país

Un ciervo tumbado con un antifaz naranja, una marca roja en la oreja y un collar de rastreo, junto a un detalle ampliado del dispositivo
El registrador funciona con energía solar y utiliza un sensor láser para medir material particulado de 2,5 micrómetros (Gentileza, estudio: Señales de humo: Medición de la exposición de la fauna silvestre al humo mediante sensores fijos y portátiles, publicado en Methods in Ecology and Evolution)
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Los investigadores de la Universidad Estatal de Colorado desarrollaron en 2026 un registrador de humo para collares de fauna silvestre que mide la contaminación del aire junto con datos fisiológicos y de ubicación de animales como ciervos, pumas y alces en el oeste de Estados Unidos.

El equipo busca determinar, mediante sensores que almacenan información cada 30 minutos, de qué forma el humo de los incendios forestales influye en la salud y el comportamiento de especies que viven en zonas remotas.

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De acuerdo con el artículo divulgado en Phys.org, el dispositivo, cuyo diseño y programación son de código abierto, se incorpora a los collares utilizados en investigaciones de vida silvestre.

La iniciativa fue dirigida por George Wittemyer, profesor de la Universidad Estatal de Colorado, junto con Mark Ditmer, ecólogo del Servicio Forestal de Estados Unidos, y Adam Parlin, investigador postdoctoral de esa institución.

Los primeros resultados, publicados en la revista Methods in Ecology and Evolution, indican que el método permite registrar la exposición de cada animal de forma individual. Los resultados podrían contribuir a planificar medidas de conservación y a ajustar las quemas controladas.

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Los animales no pueden evitar las columnas de humo

Mapa del oeste de Estados Unidos con marcas de animales y tres fotografías de un ciervo, un puma con collar y una caja con circuitos en un árbol
Los animales de zonas remotas carecen de alternativas para resguardarse del deterioro del aire provocado por los incendios forestales (Gentileza, estudio: Señales de humo: Medición de la exposición de la fauna silvestre al humo mediante sensores fijos y portátiles, publicado en Methods in Ecology and Evolution)

Las personas pueden permanecer en interiores cuando el humo deteriora la calidad del aire, pero los animales silvestres no cuentan con esa alternativa. Aun así, se conoce poco sobre sus reacciones frente a incendios y episodios prolongados de contaminación en su hábitat.

Wittemyer señaló que los incendios forestales se convirtieron en un problema persistente en Norteamérica. “Todos estamos experimentando estas enormes columnas de humo que pueden afectar negativamente la calidad del aire durante semanas”, afirmó el profesor.

El investigador añadió que les interesa saber “cómo la vida silvestre ajusta su comportamiento en relación con la exposición al humo, y hasta ahora no habíamos podido saberlo”.

El aumento de la frecuencia, la extensión y la gravedad de los incendios incorpora otro factor de presión sobre la fauna. Además, las redes habituales de vigilancia del estado del aire suelen concentrarse en áreas pobladas, por lo que las zonas silvestres tienen menos mediciones disponibles.

El dispositivo registra partículas microscópicas

Un puma recostado en el suelo del bosque con un collar electrónico en el cuello y una tela de color naranja sobre la cabeza
El collar almacena mediciones cada treinta minutos para cruzarlas con la ubicación por GPS y la frecuencia cardíaca del animal (Gentileza, estudio: Señales de humo: Medición de la exposición de la fauna silvestre al humo mediante sensores fijos y portátiles, publicado en Methods in Ecology and Evolution)

El registrador reutiliza un sensor comercial de bajo costo que funciona con un láser que detecta el material particulado 2.5, partículas microscópicas de 2,5 micrómetros o menos de diámetro que pueden perjudicar los sistemas cardiovascular y respiratorio.

El equipo diseñó la unidad para que funcione con energía solar y pueda instalarse en animales medianos y grandes. Por razones de costo, duración de la batería y falta de conectividad en áreas remotas, el collar no transmite los datos de forma inmediata: la información queda almacenada y se descarga tras recuperar el dispositivo.

Esta tecnología se complementa con sistemas que ya recaban coordenadas mediante GPS e información sobre la salud, como la frecuencia cardíaca. Al cruzar esos registros con las mediciones del aire, los investigadores pueden estudiar la relación entre la contaminación, la actividad y el bienestar de los ejemplares.

“Estas unidades ofrecen una vía para comprender mejor las consecuencias desde la perspectiva de la fauna silvestre, como la identificación de refugios durante episodios de humo, lo que puede proporcionar información útil para la conservación y la gestión”, sostuvo Parlin.

Los collares detectan variaciones locales del aire

Un ciervo mulo macho con cornamenta camina en una cresta rocosa con nieve frente a montañas nevadas.
Los sensores identificaron incrementos en los niveles de contaminación del aire asociados al tránsito en zonas urbanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera prueba con ciervos mulos reveló que los valores detectados por los collares podían diferir hasta en un orden de magnitud respecto de las estaciones de monitoreo cercanas. En otras palabras, la concentración medida junto a un animal podía ser 10 veces mayor o menor que la informada por un equipo fijo.

Los ciervos observados este año en Colorado y Utah no estuvieron expuestos a concentraciones dañinas de humo de incendios. Sin embargo, los sensores identificaron picos bajos de contaminación vinculados al tránsito en ejemplares que viven cerca de zonas urbanas.

“Eso nos abrió los ojos y demuestra lo variable que es la calidad del aire a microescala”, afirmó Wittemyer. El hallazgo sugiere que una estación situada a cierta distancia no siempre representa la exposición real de un animal en movimiento.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos monitorea el estado del aire de áreas pobladas mediante la red pública AirNow. Los investigadores consideran que los sensores incorporados a collares pueden aportar datos en los espacios sin cobertura habitual y, a la vez, sumar información sobre poblaciones humanas expuestas al humo.

La exposición al humo puede guiar la gestión forestal

Una marta pescadora de pelaje marrón oscuro sobre una roca con musgo junto a la corriente de un arroyo rodeado de árboles.
La información sobre el impacto del humo en los animales facilitará la planificación de quemas controladas en los bosques (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo trabaja con especialistas de distintos puntos del oeste estadounidense para utilizar los nuevos sensores en proyectos con distintos animales. También instaló equipos fijos en el hábitat de la marta pescadora de Sierra Nevada, un mamífero emparentado con las comadrejas que se encuentra en peligro de extinción.

Los resultados obtenidos en el área de distribución de esa especie se darán a conocer en futuras investigaciones. El equipo invita a otros proyectos que recuperen collares de animales a incorporar el registrador a sus paquetes de sensores.

Cada unidad puede construirse con cerca de USD 100 en materiales, según el estudio. La disponibilidad gratuita del diseño y del programa busca facilitar que más investigadores reúnan datos sobre el contacto de la fauna con el humo. Ditmer indicó que esta información podría mejorar la planificación de quemas controladas.

“Comprender cuándo y dónde llega realmente el humo a la fauna silvestre podría ayudar a los gestores a planificar quemas que cumplan los objetivos de gestión forestal al tiempo que reducen la exposición durante períodos sensibles o en hábitats importantes”, afirmó.

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