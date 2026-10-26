Capturaron a un salvadoreño tras chocar un vehículo alquilado y denunciar un falso robo a las afueras de San Salvador

La Policía Nacional Civil capturó al sospechoso en el cantón Guarjila por el delito de simulación de delito. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

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Un salvadoreño protagonizó un fuerte accidente de tránsito a las afueras de San Salvadorcon un vehículo alquilado, según la investigación policial, abandonó la escena y luego denunció ante la Policía Nacional Civil (PNC) un supuesto robo de la unidad para evadir la responsabilidad. La versión presentada ante las autoridades quedó descartada tras las indagaciones sobre el choque.

El detenido fue identificado como Manuel de Jesús Montano Sales, de 30 años. La Policía informó este lunes que el hombre será remitido por el delito de simulación de delito.

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El pick up chocó contra un chalet en la carretera Troncal del Norte

El accidente ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 36 de la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Aguilares, San Salvador Norte. El pick up impactó contra un chalet y causó daños materiales.

De acuerdo con la información policial, Montano Sales alquiló el vehículo y lo conducía cuando ocurrió el accidente. Después del impacto, dejó el lugar.

Horas más tarde, el hombre denunció que el pick up había sido robado. Los investigadores detectaron inconsistencias y establecieron que la unidad denunciada como hurtada coincidía con la involucrada en el accidente de Aguilares.

La captura se realizó en el cantón Guarjila, en Chalatenango Sur. La PNC no informó si el proceso incluirá otras acusaciones relacionadas con los daños materiales ocasionados en el chalet afectado.

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Manuel de Jesús Montano Sales denunció el robo de un vehículo ante la Policía Nacional Civil tras abandonar el sitio del choque. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

La simulación de delito tiene una pena de hasta cuatro años de prisión

El Código Penal salvadoreño sanciona la simulación de delito con penas de uno a cuatro años de prisión. La figura aplica cuando una persona denuncia ante una autoridad un hecho inexistente o presenta elementos para respaldar una versión falsa con el propósito de activar una investigación policial o judicial.

En este caso, las autoridades atribuyen a Montano Sales haber informado un hurto que no ocurrió para desvincularse del vehículo y de las consecuencias del choque. La situación judicial del detenido deberá definirse durante el proceso correspondiente.

Un conductor impactó un pick up alquilado contra un chalet en el kilómetro 36 de la carretera Troncal del Norte. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Los siniestros viales aumentaron frente al registro de 2025

El caso se conoció en medio de un alza en los registros de accidentes de tránsito en El Salvador. El panel del Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 18,139 siniestros viales en lo que va de 2026, frente a los 17,647 registrados en el período comparable de 2025.

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La diferencia representa 492 hechos más, un aumento de 2.8%. El incremento fue mayor en las cifras de personas afectadas por los accidentes.

Durante 2026, los siniestros dejaron 12,992 lesionados, 2,503 más que los 10,489 registrados en 2025. El aumento equivale a 23.9%.

El número de fallecidos también creció. El Observatorio registra 1,203 muertes por hechos de tránsito este año, frente a 958 en el mismo período de 2025. Son 245 víctimas más, una variación de 25.6%.

La Policía Nacional indicó que Montano Sales será puesto a disposición de las autoridades judiciales por la denuncia presentada después del accidente.