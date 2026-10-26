Más de 70,000 personas se prevé que visiten 18 cementerios de San Salvador Centro en tres días

La alcaldía de San Salvador Centro prevé la visita de más de 70 mil personas a los cementerios municipales durante la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

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A partir del 31 de octubre, los cementerios municipales de San Salvador Centro tendrán un horario de atención de 7:00 am a 5:00 pm por la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. La alcaldía estima la visita de más de 70 mil personas entre esa fecha y el 2 de noviembre.

El dispositivo contempla acciones de limpieza, seguridad y atención de salud, además de orientación al visitante, regulación de ventas y actividades culturales en San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

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La alcaldía se refirió a 18 cementerios incluidos en el plan. Durante la conferencia, Reynaldo Pérez, director de Cementerios Municipales, y Germán Muñoz, director de Saneamiento Ambiental, Parques y Zonas Verdes, mencionaron labores en 22 camposantos municipales.

Puntos de información, pagos y apoyo a visitantes

Pérez detalló que se habilitarán nueve puntos de información para orientar a las personas que no recuerden la ubicación de las sepulturas de sus familiares.

La alcaldía instalará cajas exprés en el Cementerio La Bermeja, el Cementerio Los Ilustres y el Cementerio de Parcelas. En esos espacios se podrán cancelar tasas de ornato y limpieza.

Las personas con dificultades para movilizarse tendrán acceso a sillas de ruedas, con apoyo de Protección Civil Municipal. También se habilitarán estaciones de hidratación y talleres de pintura y manualidades para niños en La Bermeja.

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Los camposantos dispondrán de nueve puntos de orientación ciudadana y cajas exprés para el pago de tasas de ornato en La Bermeja, Los Ilustres y Parcelas. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Pérez señaló que en algunos parques memoriales habrá música de mariachis y marimba. También invitó a la población a conocer las mejoras de infraestructura realizadas en la funeraria municipal.

Limpieza, fumigación y poda en los camposantos

Muñoz explicó que las tareas previas incluyen chapoda y retiro de maleza, además de limpieza de calles internas, intervención de tragantes y mantenimiento de sistemas de drenaje.

El funcionario señaló que estas acciones toman en cuenta la posibilidad de lluvias a finales de octubre y en los primeros días de noviembre. El plan también contempla fumigación en los cementerios y en los sistemas de drenaje.

Los equipos municipales retirarán desechos voluminosos que puedan obstruir aceras, calles o zonas de paso. Las labores incluyen el lavado de cunetas y áreas de circulación cercanas a los camposantos.

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La Subdirección de Ornato realizará poda de formación en árboles y ramas que puedan representar un riesgo. Los trabajos también incluyen el despeje de luminarias.

Las cuadrillas de saneamiento ejecutan tareas de chapoda, retiro de maleza, fumigación y mantenimiento preventivo de drenajes en los recintos. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Muñoz afirmó que alrededor de 200 trabajadores participarán en barrido y recolección de residuos durante los tres días principales. La alcaldía indicó que el plan especial movilizará a más de 172 colaboradores diarios en su fase máxima.

Durante la conferencia, Muñoz habló de más de 200 basureros en los cementerios y los espacios de actividades culturales.

Las cuadrillas atenderán 59 arterias cercanas a los camposantos, entre ellas sectores próximos a Jardines del Recuerdo, La Resurrección y Campoamor.

Seguridad y estacionamientos en los alrededores

La alcaldía anunció que 200 agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos apoyarán tareas de seguridad, orientación y control dentro y fuera de los cementerios.

El dispositivo tendrá coordinación con la Policía Nacional Civil para facilitar la circulación de vehículos y peatones en las zonas de mayor afluencia.

Muñoz indicó que la municipalidad prevé aplicar el artículo 50 de la ordenanza contravencional contra quienes reserven espacios de estacionamiento. También mencionó la aplicación del artículo 73 para quienes cobren por permitir el uso de esos lugares.

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La comuna prevé habilitar zonas para estacionar. Muñoz mencionó el pasaje Acosta, sectores cercanos al bulevar Venezuela, el Cementerio La Bermeja y los alrededores de la funeraria municipal.

Realizarán poda de formación en árboles y ramas que puedan representar un riesgo. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Según lo expuesto por Pérez y Muñoz, el operativo reunirá a más de 500 colaboradores municipales en tareas de limpieza, seguridad, atención ciudadana y apoyo logístico.

Atención de emergencias y recomendaciones

El Departamento de Promoción de Salud instalará puntos de primeros auxilios para atender posibles emergencias durante las jornadas de visitas.

La alcaldía señaló que los puestos contarán con médicos, enfermeras, ambulancia y equipos de movilización. El trabajo se coordinará con Protección Civil Municipal, Comandos de Salvamento, el CAM y la PNC.

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La alcaldía recomendó a los visitantes mantenerse hidratados, utilizar ropa cómoda, llevar sombrilla o gorra y aplicarse protector solar.

Las autoridades pidieron no usar recipientes con agua para las flores, con el fin de evitar criaderos de zancudos. Pérez informó que no estará permitido consumir alimentos dentro de los cementerios.

El personal municipal instalará puestos de auxilio médico y restringió el uso de agua en floreros para evitar la proliferación de zancudos. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Comercio y servicios particulares en las tumbas

Irvin Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, indicó que se prevé la participación de 400 comerciantes en los cementerios urbanos y cantonales durante el 2 de noviembre.

El funcionario dijo que los vendedores han pasado por trámites relacionados con la manipulación de alimentos. Entre los productos mencionados figuran flores y alimentos tradicionales, como las hojuelas.

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Rodríguez señaló que la venta de flores estará disponible de 8:00 am a 6:00 pm.

Más de 100 personas que ofrecen limpieza, pintura, reparación o mantenimiento de tumbas participarán en una etapa piloto de identificación y control. La Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público habilitará un punto exprés para que realicen el trámite correspondiente.

Rodríguez aclaró que quienes realizan esas labores no pertenecen a la administración de los cementerios. Se trata de prestadores particulares que las familias pueden contratar.

Más 200 trabajadores participarán en barrido y recolección de residuos durante los tres días principales (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Necrotours, cine y exposición en Los Ilustres

La Secretaría de Cultura de San Salvador programó recorridos nocturnos de Necrotour en el Cementerio Los Ilustres entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre.

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Del 28 al 30 de octubre, los recorridos están previstos para las 6:00 pm, 7:30 pm, 9:00 pm y 10:30 pm. Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre se sumarán salidas a las 12:00 am y 1:30 am.

El camposanto tendrá cine al aire libre el 1 y 2 de noviembre, con funciones a las 7:00 pm y las 9:30 pm. La sala de exposiciones temporales albergará Una Máscara, Una Historia, una muestra de 36 máscaras de la tradición salvadoreña.

Desfile y concurso de catrines el 2 de noviembre

La programación incluye el Desfile Día de Muertos 2026, con participación de la Banda Bicentenario y personas caracterizadas como catrines.

La alcaldía indica que la actividad comenzará a las 5:30 pm en la Plaza Gerardo Barrios y tendrá como destino el Cementerio Los Ilustres. Durante la conferencia, Pérez dijo que el recorrido iniciaría en la avenida Cuscatlán, entre la Segunda Calle Poniente y la Tercera Avenida Sur.

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La agenda contempla altares de muertos en la Plaza Las Banderas y dentro del Cementerio Los Ilustres. El Concurso de Catrines y Catrinas 2026 tendrá su premiación a las 7:00 pm, con $ 300 para el primer lugar, $ 150 para el segundo y $ 50 para el tercero.