Biólogo salvadoreño investigará cómo proteger a los astronautas de la radiación en un programa internacional de AEXA Aerospace

Cortés Loarca imparte cátedras de astrobiología en la Universidad Don Bosco y colabora como entrenador en el Programa Jóvenes Talento. (Foto cortesía UDB)

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El biólogo salvadoreño Ervin Antonio Cortés Loarca participará en noviembre en un programa internacional de formación e investigación espacial, una experiencia que le permitirá presentar una propuesta sobre la protección de astronautas frente a la radiación durante las misiones fuera de la Tierra.

Cortés Loarca formará parte del International Air and Space Program (IASP) 2026, organizado por AEXA Aerospace, entre el 8 y el 14 de noviembre.

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La actividad reunirá a participantes de distintos países para desarrollar proyectos científicos y tecnológicos vinculados con la exploración espacial, con el acompañamiento de ingenieros expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA).

El biólogo salvadoreño Ervin Antonio Cortés Loarca participará en el International Air and Space Program organizado por AEXA Aerospace. (Foto cortesía UDB)

¿Cuál es su misión en el programa de investigación espacial?

El investigador salvadoreño llegará al programa con una línea de trabajo centrada en la proteína Damage suppressor (Dsup), presente en los tardígrados. Estos organismos microscópicos han despertado el interés científico por su capacidad de resistir condiciones extremas.

La investigación de Cortés Loarca analiza el potencial de esa proteína como mecanismo de protección ante la radiación cósmica. La idea consiste en estudiar de qué forma los procesos que resguardan el ADN de los tardígrados podrían aportar conocimientos para futuras misiones espaciales, donde la exposición a radiación representa uno de los riesgos para las tripulaciones.

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“El objetivo es evaluar cómo aplicar esa proteína en estudios espaciales y proteger a las personas de la radiación fuera del planeta”, explicó Cortés Loarca durante su intervención al referirse a la propuesta que presentó durante el proceso de selección.

El proyecto se ubica en el campo de la astrobiología, una disciplina que integra herramientas de la biología, la química, la física y la astronomía para estudiar el origen, la evolución y las posibilidades de vida en el universo. Cortés Loarca imparte clases de biología y astrobiología en la Universidad Don Bosco y es entrenador olímpico de biología del Programa Jóvenes Talento.

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Ingenieros de la NASA acompañarán a los participantes en el diseño de proyectos vinculados con la exploración espacial. (Foto cortesía UDB)

Un programa con proyectos que pueden llegar a la Estación Espacial Internacional

Durante los siete días de actividades, los participantes recibirán entrenamiento sobre operaciones espaciales y trabajarán en equipos para diseñar propuestas.

Los grupos competirán con proyectos orientados a resolver desafíos relacionados con la ciencia, la tecnología y la exploración fuera de la Tierra.

De acuerdo con la información del programa, la propuesta con mayor solidez podría ser seleccionada para una prueba experimental en la Estación Espacial Internacional (EEI). La participación de Cortés Loarca corresponde a una fase de formación, diseño y evaluación de proyectos, por lo que su investigación aún no ha sido aprobada para enviarse a la estación orbital.

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El biólogo superó un proceso de admisión que incluyó la presentación de su propuesta y entrevistas técnicas.

Reconocimiento universitario por su labor

La Universidad Don Bosco (UDB) reconoció la selección de Cortés Loarca a través de una publicación institucional titulada “Excelencia en acción”. La casa de estudios lo identificó como colaborador del Observatorio Micro-Macro UDB y resaltó su formación en astrobiología, así como su propuesta sobre la proteína Dsup.

La institución indicó que respaldará su participación mediante el observatorio académico. En su publicación, señaló que la experiencia contribuirá al fortalecimiento de sus conocimientos y de su desarrollo en la investigación científica.

La participación del investigador se suma a la presencia de otros salvadoreños en programas internacionales relacionados con el espacio.