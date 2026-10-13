El Salvador

El Salvador en la cima del patinaje: Ivonne Nóchez impone nueva marca mundial en Asunción 2026 y va por más glorias

En una demostración pura de potencia y velocidad, Ivonne Nóchez volvió a colocar el nombre de El Salvador en la cima del deporte global. La velocista cuscatleca pulverizó el récord mundial de los 200 metros meta contra meta en los World Skate Games Asunción 2026

Ivonne Nóchez hace historia en Asunción 2026: nuevo récord mundial en los 200 metros meta contra meta con un tiempo de 18.386 segundos (Cortesía: Ivonne Nóchez).
Ivonne Nóchez hace historia en Asunción 2026: nuevo récord mundial en los 200 metros meta contra meta con un tiempo de 18.386 segundos (Cortesía: Ivonne Nóchez).
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El patinaje de velocidad internacional presenció un hito sin precedentes en la pista paraguaya. La patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez hizo historia pura en los World Skate Games Asunción 2026 el domingo 11 de octubre tras registrar un tiempo extraordinario de 18.386 segundos en la ronda clasificatoria de la prueba de los 200 metros meta contra meta dentro de la categoría mayor.

Con este vertiginoso registro, la atleta cuscatleca pulverizó el récord mundial previo de 18,531 segundos que ostentaba la colombiana Geiny Pájaro desde el Campeonato Mundial de Ibagué 2021.

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Nóchez rebajó la marca ecuménica en 145 milésimas de segundo, ratificando ante los jueces internacionales la potencia y técnica que la caracterizan en el circuito de élite.

Tras la impecable fase previa donde la salvadoreña estampó su firma en los libros de historia deportiva, la gran final por las medallas presentó un nivel de exigencia extremo entre las atletas más rápidas del planeta.

En la carrera definitoria, Nóchez detuvo el reloj en 18.615 segundos para adjudicarse una valiosa medalla de bronce, completando el podio de una competencia memorable. El oro y la plata quedaron en manos de las representantes de Colombia: Kollin Castro firmó un tiempo de 18.425 segundos para llevarse la presea dorada, mientras que Geiny Pájaro obtuvo la plata con 18.429 segundos en un desenlace definido por tan solo cuatro milésimas.

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Ivonne, estableció un récord mundial en los 200 metros contrarreloj dual de la categoría sénior femenina, con un tiempo de 18.389 segundos, durante los World Skate Games Asu26 (Cortesía: World Skate).
Ivonne, estableció un récord mundial en los 200 metros contrarreloj dual de la categoría sénior femenina, con un tiempo de 18.389 segundos, durante los World Skate Games Asu26 (Cortesía: World Skate).

A pesar de no ocupar la cima del podio en la prueba decisiva, la marca lograda por Nóchez durante la clasificación fue homologada de forma oficial como el nuevo récord mundial de la especialidad, reafirmando que la deportista salvadoreña es la patinadora más veloz del planeta sobre ruedas en la distancia.

La histórica actuación en la prueba de 200 metros meta contra meta representa el punto de partida para Ivonne en la capital paraguaya. La máxima figura del patinaje cuscatleca mantendrá la bandera salvadoreña en lo alto durante el certamen de Asunción 2026, donde continuará compitiendo dentro del programa de patinaje de velocidad hasta el próximo 18 de octubre.

La trayectoria de un prodigio que revoluciona el patinaje

El impacto de Ivonne Nóchez en el deporte de El Salvador y el ámbito internacional representa el fruto consolidado de años de constancia, disciplina y un proceso de alto rendimiento impulsado a través del programa Esfuerzo y Gloria del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). Desde sus primeras etapas en categorías juveniles, la velocista ha demostrado una progresión constante que la condujo hasta la cúspide del patinaje global.

Su irrupción en el escenario mundial ocurrió durante los World Skate Games de Buenos Aires 2022, donde se consagró como triple campeona mundial en la categoría juvenil al colgarse tres medallas de oro históricas para la delegación salvadoreña. Aquel rendimiento sin precedentes le valió ser galardonada con la Espiga de Oro a la atleta estrella de El Salvador y confirmó que su talento trascendía fronteras.

Ganadora de la Espiga de Oro y referente del deporte nacional, Ivonne Nóchez continúa consolidando el legado más laureado del patinaje sobre ruedas en la historia de El Salvador (Cortesía: Ivonne Nóchez).
Ganadora de la Espiga de Oro y referente del deporte nacional, Ivonne Nóchez continúa consolidando el legado más laureado del patinaje sobre ruedas en la historia de El Salvador (Cortesía: Ivonne Nóchez).

En su transición a la categoría mayor (sénior), Nóchez no detuvo su marcha triunfal. Durante los World Skate Games de Montesilvano 2024 en Italia, se coronó campeona mundial sénior en la prueba de los 100 metros carriles tras imponerse con autoridad a las máximas referentes internacionales.

A nivel continental y regional, la velocista cuscatleca ha cosechado múltiples títulos dorados en:

  • Campeonatos Panamericanos
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe
  • Juegos Bolivarianos, subiéndose al podio frente a potencias históricas como Colombia.

Con la homologación de su nuevo récord mundial y la confianza recargada por su puesto en el podio, Nóchez afronta los próximos compromisos con la clara determinación de seguir extendiendo su histórico legado y colgarse nuevas preseas para El Salvador.

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