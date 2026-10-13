“Volteo a ver a la banca y me dan ganas de llorar”: La autocrítica de Erick Acuña tras el 2-3 de El Salvador ante Paraguay

El técnico Erick Acuña brindó declaraciones tras la derrota 2-3 ante Paraguay, mostrando su molestia por las expulsiones y la falta de efectividad (Cortesía: La Selecta SLV).

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La selección femenina de El Salvador volvió a tropezar frente a su similar de Paraguay en el estadio Cuscatlán. En un encuentro lleno de altibajos, el combinado nacional desaprovechó una ventaja de dos goles en la primera mitad y terminó sufriendo una dolorosa remontada por 2-3 en el segundo de los partidos amistosos programados en esta fecha FIFA.

A pesar de tratarse de compromisos de preparación, los resultados negativos y el rendimiento mostrado en la cancha generan preocupación en el cuerpo técnico.

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Esta serie de amistosos tenía como propósito afinar detalles estratégicos, pero las desconcentraciones defensivas, los errores de definición y la falta de disciplina táctica terminaron pasando una factura muy alta a la escuadra cuscatleca.

El encuentro comenzó con un trámite disputado, pero la Azul y Blanco logró imponer condiciones rápidamente mediante transiciones fluidas. Al minuto 23, una destacada combinación entre Abigail López y Danielle Fuentes culminó con un pase en profundidad para Brenda Cerén. Con una sutil definición mano a mano frente a la guardameta paraguaya Araceli Leguizamón, “la Bicha” puso el 1-0.

El Salvador mantuvo el dominio y generó peligro de forma constante. Cerca del cierre del primer tiempo, López filtró un nuevo balón para Cerén; tras un remate incómodo y el posterior rebote, Danya Gutiérrez prendió el esférico de media distancia para marcar el 2-0 momentáneo.

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La selección femenina de El Salvador desaprovechó una ventaja de dos goles en la primera mitad y terminó cayendo 2-3 ante Paraguay en el Cuscatlán (Cortesía: La Selecta SLV).

Sin embargo, el segundo tiempo presentó un panorama radicalmente distinto:

Minuto 53: Paraguay descontó tras una combinación entre Lourdes González y Monserrath Ayala.

Minuto 56: Nicolle Amaya recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a El Salvador con diez jugadoras.

Minuto 58: Monserrath Ayala anotó el gol del empate 2-2 mediante la ejecución de un tiro libre.

Minuto 69: Danya Gutiérrez también vio la tarjeta roja por doble amonestación, dejando a la Selecta con solo nueve futbolistas sobre el césped.

Minuto 80: Ayala completó su triplete personal con un remate raso que venció a la portera Idalia Serrano, sellando el 2-3 definitivo.

Con esta derrota, el balance del banquillo salvadoreño es negativo. En el primer choque entre ambas selecciones, disputado el viernes previo, Paraguay se impuso con una contundente goleada de 5-1. Sumado al 3-2 de este segundo encuentro, la Selecta encajó ocho goles en dos presentaciones en casa.

Autocrítica del DT Erick Acuña tras los tropezones amistosos

Al concluir el partido, el seleccionador nacional Erick Acuña no ocultó su molestia con el desempeño del plantel y realizó un duro análisis sobre las falencias colectivas e individuales que le costaron la victoria al equipo:

Acuña fue enfático al señalar que la falta de temperamento y las expulsiones derivadas de reclamos o roces innecesarios arruinaron el planteamiento. El entrenador también se refirió a las limitaciones que observa en la rotación del plantel y la brecha de jerarquía entre algunas jugadoras titulares y las alternativas del banquillo.

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El entrenador lamentó una nueva derrota, atribuyó parte del resultado a la falta de eficacia y criticó las expulsiones por conductas antideportivas. También defendió sus decisiones sobre las titulares y aseguró que el plantel debe “entender los momentos” de los partidos.

Estos compromisos internacionales marcaban un punto crucial en el calendario de la selección nacional. El Salvador se prepara para un reto de máxima exigencia en la eliminatoria de la Clasificatoria Concacaf W rumbo al Mundial de Brasil 2027, donde medirá fuerzas contra la potencia mundial de Estados Unidos el próximo 27 de noviembre de 2026.

Dentro del plan de preparación para las clasificatorias mundialistas, los dos compromisos ante Paraguay sirvieron para evaluar el estado táctico y físico del plantel. Las derrotas sufridas señalan la necesidad de realizar ajustes en el orden defensivo, la disciplina y la efectividad ofensiva antes de afrontar los partidos oficiales de la eliminatoria.

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