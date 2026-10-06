El 42% de las empresas centroamericanas teme quedarse atrás en transformación digital

En una oficina moderna, un equipo de profesionales analiza datos en pantallas y dispositivos móviles, mientras un líder reflexiona frente a un tablero con los principales desafíos de la implementación tecnológica. La imagen destaca el uso de inteligencia artificial y herramientas digitales en el entorno corporativo, subrayando la importancia de la innovación y la adaptación en el mundo empresarial actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 42% de las compañías de Centroamérica identifica a la tecnología y la transformación digital como su principal desafío interno para los próximos tres años, según el reciente estudio Desafíos y Tendencias de las Empresas 2026 de EY. El sondeo muestra que la presión de los clientes, los cambios en los mercados y la llegada de competidores obligan a las organizaciones a revisar sus estrategias y capacidades de ejecución.

Los cambios en las preferencias, la demanda y el comportamiento de los clientes aparecen como el principal reto externo para el 33% de las empresas consultadas. Le siguen los riesgos propios de cada sector, con 29%, y la irrupción de nuevos competidores y productos sustitutos, tanto locales como globales, con 27%.

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El crecimiento de la participación de mercado y las mejoras operativas, de productividad y costos también alcanzaron el 27%. Más atrás quedaron el escenario económico global, citado por el 24%, y la incertidumbre geopolítica, con 23%.

El informe se elaboró a partir de las respuestas de 1,988 ejecutivos y directores de más de 18 países de América Latina. Para Centroamérica y República Dominicana, EY tomó un corte regional agregado de 90 respuestas, por lo que los resultados no representan mediciones individuales por país.

Mercados inestables y consumidores más exigentes, los factores que ordenan la agenda

Los resultados exponen una agenda empresarial marcada por la necesidad de reaccionar ante mercados menos estables y consumidores con mayores exigencias. El estudio señala que las organizaciones de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y República Dominicana enfrentan un entorno donde la capacidad de transformación definirá parte de su posición competitiva.

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Una mujer sostiene un cartón de leche y una lista de compras manuscrita mientras revisa los productos en el pasillo de lácteos de un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia entre Estados Unidos y China figura entre los factores externos que las compañías siguen de cerca. El 50% de los ejecutivos consultados consideró que esa disputa tendrá un efecto neutro sobre sus negocios en el corto plazo. Otro 27% anticipó consecuencias positivas o muy positivas, mientras que el 23% previó un impacto negativo o muy negativo.

La dispersión de las respuestas refleja que las consecuencias de las tensiones geopolíticas no son homogéneas en la región. Su incidencia depende de la exposición de cada empresa a las cadenas de suministro, las importaciones, la inversión extranjera y las dinámicas de cada industria.

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En el plano interno, después de la tecnología y la transformación digital, la automatización de procesos se ubicó como el segundo desafío, con 28%. La encuesta plantea que las empresas ya no consideran la tecnología solo como una herramienta de eficiencia: también la ven como un elemento que modifica la competencia y aumenta los riesgos operativos.

Un 28% de las empresas señaló la automatización de procesos como otro de los desafíos. Foto de archivo

La ciberseguridad y la protección de datos, primeras entre las tendencias del sector

La ciberseguridad y la protección de datos encabezan las tendencias empresariales identificadas por el estudio, con 89%. La transformación digital acelerada alcanzó el 87%; el uso de los datos como activo transversal, el 84%; la innovación, el 82%; y la productividad impulsada por la tecnología, el 80%.

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El informe vincula estas prioridades con una mayor atención sobre los activos digitales. Las empresas buscan incorporar tecnología a sus procesos, aunque el desafío consiste en traducir esas inversiones en cambios operativos y resultados de negocio.

“La capacidad de implementación será el factor decisivo para convertir la tecnología en resultados tangibles”, afirmó Jaime Bonilla, gerente sénior de EY Parthenon. El ejecutivo sostuvo que las compañías avanzan desde una agenda centrada en optimizar estructuras existentes hacia otra orientada al desarrollo de capacidades para transformarse y diferenciarse.

Una ilustración simboliza la alianza entre el Gobierno de El Salvador y el sector tecnológico para desarrollar proyectos de inteligencia artificial y robótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial: alta expectativa, adopción todavía limitada

La inteligencia artificial ocupa el primer lugar entre las tecnologías que las empresas prevén con mayor impacto, con 87%. Le siguen Analytics y Big Data, con 81%, y la automatización inteligente, la robótica y los sistemas ciberfísicos, también con 81%.

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Pese a ese nivel de expectativa, la adopción plena todavía es limitada. El 81% de las empresas se encuentra en fases de investigación y evaluación, con 25%; pruebas piloto, con 24%; o implementaciones específicas, con 32%. La proporción de organizaciones que ya obtuvo resultados significativos a escala sigue siendo minoritaria.

Bonilla señaló que el próximo desafío consiste en pasar de la experimentación a capacidades que puedan aplicarse en toda la organización. Según el estudio, las empresas que articulen inteligencia artificial, datos, automatización y objetivos de negocio tendrán mejores condiciones para transformar la inversión tecnológica en productividad y competitividad.

Una emprendedora salvadoreña toma fotografías con su teléfono celular a varios jabones artesanales sobre una mesa de madera para promover sus productos en plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó recientemente un régimen especial para proyectos nacionales de inteligencia artificial, robótica y tecnologías similares, remitido el 21 de septiembre de 2026 por el Gobierno para agilizar adquisiciones, contratación de expertos y permisos migratorios bajo coordinación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. La iniciativa excluye esas operaciones de la Ley de Compras Públicas, según informó Infobae.

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Los proyectos también podrán incluir obras e infraestructura: equipos de cómputo, centros de datos, laboratorios, sistemas de energía, refrigeración e interconexión. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial determinará qué iniciativas ingresan en esta categoría mediante una resolución fundamentada.