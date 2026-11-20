Montenegro debate una iniciativa para reconocer la bandera tricolor roja, azul y blanca como símbolo histórico nacional (Vjesti)

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El Gobierno de Montenegro busca lograr un consenso sobre la propuesta para reconocer la bandera tricolor como símbolo nacional histórico, pese a que dirigentes de la mayoría parlamentaria anticiparon que podría ondear en el edificio de la Asamblea cerca de Año Nuevo.

La iniciativa fue presentada a finales de octubre por los diputados Bogdan Božović y Slađana Kaluđerović, del Partido Popular Socialista (SNP). El proyecto plantea cambios en la Ley sobre los Símbolos Estatales y el Día de la Estatalidad de Montenegro para regular la exhibición de banderas históricas en instituciones y actos públicos.

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Según publicó Vijesti, el gobernante Movimiento Europa Ahora (PES), el Partido Bosnio (BS) y los Demócratas no respondieron a las consultas sobre su postura ante la propuesta.

La ley permitiría exhibir banderas históricas en edificios públicos

Las enmiendas prevén que los símbolos estatales y militares del Principado y el Reino de Montenegro, así como los de la República Popular, la República Socialista y la República de Montenegro, puedan exhibirse en la sede del Parlamento, la residencia presidencial y dependencias de la administración estatal y municipal.

El texto también habilitaría el uso de estos emblemas durante fiestas nacionales, reuniones internacionales, actos políticos, encuentros académicos, actividades culturales y competiciones deportivas. La bandera estatal vigente seguiría siendo el único símbolo oficial establecido por la Constitución.

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El proyecto busca regular la exhibición de antiguas banderas de Montenegro en edificios públicos y actos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe del grupo parlamentario de Nueva Democracia Serbia (NSD), Dejan Đurović, afirmó que la tricolor ondeará en el Parlamento cerca de las celebraciones de fin de año. En contraste, el vicepresidente de la Asamblea, Nikola Camaj, del Foro Albanés, señaló que la decisión depende de un acuerdo entre las fuerzas que integran la coalición gobernante.

La oposición rechaza la iniciativa sobre la tricolor

El Partido Democrático de los Socialistas (DPS), principal fuerza opositora, adelantó que no apoyará el proyecto. El partido sostuvo que Montenegro ya tiene una bandera estatal fijada por la Constitución y cuestionó la exhibición en organismos públicos de símbolos que, según su posición, se han utilizado para impugnar la estatalidad y la identidad nacional montenegrina.

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La coalición política Unión Europea, de la que forma parte el Partido Socialdemócrata, expresó una postura similar. Sus representantes advirtieron que reabrir el debate sobre los símbolos nacionales puede desplazar la atención de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, así como de los asuntos económicos y sociales.

“Los símbolos estatales no son el juguete de ningún partido”, afirmó la coalición opositora en declaraciones recogidas por Vijesti. También pidió que el Gobierno concentre sus esfuerzos en el cierre de capítulos de negociación con Bruselas y en la mejora de las condiciones de vida de la población.

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El Movimiento Cívico URA tampoco respondió a la consulta del medio. Sin un acuerdo entre los partidos que integran el Ejecutivo, la iniciativa necesitaría reunir apoyos adicionales para avanzar en el Parlamento.

El SNP defiende la tricolor como parte de la historia del país

Los impulsores de la reforma sostienen que la tricolor forma parte del patrimonio histórico del país (Vjesti)

Božović y Kaluđerović sostienen que la bandera tricolor roja, azul y blanca forma parte del patrimonio histórico y político de Montenegro. Los diputados citaron el artículo 39 de la Constitución del Principado de Montenegro de 1905, que establecía esos tres colores como nacionales.

Los autores de la propuesta vincularon el símbolo con el reinado de Nicolás I, la participación de Montenegro en Yugoslavia y la instauración del multipartidismo. También definieron a la tricolor como “un símbolo de la Montenegro antifascista”.

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El SNP considera que la bandera estatal vigente y el emblema histórico pueden coexistir sin modificar el orden constitucional. Para los legisladores, el objetivo es reconocer distintas etapas de la historia del país y promover un diálogo político que reduzca las divisiones sociales.

Un intento anterior no logró llegar al pleno parlamentario

El debate ya se había abierto en abril, cuando el Partido Popular Democrático (DNP), dirigido por Milan Knežević, promovió una iniciativa de contenido similar. El proyecto no obtuvo los votos necesarios para ser incorporado al orden del día parlamentario.

La propuesta del DNP reunió entonces el respaldo de 21 diputados, incluidos representantes de Nueva Democracia Serbia, los Demócratas y el SNP. La mayoría del PES se abstuvo o votó en contra, al sostener que las cuestiones identitarias debían abordarse después de cumplir los compromisos de la agenda europea.

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La legislación vigente protege los símbolos históricos en su artículo 28, aunque no define de manera precisa cuándo, dónde y bajo qué condiciones pueden exhibirse. Esa falta de regulación ha dado lugar a interpretaciones jurídicas distintas y constituye el principal argumento de los impulsores de las nuevas enmiendas.