Casi un tercio de los varones jóvenes británicos defiende personalmente la autoridad masculina sobre las decisiones familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los varones de la Generación Z en Gran Bretaña perciben la sociedad como mucho más conservadora de lo que realmente es en materia de género, según un informe publicado este miércoles por el Instituto Global para el Liderazgo de las Mujeres del King’s College London (IGLM).

Los jóvenes de entre 14 y 29 años son cuatro veces y media más propensos que las mujeres de la generación del baby boom a creer que la mayoría de los británicos apoya roles tradicionales de género, una percepción que no se corresponde con la realidad según los datos relevados.

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El estudio, denominado Beyond the Backlash (“Más allá de la reacción”), amplía una encuesta global de 23.000 personas en 29 países realizada por Ipsos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, publicada originalmente el Día Internacional de la Mujer de 2026. El nuevo informe incorpora un análisis específico sobre cómo difieren las percepciones de género según la generación y el sexo dentro del contexto británico.

El Instituto Global para el Liderazgo de las Mujeres reveló que los varones de la Generación Z en Gran Bretaña perciben una sociedad mucho más tradicional de lo que señalan los datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo el 15% de los británicos cree que el hombre debe tener la última palabra en casa

Uno de los datos más ilustrativos del informe surge del contraste entre la opinión real de la sociedad y la que los jóvenes le atribuyen. Solo el 15% de los británicos afirma estar de acuerdo con que “el marido debe tener la última palabra en las decisiones importantes del hogar”.

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Sin embargo, el 33% de los varones de la Generación Z supone que la mayoría de sus compatriotas respalda esa postura. Entre los hombres del baby boom, ese porcentaje cae al 17%, y entre las mujeres de esa misma generación llega apenas al 7,5%.

La brecha entre percepción y realidad se agudiza cuando se analizan los propios valores de los jóvenes: casi un tercio de los varones de la Generación Z (30%) afirma personalmente que el marido debería tener la última palabra, la proporción más alta de cualquier grupo demográfico relevado. Entre las jóvenes de su misma generación, solo el 13% coincide con esa postura.

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Apenas el quince por ciento de los ciudadanos británicos apoya la idea de que el marido tenga la última palabra en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mensajes del “manosferio” moldean lo que los jóvenes creen que se espera de ellos

La profesora Heejung Chung, directora del IGLM y autora principal del informe, señaló que el fenómeno obedece al ecosistema de contenidos al que los jóvenes están expuestos. “Los jóvenes creen que Gran Bretaña es mucho más tradicional de lo que realmente es. Están creciendo rodeados de mensajes sobre lo que debería ser un ‘hombre de verdad’. Desde influencers de la manosfera en las redes sociales hasta políticos y líderes tecnológicos de gran poder, esos mensajes pueden estar distorsionando lo que los jóvenes creen que todos los demás piensan y a lo que sienten que deben adherirse”, indicó Chung en declaraciones recogidas por el King’s College London.

El informe sostiene que los varones jóvenes son los únicos que, de manera sistemática, perciben normas sociales que en realidad no existen o que ya han sido abandonadas por la mayoría. Según Chung, “a diferencia de prácticamente todos los demás grupos de edad y géneros, los jóvenes varones en Gran Bretaña son los únicos que parecen estar adhiriéndose a normas sociales falsas o malinterpretando lo que la sociedad piensa de ellos”.

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El informe demandó que los reguladores auditen los algoritmos de recomendación que difunden contenidos de dominancia masculina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercio de los varones jóvenes cree que mostrar afecto los hace menos masculinos ante los demás

El informe también expone una tensión entre los valores personales de los jóvenes y las normas que creen imperantes. Los varones de la Generación Z exhiben actitudes igualitarias en varios planos: apoyan el reparto equitativo de las tareas de cuidado y consideran que ser afectuoso es un rasgo atractivo en un hombre. No obstante, aunque solo uno de cada diez jóvenes piensa que cuidar a otros lo hace “menos masculino”, más de un cuarto cree que la sociedad sí emitirá ese juicio sobre ellos.

Esa misma lógica se observa en el estudio global lanzado en marzo de 2026, que incluyó datos de 29 países como Estados Unidos, Brasil, Australia e India. Allí, el 59% de los varones de la Generación Z afirmó que se espera demasiado de los hombres en materia de apoyo a la igualdad, frente al 45% de los hombres del baby boom.

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La investigadora Heejung Chung atribuyó la distorsión sobre las normas sociales al discurso de la manosfera en las plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe exige corregir algoritmos y ampliar políticas de cuidado para hombres

Ante este panorama, el informe Beyond the Backlash formula una serie de recomendaciones concretas. En primer lugar, señala la necesidad de que los jóvenes accedan a información fidedigna sobre lo que Gran Bretaña realmente piensa: la mayoría rechaza la autoridad masculina en el hogar. Para lograrlo, propone intervenciones en escuelas, universidades, clubes deportivos, espacios laborales y plataformas digitales orientadas a corregir percepciones erróneas.

El documento también insta a que las políticas públicas sean más favorables para los hombres que quieren incorporar el cuidado como parte central de sus vidas, y reclama que las plataformas digitales y los reguladores examinen cómo los algoritmos de recomendación amplifican contenidos sobre dominancia masculina entre los usuarios más jóvenes.

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Chung concluye con un llamado a tratar a los varones jóvenes como aliados, no como adversarios: “El desafío ahora no es solo cambiar actitudes, sino cómo comunicamos. En su mayoría, los jóvenes dicen que la igualdad de género les importa. Necesitamos hablarles como aliados, apagar los amplificadores dañinos y corregir percepciones erróneas con datos e investigación.”