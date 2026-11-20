La chimenea de la central Ekibastuz GRES-2 en Kazajistán alcanza 419,7 metros de altura y conserva el récord mundial desde 1987 (Wikimedia Commons)

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A más de 400 metros sobre las estepas de Kazajistán, una estructura industrial conserva desde hace casi cuatro décadas una marca mundial. La chimenea de la central Ekibastuz GRES-2 alcanza 419,7 metros de altura y está considerada la chimenea más alta del mundo. No es un mirador ni integra un rascacielos: su finalidad es evacuar los gases de combustión de una central termoeléctrica que funciona con carbón.

La respuesta a dónde está la chimenea más alta del mundo conduce a las inmediaciones de Ekibastuz, ciudad de la región de Pavlodar, en el noreste de Kazajistán. La torre está ubicada en la localidad de Solnechny, dentro del predio de la central Ekibastuz GRES-2. Se trata de una zona vinculada históricamente a la actividad minera y a la generación de energía, lejos de los circuitos turísticos más frecuentes del país.

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La medida exacta de 419,7 metros figura en la ficha técnica del Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH), una entidad internacional especializada en registros de construcciones en altura. La empresa operadora de la planta y la administración de Pavlodar suelen utilizar la cifra redondeada de 420 metros y la identifican como la estructura que posee el récord mundial de altura entre las chimeneas.

Dónde se encuentra la chimenea más alta del mundo

La chimenea fue terminada en 1987, según el registro del CTBUH. Esa fecha refiere a la conclusión de la torre y no a la puesta en funcionamiento integral de la central eléctrica. De acuerdo con la información institucional de Ekibastuz GRES-2, las obras del complejo comenzaron en 1979 y sus dos unidades generadoras, con 500 megavatios de potencia cada una, comenzaron a operar en 1990 y 1993. La capacidad instalada declarada por la compañía es de 1.000 megavatios.

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La torre pertenece a una central térmica que utiliza carbón para producir electricidad. En este tipo de plantas, la chimenea reúne y expulsa a gran altura los gases generados por la combustión. Es una tarea diferente de la generación eléctrica, aunque forma parte del mismo proceso industrial. La administración de la región de Pavlodar explicó que por esta vía se liberan los gases producidos durante la actividad de la estación.

La dimensión de la estructura responde a las necesidades técnicas de una instalación de gran capacidad. Al elevar el punto de descarga, los gases se dispersan a mayor distancia de la planta. La chimenea de Ekibastuz GRES-2 se convirtió así en el elemento más visible de un complejo que abastece al sistema energético kazajo y emplea a más de 1.500 personas, según datos publicados por la compañía.

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Las obras del complejo comenzaron en 1979 y sus dos unidades generadoras alcanzaron una capacidad de 1.000 megavatios entre 1990 y 1993 (Wikimedia Commons)

La construcción está realizada en hormigón armado y tiene un perfil que se angosta de manera progresiva. Su diámetro es de unos 44 metros en la base y de 14,2 metros en la abertura superior. Estas dimensiones permiten apreciar la escala de una torre que, además de su altura, posee un volumen considerable por su función industrial.

La empresa y las autoridades regionales también difundieron un dato que ilustra la magnitud del recorrido interno: un trabajador especializado en ascensos verticales puede necesitar más de cuatro horas para llegar a la parte superior. El trayecto se realiza mediante la infraestructura técnica destinada a la inspección y al mantenimiento de la chimenea más alta del mundo.

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Cuánto mide la chimenea más alta del mundo y qué récord superó

Con sus 419,7 metros, la chimenea de Ekibastuz GRES-2 supera en casi 96 metros a la Torre Eiffel de París, cuya altura total es de 324 metros. También excede la altura del Empire State Building de Nueva York hasta el techo, que llega a 381 metros. Estas comparaciones muestran que una obra industrial situada en Kazajistán está por encima de varios edificios conocidos a escala internacional.

Antes de 1987, el primer puesto correspondía a la Inco Superstack, en Sudbury, Canadá. Esa chimenea medía 381 metros y había sostenido el récord desde 1972. La torre de Ekibastuz la superó por 38,7 metros y estableció una diferencia que no fue alcanzada por otra estructura de este tipo.

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La Superstack fue desmantelada en 2020, mientras que la instalación de Solnechny continúa ligada a la actividad de la central termoeléctrica. En la actualidad, Ekibastuz GRES-2 pertenece a los holdings estatales Samruk-Kazyna y Samruk-Energy, que poseen el 50 % de las acciones cada uno, según la información de la empresa.

A casi cuatro décadas de su finalización, la torre permanece como una referencia de la ingeniería industrial. Su altura, equivalente a más de cuatro campos de fútbol colocados en posición vertical, explica por qué sigue siendo una de las construcciones técnicas más reconocibles de la región de Pavlodar.