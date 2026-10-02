El Salvador

El Salvador: Cinco detenidos tras intentar embestir a policías durante un operativo antidrogas

La Policía señaló que los sospechosos intentaron arrollar a agentes en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y que uno de ellos recibió atención médica bajo custodia

La Policía Nacional Civil capturó a cinco hombres en la Alameda Juan Pablo II de San Salvador por un presunto intento de atropellar a agentes. (Cortesía: PNC de El Salvador)
La Policía Nacional Civil capturó a cinco hombres en la Alameda Juan Pablo II de San Salvador por un presunto intento de atropellar a agentes. (Cortesía: PNC de El Salvador)
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves que cinco hombres fueron capturados tras un presunto intento de embestir a agentes durante un procedimiento antidrogas en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y la avenida Los Olivos Segundo, en San Salvador.

Según la versión difundida por la institución, el hecho ocurrió mientras personal policial desarrollaba un operativo vinculado con delitos de sustancias ilícitas. La PNC señaló que los sospechosos intentaron arrollar a los agentes que participaban del procedimiento.

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“Capturamos a cinco sujetos luego de intentar embestir a nuestros policías durante un procedimiento antidrogas”, indicó la institución en su reporte sobre el caso.

La PNC aseguró que los agentes resultaron ilesos. También sostuvo que el personal respondió en lo que describió como legítima defensa, luego del supuesto ataque con el vehículo.

Vista posterior del torso de dos personas con camisetas oscuras que tienen las manos sujetas con esposas metálicas por la espalda.
Las autoridades no confirmaron la incautación de drogas, armas o dinero durante la intervención antidrogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los sospechosos resultó lesionado y permanece bajo custodia

De igual manera, la PNC detalló que uno de los detenidos sufrió lesiones durante el procedimiento. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial, de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades no precisaron la gravedad de las lesiones ni identificaron cuál de los detenidos recibió atención médica. Hasta el cierra de esta nota, tampoco informaron si en el operativo se incautaron drogas, armas, dinero u otros elementos que puedan formar parte de la investigación.

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El procedimiento tuvo lugar en un punto de alta circulación vehicular de la capital salvadoreña, sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y la avenida Los Olivos Segundo. La PNC no divulgó detalles sobre el vehículo que, según su versión, fue utilizado para intentar embestir a los policías.

La noticia se mantiene en desarrollo, de acuerdo con la Policía. Más elementos podrían ser incorporados a la investigación judicial y al expediente que será remitido a las autoridades competentes.

Un mazo de madera sobre un libro abierto en una mesa oscura con una balanza de bronce al fondo.
Los capturados enfrentarán cargos formales por homicidio en grado de tentativa, tráfico ilícito y daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detenidos enfrentarán cargos por tentativa de homicidio, tráfico ilícito y daños

Los capturados fueron identificados de la siguiente manera Diego Alejandro P., de 24 años; René Alfonso R., de 30; Francisco Stanley P., de 24; Kevin Alberto V., de 23, y Moisés Eliseo A., también de 23 años.

De acuerdo con la PNC, los cinco serán remitidos por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tráfico ilícito y daños. La acusación por tentativa de homicidio se vincula con el presunto intento de embestir a los agentes que participaban en el operativo.

La corporación policial deberá presentar a los detenidos ante las instancias judiciales correspondientes, que determinarán las medidas que enfrentarán durante el proceso. La Fiscalía General de la República (FGR) posteriormente deberá sustentar los cargos con los elementos obtenidos en la investigación.

La PNC no dio a conocer si los detenidos cuentan con antecedentes penales ni si el operativo formaba parte de una investigación previa.

De igual manera, el caso quedó bajo investigación mientras el sospechoso lesionado continúa en el centro asistencial bajo vigilancia policial. La PNC indicó que los cinco hombres serán puestos a disposición de la justicia por los delitos señalados en su informe.

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