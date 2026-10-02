El Salvador acogerá la cumbre de IA para aviación

Un avión comercial vuela sobre las nubes con una representación digital de su flujo aerodinámico optimizado mediante inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El KEY Institute organizará en El Salvador la primera edición de SKY.AI, un encuentro regional sobre inteligencia artificial aplicada a la aviación, que reunirá a directivos del sector aeronáutico, compañías tecnológicas, especialistas, profesionales y estudiantes los días 23 y 24 de enero de 2027.

La actividad tendrá sede en Key Institute y el Auditorio FEPADE, en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, y combinará un foro de discusión estratégica con una competencia de desarrollo tecnológico. La propuesta apunta a vincular las necesidades operativas de la industria aérea con herramientas de inteligencia artificial y talento de América Latina.

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Bajo el nombre SKY.AI: AI for Aviation Summit + Hackathon, la iniciativa buscará abordar aplicaciones de la tecnología en áreas como el mantenimiento, la operación aeroportuaria, la logística y la atención a los pasajeros. Según el comunicado de KEY Institute, el encuentro tendrá continuidad anual y una perspectiva regional.

Autoridades del Key Institute y del gobierno salvadoreño explicaron que el SKY.AI: AI for Aviation Summit + Hackathon es una iniciativa buscará abordar aplicaciones de la tecnología en áreas como el mantenimiento, la operación aeroportuaria, la logística y la atención a los pasajeros.

Ejecutivos, autoridades y especialistas del sector aeronáutico

El Summit estará destinado a representantes de aerolíneas, aeropuertos, empresas de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves, autoridades y organizaciones del sector. También asistirán empresas de tecnología y expertos que trabajan en nuevos usos de la inteligencia artificial.

La agenda incluirá debates sobre mantenimiento predictivo, optimización de operaciones, gestión de terminales aéreas, logística, manejo de equipaje y experiencia del pasajero. El objetivo será analizar de qué forma las aplicaciones tecnológicas pueden responder a requerimientos operativos y comerciales de la actividad aeronáutica.

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Entre los expositores previstos figuran Roberto Kriete, fundador de KEY Institute y chairman de MRO Holdings; Colin Doyle y Harry Zhang, de Embry-Riddle Aeronautical University; David Ruiz, director de Google Cloud México; Carroll Lane, director ejecutivo de MRO Holdings, y Dimitri Mavris, de Georgia Tech.

“El futuro de la aviación dependerá de nuestra capacidad de adoptar nuevas tecnologías con visión, responsabilidad y colaboración”, afirmó Kriete en el comunicado. El empresario sostuvo que SKY.AI buscará acercar a quienes conocen la actividad aérea a los desarrolladores de soluciones y herramientas tecnológicas.

“Desde El Salvador queremos impulsar una conversación regional que no se quede en la teoría, sino que se traduzca en soluciones y nuevas oportunidades para el sector”, agregó el fundador de KEY Institute.

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Roberto Kriete, fundador de KEY Institute y chairman de MRO Holdings, explica a los medios la relevancia de la primera edición de SKY.AI, un encuentro regional sobre inteligencia artificial aplicada a la aviación en El Salvador.

Hackathon: de ideas a prototipos para la aviación

El segundo componente de la actividad será el SKY.AI Hackathon, que convocará a estudiantes universitarios y profesionales de diversos países y disciplinas. Los equipos trabajarán con mentores de la industria y especialistas técnicos para elaborar propuestas ante desafíos concretos de la aviación.

Los participantes deberán presentar un prototipo funcional ante un panel integrado por expertos aeronáuticos y tecnológicos. El formato buscará trasladar la discusión del Summit a proyectos que puedan ser evaluados en un entorno práctico.

KEY Institute indicó que la incorporación de inteligencia artificial puede aportar herramientas para anticipar necesidades de mantenimiento, procesar información operativa, administrar recursos y mejorar distintos aspectos de la experiencia de viaje. El uso de esas capacidades, señaló, requiere conocimiento técnico y aeronáutico, en una actividad donde la seguridad y la confiabilidad son requisitos centrales.

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Un modelo digital de aeronave con líneas de flujo de aire representa la optimización aerodinámica mediante inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patrocinadores y socios de la primera edición

SKY.AI contará con el patrocinio del Ministerio de Turismo de El Salvador, Aeroman, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), MAIC, Volaris, AirSupport Group, CATA, ADIMEX, ADES, AFP Crecer, Avianca, AirCity y Aviotechnologies.

De acuerdo con la convocatoria, el respaldo de estas entidades busca promover vínculos entre empresas, instituciones educativas y profesionales de la región, con foco en la aplicación de inteligencia artificial dentro de la aviación.