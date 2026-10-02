El transporte de carga ha protagonizado un promedio de 4 accidentes diarios y dejó 14% más lesionados

Integrantes de Cruz Verde Salvadoreña y Protección Civil trabajan en las labores de rescate tras la colisión de un vehículo contra un camión de carga. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

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La ola de accidentes que ha golpeado al territorio salvadoreño durante los últimos días mantiene la atención sobre la seguridad vial. Septiembre cerró con un aumento en la cantidad de percances, personas lesionadas y fallecidos en las carreteras, mientras las autoridades reforzaron controles al transporte de carga en distintos puntos de San Salvador.

Hasta el 30 de septiembre, El Salvador acumuló 16,755 accidentes de tránsito en lo que va de 2026, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La cifra equivale a un promedio superior a 60 siniestros diarios en la red vial nacional.

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Los registros también muestran la participación recurrente del transporte de carga pesada. Entre el 1 de enero y el 23 de septiembre, este tipo de vehículos estuvo involucrado en 1,142 siniestros viales, lo que representa un promedio cercano a cuatro accidentes diarios.

La cantidad de accidentes relacionados con transporte de carga fue menor que la registrada en el mismo período de 2025. Entonces, las autoridades contabilizaron 1,250 casos, es decir, 108 más que los informados este año.

Integrantes de Cruz Verde Salvadoreña y Protección Civil trabajan en las labores de rescate tras la colisión de un vehículo contra un camión de carga. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

Pese a la reducción de los siniestros, el número de lesionados aumentó. En los primeros meses de 2025 se reportaron 398 personas lesionadas en accidentes vinculados con transporte de carga pesada, mientras que en el mismo lapso de 2026 la cifra ascendió a 454. El incremento fue de 56 víctimas, equivalente al 14% más de lesionados.

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También creció el número de muertes asociadas con este tipo de accidentes. Los fallecidos pasaron de 50 a 65 entre ambos períodos, un aumento de 15 personas.

Los departamentos de San Salvador y La Libertad concentran la mayor cantidad de siniestros registrados en lo que va del año, de acuerdo con los datos oficiales. Ambas zonas reúnen parte importante del flujo vehicular, incluido el tránsito de unidades de carga que circulan hacia el área metropolitana y otros puntos del país.

El panorama cobró relevancia tras el accidente ocurrido la mañana del miércoles en las afueras de la capital. Un vehículo de transporte de carga estuvo involucrado en un percance que afectó al menos a 15 automotores y dejó dos personas fallecidas.

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Luego de ese hecho, las autoridades instalaron un dispositivo de restricción para el transporte de carga pesada en la prolongación del bulevar Constitución y en otros sectores de San Salvador. Las medidas buscan regular la circulación de estos vehículos en horarios determinados.

Los controles también derivaron en sanciones contra conductores que infringieron los horarios autorizados o incumplieron medidas de seguridad, según la información divulgada por las autoridades.

El Salvador acumuló 16,755 accidentes de tránsito en la red vial nacional hasta el 30 de septiembre de 2026. (Foto cortesía)

Más de 60 accidentes diarios a nivel nacional

Durante las primeras horas de este jueves, las autoridades registraron varios accidentes de tránsito en diferentes puntos del país. Los hechos dejaron al menos dos personas fallecidas y varios lesionados.

Uno de los percances ocurrió sobre la Autopista a Comalapa, en el sentido hacia San Salvador, en el tramo correspondiente a Santo Tomás. El conductor de un vehículo particular perdió el control, se salió de la vía, chocó contra un poste y un árbol, y el automóvil volcó.

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El accidente dejó una persona fallecida y dos lesionadas. Las circunstancias exactas del hecho permanecen bajo verificación.

Horas después, una volqueta impactó contra una vivienda en la zona de Ateos, con dirección hacia Sacacoyo, La Libertad. La información preliminar indica que el conductor habría intentado evitar una colisión con un motociclista que se cruzó en la vía.

Tras esa maniobra, el vehículo salió de la carretera y chocó contra la casa. El percance no dejó personas con lesiones de gravedad.

En Santa Ana, dos menores resultaron lesionadas en otro accidente ocurrido la noche anterior sobre la carretera Panamericana, cerca de la Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA). En el choque estuvieron involucrados un pick up y un sedán. Socorristas de Cruz Azul trasladaron a las víctimas a un centro hospitalario.

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