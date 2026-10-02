El Salvador prohíbe a los bancos descontar deudas del aguinaldo de los trabajadores

Una persona recibe billetes de dólares estadounidenses en la ventanilla de atención de un banco en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, afirmó que las entidades financieras no podrán aplicar descuentos sobre el aguinaldo de los trabajadores por cargos pendientes ni por cobros automáticos.

La disposición alcanza a los pagos que las empresas deben efectuar entre el 1 de octubre y el 20 de diciembre, según una imagen difundida por el Ministerio de Trabajo salvadoreño.

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Castro informó además que los aguinaldos de hasta USD 1.500 estarán exentos de la retención del Impuesto sobre la Renta. La medida responde, según explicó, a disposiciones del presidente Nayib Bukele.

“El excedente” quedará sujeto a retención cuando el monto del aguinaldo supere ese límite, precisó el funcionario en una publicación en la red social X.

Mensaje del ministro de Trabajo, Rolando Castro a través de redes sociales.

El anuncio indica que las instituciones bancarias deberán abstenerse de descontar de forma automática los fondos correspondientes al aguinaldo, incluso si el trabajador mantiene deudas, cargos programados u otras obligaciones pendientes.

El Ministerio de Trabajo acompañó la comunicación con una pieza informativa que recuerda el período legal para el pago de esta prestación. La cartera no difundió en la declaración detalles sobre los mecanismos de control ni sobre eventuales sanciones ante incumplimientos.

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Tras el anuncio, algunos bancos emitieron comunicados o enviaron correos a los usuarios anunciando que aplicarían la medida.

Sector público recibió su aguinaldo

Rolando Castro, informó esta tarde que los empleados del sector público recibieron el aguinaldo correspondiente a 2026. El pago total asciende a USD 110 millones.

Las empresas privadas también pueden comenzar a entregar la prestación desde hoy. El monto depende de la antigüedad: quienes llevan menos de un año reciben un pago proporcional; de uno a tres años, 15 días de salario; de tres a 10 años, 19 días, y quienes superan los 10 años, 21 días.

Los aguinaldos de hasta USD 1.500 están exentos del Impuesto sobre la Renta. Cuando superan ese monto, el gravamen se aplica únicamente al excedente, sin deducciones de seguro social ni de fondo de pensiones. Castro vinculó el pago con las reformas que ampliaron el período legal para entregar el aguinaldo del 1 de octubre al 20 de diciembre.

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Un cliente recibe varios billetes de dólar de manos de una cajera a través de la ventanilla de atención en una sucursal bancaria de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras aguinaldo viene la Quincena 25

A partir de enero de 2026, el Gobierno implementará la ley de manera inmediata para la totalidad de los empleados públicos. En el caso del sector privado, la adopción será gradual y con enfoque en la protección del empleo. Para este año, el pago será opcional, acompañado de un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100% del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta (ISR).

El Ministerio de Trabajo estableció en su reglamento que la Quincena Veinticinco debe entregarse íntegramente al trabajador. No podrán aplicarse descuentos por cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, aportes previsionales ni Impuesto sobre la Renta.

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La prestación también tendrá carácter inembargable. Por ese motivo, no se admitirán retenciones vinculadas con préstamos, créditos u otras deudas del trabajador.

El instructivo define a la Quincena Veinticinco como una prestación autónoma frente al aguinaldo y a la compensación adicional en efectivo. En consecuencia, un empleador no podrá incluirla dentro de esos pagos ni descontarla de otros derechos laborales.