Comisión Técnica concluirá consultas sobre las propuestas de nuevas jornadas laborales en El Salvador

La Comisión Técnica para la Modernización del Trabajo concluye la etapa de consultas sobre las nuevas modalidades de jornada laboral en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Esta semana, la Comisión Técnica para la Modernización del Trabajo concluirá la etapa de consultas sobre nuevas modalidades de jornada laboral en El Salvador, según informó Rolando Castro, ministro de Trabajo, durante una conferencia de prensa. El funcionario sostuvo que el proceso todavía no ha definido una reforma ni ha cerrado una propuesta final.

Castro afirmó que una eventual jornada de cuatro días con turnos de hasta 11 horas requeriría un acuerdo entre trabajadores y empleadores. También aseguró que la discusión no contempla eliminar derechos adquiridos y señaló que, una vez concluida la comisión técnica, los planteamientos pasarán al Consejo Superior del Trabajo.

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El Consejo deberá revisar los insumos aportados durante la consulta y definir qué alternativas considera viables. Según el ministro, la decisión debería contar con el respaldo de representantes de trabajadores y empleadores, ya que ambos sectores participan en la instancia que analizará las propuestas.

Después de la discusión en el Consejo Superior del Trabajo, el anteproyecto será remitido al presidente de la República. Castro explicó que el mandatario podrá avalarlo, hacer modificaciones o decidir si lo envía a la Asamblea Legislativa para reformar el Código de Trabajo y otras disposiciones laborales.

El ministro pidió no anticipar conclusiones sobre un cambio que aún está en debate. Insistió en que el contenido definitivo dependerá de los acuerdos que alcance el Consejo Superior del Trabajo y de la decisión que adopte posteriormente el presidente de la República.

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Las jornadas de 11 horas que están bajo discusión

Las opciones en discusión incluyen turnos de 11 horas de lunes a jueves o jornadas de 10 horas con cuatro horas los viernes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Castro mencionó dos fórmulas que concentran parte del debate técnico. Una permitiría trabajar 11 horas de lunes a jueves y descansar viernes, sábado y domingo. La otra plantea jornadas de 10 horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes.

El ministro recalcó que ambas alternativas permanecen bajo discusión y no representan una decisión definitiva. Según explicó, una eventual reforma no impondría un solo modelo para todas las empresas ni obligaría a los empleadores a modificar la jornada que aplican actualmente.

Castro sostuvo que la posible herramienta tendría carácter opcional. Un trabajador podría conservar su horario habitual o acordar una jornada concentrada en cuatro días, mientras que una empresa podría adoptar ese sistema solo si lo requiere para sus operaciones.

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“Si el trabajador toma la decisión y dice: ‘Yo quiero hacerlo, lo hago, y si no, no lo hago’”, expresó Castro al explicar que la modalidad dependería de un acuerdo con el empleador y no de una imposición general para todos los sectores.

El funcionario reconoció que en una misma compañía podría haber decisiones distintas. Algunos empleados podrían preferir la jornada tradicional, mientras otros optarían por trabajar cuatro días a la semana, siempre que las circunstancias de la empresa lo permitan y exista consenso entre las partes.

Rolando Castro, Ministro de Trabajo. (Foto: MTPS)

Castro afirmó que el propósito es abrir una alternativa con respaldo legal, ante casos en los que, según dijo, trabajadores ya cumplen jornadas de 11, 12, 13 o 14 horas sin que se reconozcan adecuadamente sus derechos.

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Rolando Castro dice que las horas extras se mantendrán

El ministro aseguró que una reforma sobre los tiempos de trabajo no eliminaría derechos adquiridos de los trabajadores. Mencionó los descansos, los salarios, el pago de horas extras, las condiciones para madres que deben dejar o recoger a sus hijos y las posibilidades de quienes estudian después de su jornada.

“Las horas extras no van a ser sustituidas, se van a seguir pagando”, respondió Castro al ser consultado sobre el efecto que tendría una jornada de 11 horas en los pagos adicionales que reciben los trabajadores.

El funcionario planteó que, si una persona completa una jornada de lunes a jueves y la empresa le pide trabajar el viernes, ese día sería considerado de descanso. Según su explicación, el empleado recibiría el pago de un día completo adicional, no solo el valor de las horas laboradas.

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Castro comparó esa posibilidad con una convocatoria para trabajar en domingo. Sostuvo que, cuando una persona labora durante su día de descanso, el pago no se limitaría a dos o cuatro horas, sino que correspondería a un día completo.

También afirmó que, si una empresa requiere personal los viernes, sábados o domingos, podrían abrirse oportunidades de horas extras o de nuevas contrataciones. Aclaró que esas situaciones dependerían de las necesidades de cada empresa y de los acuerdos que se alcancen con los trabajadores.

El ministro denunció que algunas compañías ya exigen jornadas extensas sin regulación legal y sin pagar horas extras. También señaló faltas de transporte y de condiciones para descansar en casos de empleados que terminan sus turnos durante la noche o la madrugada.

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El ministro Rolando Castro afirmó que la posible reforma mantendrá el pago de las horas extras y los derechos adquiridos. (Foto: MTPS)

Castro indicó que la legislación actual establece una jornada de ocho horas y que una ampliación a nueve horas requiere autorización del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, afirmó que hay empresas que extienden los horarios sin tramitar esa autorización ni reconocer los derechos correspondientes.

El escalonamiento de horarios también entra en el debate

El ministro señaló que el escalonamiento de horarios de entrada y salida también forma parte de la discusión técnica. Aclaró que esa posibilidad no ha sido aprobada y que su eventual incorporación dependerá de los acuerdos que se alcancen en el Consejo Superior del Trabajo.

Castro citó los tiempos de traslado que enfrentan trabajadores procedentes de Soyapango, San Martín, Ilopango, San Marcos y Santa Tecla. Según sostuvo, algunos recorridos hacia los centros de trabajo pueden tomar dos horas o dos horas y media debido al tráfico.

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El funcionario afirmó que esos desplazamientos provocan llegadas tardías incluso con las jornadas actuales. Por ello, consideró que los horarios escalonados podrían ser una alternativa para atender las dificultades de movilidad, aunque remarcó que todavía se trata de un planteamiento preliminar.

Castro atribuyó parte de las críticas a la discusión a lo que calificó como un aprovechamiento político. Pidió esperar a que la consulta concluya y que las instituciones definan una propuesta antes de emitir valoraciones sobre medidas que no han sido aprobadas.

Organismos internacionales aportarán experiencias laborales

La consulta incluye la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y representantes de la banca multilateral, según informó Castro durante la conferencia de prensa.

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La propuesta de escalonamiento de horarios busca reducir el impacto del tráfico en los desplazamientos de los trabajadores. (Foto: Ministerio de Trabajo)

El ministro explicó que estas entidades compartirán experiencias de países que ya discutieron o aplicaron cambios en las jornadas laborales. El objetivo, según dijo, es conocer prácticas que dieron resultados y revisar errores cometidos en otros lugares para evitar que se repitan en El Salvador.

Castro sostuvo que el país no cuenta con experiencias propias sobre estas modalidades. Por esa razón, indicó que la comisión técnica busca revisar estudios, planes piloto y evaluaciones desarrolladas en otros países antes de elaborar un eventual proyecto de ley.

El funcionario afirmó que la discusión busca dinamizar la economía sin vulnerar derechos laborales. Añadió que el propósito es alcanzar un acuerdo por unanimidad, no una decisión por mayoría, entre los sectores representados en el Consejo Superior del Trabajo.

Según Castro, las consultas también incluyeron a trabajadores, empleadores, universidades, iglesias, representantes de otras denominaciones religiosas y otros sectores sociales. Afirmó que el Ministerio recibió aportes de grupos que solicitaron participar por iniciativa propia.

El ministro señaló que, después de las sesiones del Consejo Superior del Trabajo, el Ministerio ha brindado conferencias de prensa para informar sobre los temas discutidos. Sostuvo que el proceso debe ser público y abierto a los aportes de los distintos sectores de la sociedad.

Castro defendió la apertura del debate y sostuvo que el Código de Trabajo tiene más de 52 años. A su juicio, la legislación requiere una actualización para responder a las condiciones del mercado laboral nacional e internacional.