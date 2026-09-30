Honduras: crece preocupación por tosferina e influenza

La inmunización durante la gestación protege al recién nacido antes de que complete su propio esquema de vacunas.(FOTO: Hondudiario)

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La cobertura de vacunación entre las mujeres embarazadas en Honduras se mantiene por debajo del 50%, una situación que preocupa a las autoridades sanitarias por el riesgo de que los recién nacidos queden expuestos a enfermedades prevenibles como la tosferina, el tétanos y la influenza.

Leticia Puerto, técnica del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), señaló que los niveles de vacunación en embarazadas presentan una situación similar a la observada en la población infantil y llamó a fortalecer la asistencia a los establecimientos de salud para completar las vacunas recomendadas durante el embarazo.

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La funcionaria explicó que la inmunización durante la gestación cumple un papel importante en la protección del bebé, particularmente durante los primeros meses después del nacimiento, etapa en la que todavía no ha completado su propio esquema de vacunación.

Tosferina e influenza generan preocupación

La alerta de las autoridades ocurre en un contexto de preocupación por el incremento de casos de tosferina e influenza, dos enfermedades frente a las cuales existen vacunas indicadas para las mujeres embarazadas dentro de los servicios de inmunización.

Puerto advirtió que la tosferina puede generar complicaciones graves en los recién nacidos e incluso provocar su muerte, debido a que los bebés pequeños son particularmente vulnerables ante esta enfermedad.

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La inmunización durante la gestación protege al recién nacido antes de que complete su propio esquema de vacunas.

La representante del PAI explicó que las mujeres embarazadas tienen acceso a las vacunas contra la tosferina, el tétanos y la influenza a través de los establecimientos de salud. El objetivo es que la protección de la madre contribuya también a reducir el riesgo para el bebé durante los primeros meses de vida.

Según la funcionaria, en los últimos tres o cuatro años no se registraron casos de esa enfermedad, que puede tener consecuencias graves y resultar mortal.

El comportamiento de tétanos contrasta con la preocupación actual por otras enfermedades prevenibles mediante vacunación, particularmente la tosferina y la influenza. Para las autoridades sanitarias, mantener altas coberturas resulta necesario para evitar que enfermedades ya controladas vuelvan a representar una amenaza para la población.

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Uno de los principales argumentos del PAI para elevar la vacunación durante el embarazo es la protección que puede recibir el recién nacido antes de desarrollar su propio esquema de inmunización.

Durante los primeros meses de vida, los bebés dependen en buena medida de las medidas de protección disponibles frente a enfermedades infecciosas. Por ello, las autoridades consideran la vacunación materna una herramienta para disminuir el riesgo de complicaciones.

La baja cobertura significa que una parte importante de las mujeres embarazadas no estaría accediendo a las vacunas recomendadas, de acuerdo con los datos del PAI.

Honduras contra las enfermedades

Puerto destacó que el esquema nacional de inmunización contempla protección contra 27 enfermedades prevenibles mediante vacunas. El programa busca mantener controladas enfermedades que pueden generar complicaciones, discapacidad o muerte, pero su efectividad a nivel poblacional depende de que las coberturas sean suficientemente altas.

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La baja cobertura implica que una proporción importante de gestantes no recibe las dosis recomendadas.

Por ello, las autoridades consideran prioritario recuperar los niveles de inmunización tanto entre las mujeres embarazadas como entre los niños. Puerto señaló que mejorar las coberturas permitiría reducir la aparición de nuevos casos de las enfermedades incluidas en el esquema nacional.

Ante los niveles actuales de cobertura, el PAI hizo un llamado a las mujeres embarazadas para que consulten en los establecimientos de salud sobre las vacunas que les corresponden durante esta etapa.

El reto para el sistema sanitario es aumentar la cantidad de mujeres embarazadas protegidas y mantener las coberturas de vacunación infantil en niveles que permitan reducir la transmisión de enfermedades prevenibles y proteger a los grupos más vulnerables.

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