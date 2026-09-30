Estados Unidos coordina con Israel la investigación sobre la agresión en la cabina de un vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudita

Un avión que transporta a los pasajeros del vuelo de FlyDubai —que se dirigía a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos y fue desviado a Arabia Saudita tras emitirse una señal de emergencia— se encuentra en la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Ammar Awad

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El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó este miércoles que su país coordina “estrechamente” con Israel las investigaciones sobre lo ocurrido en el vuelo FZ1073 de Flydubai. El avión aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, tras una agresión en la cabina de mando. Blanche dijo en una rueda de prensa en Washington que hay pesquisas abiertas en Israel y en otros lugares. Añadió que no puede ofrecer más detalles mientras sigan en curso.

El fiscal aseguró que su departamento está plenamente involucrado y que mantiene una excelente relación con Israel desde que ocurrieron los hechos. En la misma comparecencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que Washington no tiene constancia de amenazas creíbles relacionadas con el incidente. Precisó que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) permanece en alerta máxima. Recordó que su departamento nació tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que se usaron aviones.

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El avión cubría la ruta Dubái-Tel Aviv. Era un Boeing 737 Max 8 y, según datos de seguimiento de vuelo, transmitió primero un código de emergencia general y después, brevemente, el 7500, que indica interferencia ilícita. Luego perdió altura de forma brusca y se desvió hacia Tabuk, cuando se disponía a sobrevolar la frontera entre Jordania y Arabia Saudita. Se ha hablado de una caída de más de 14.000 pies en 29 segundos, pero otros relatos citan cifras mayores y la magnitud exacta no está confirmada.

Flydubai ofrece la versión más escueta. La aerolínea confirmó un altercado en la cabina de mando y afirmó que tripulantes de la compañía que viajaban en el vuelo aseguraron la aeronave y la aterrizaron sin problemas en Tabuk. El aeropuerto saudita informó de que el capitán y el copiloto sufrieron heridas y fueron trasladados a un hospital, sin explicar su causa. La compañía no ha detallado qué ocurrió dentro de la cabina ni cuál fue el motivo.

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El fiscal general Todd Blanche responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Departamento de Justicia en Washington D. C., EE. UU., el 30 de septiembre de 2026. EFE/SHAWN THEW

Israel presenta los hechos como un intento de sabotaje. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo en un mensaje en video que uno de los pilotos apuñaló al otro cuando se acercaban a Israel y que aparentemente intentó estrellar el avión. Según Netanyahu, un pasajero y un tripulante entraron en la cabina y redujeron al agresor, que intentaba manipular los sistemas, y otro miembro de la tripulación estabilizó el aparato.

La identidad del sospechoso procede de fuentes israelíes. Dos funcionarios dijeron a Reuters que se trata del copiloto, de nacionalidad omaní, y que fue detenido tras el aterrizaje. Netanyahu afirmó que las autoridades sauditas lo interrogan. Ni Riad ni Flydubai han confirmado esos extremos. Otro funcionario israelí atribuyó las señales de emergencia a una pelea física entre los dos pilotos, un relato menos categórico que el de atentado.

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Las cifras de ocupantes también difieren según las fuentes: entre más de 100 y unas 180 personas, casi todas israelíes. NBC News informó de que entre ellas había al menos un ciudadano estadounidense. Un segundo avión de Flydubai llevó a los pasajeros a Tel Aviv en la noche del miércoles.

Viajeros israelíes reciben atención de un equipo saudí tras su aterrizaje en el Reino de Arabia Saudita.

El trasfondo político pesa en la lectura del caso. Emiratos Árabes Unidos e Israel normalizaron sus relaciones en 2020 con los Acuerdos de Abraham, firmados en Washington. Flydubai inauguró su servicio regular a Tel Aviv el 26 de noviembre de ese año, con dos frecuencias diarias, y fue recibida en el aeropuerto Ben Gurion por Netanyahu. Omán, país de origen atribuido al sospechoso, no mantiene relaciones diplomáticas con Israel. Esa ruta es una de las expresiones más visibles de la apertura entre Israel y el Golfo.

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Hasta ahora no hay datos públicos sobre el móvil del agresor ni sobre el estado de salud de los pilotos. Tampoco hay una acusación formal. Mientras Arabia Saudita, Israel y Emiratos no publiquen conclusiones, la calificación del hecho como atentado o como disputa entre pilotos dependerá de quién lo cuente. De esa calificación dependerán las consecuencias en seguridad aérea y en la relación entre Israel y los países del Golfo.