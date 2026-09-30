La Embajada de Israel en Buenos Aires condenó el incidente en un vuelo de Flydubai que se dirigía a Tel Aviv

La sede diplomática israelí afirmó que las autoridades atribuyen la agresión a uno de los aviadores y la califican como un presunto atentado yihadista, mientras la empresa mantiene abierta una investigación sobre las causas

Guardar

La Embajada de Israel en Buenos Aires condenó el episodio registrado en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, y sostuvo que las autoridades israelíes lo consideran un presunto “intento de atentado terrorista yihadista” cometido por uno de los pilotos de la aeronave.

La sede diplomática israelí en Buenos Aires señaló que la intervención de los viajeros y de la tripulación fue decisiva para impedir una “catástrofe de grandes magnitudes”. Según el comunicado, los pasajeros ayudaron a reducir al agresor y pilotos que viajaban como pasajeros colaboraron para recuperar el control de la aeronave.

PUBLICIDAD

Israel también expresó su reconocimiento al piloto que fue atacado por su colega. La Embajada destacó “el coraje y el profesionalismo” que atribuyó a quienes actuaron durante la emergencia.

El comunicado vinculó el incidente con la relación entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. “La agresión a un vuelo de una compañía emiratí que une Dubái con Tel Aviv intenta atentar también contra el acercamiento entre ambos países y contra el proceso de paz y normalización impulsado por los Acuerdos de Abraham”, afirmó la sede diplomática.

La Embajada sostuvo que esa conexión aérea representa los vínculos construidos entre ambos países en los últimos años, al facilitar encuentros entre ciudadanos y oportunidades de intercambio y cooperación. A su juicio, atacar esa ruta supone intentar “socavar la confianza” que sostiene esa relación.

PUBLICIDAD

Yaniv Hayun, uno de los hombres que ayudó a incapacitar al atacante en el avión FlyDubai con destino a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos, que fue desviado a Arabia Saudita tras una señal de emergencia, reacciona después de llegar al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Ammar Awad IMÁGENES TPX DEL DÍA

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a uno de los pilotos de haber intentado “estrellar el avión” y matar a los pasajeros, en su mayoría israelíes. La información disponible indica que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, y que los 174 pasajeros, incluidos 166 israelíes, se encontraban a salvo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también denunció un “intento de ataque terrorista yihadista”, aunque ni Flydubai ni las autoridades sauditas corroboraron esa calificación. La compañía emiratí afirmó que las causas del incidente permanecían bajo investigación.

Un avión que transporta a los pasajeros del vuelo de FlyDubai —que se dirigía a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos y fue desviado a Arabia Saudita tras emitir una señal de emergencia— llega al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Lod, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Ammar Awad

Una pasajera identificada como Miryam Shira Ohayon relató que el avión estuvo “a punto de estrellarse” y atribuyó la maniobra de aterrizaje a dos pilotos que viajaban como pasajeros. Según su testimonio, un médico atendió a los dos pilotos y no hubo otros heridos entre los viajeros.

PUBLICIDAD

La Embajada afirmó que “ningún intento de atentado quebrará la amistad” entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y que el país seguirá profundizando esa relación. Los pasajeros pudieron retornar a Israel durante la tarde, según la aerolínea.