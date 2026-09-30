Mundo

La Embajada de Israel en Buenos Aires condenó el incidente en un vuelo de Flydubai que se dirigía a Tel Aviv

La sede diplomática israelí afirmó que las autoridades atribuyen la agresión a uno de los aviadores y la califican como un presunto atentado yihadista, mientras la empresa mantiene abierta una investigación sobre las causas

La sede diplomática israelí afirmó que las autoridades atribuyen la agresión a uno de los aviadores y la califican como un presunto atentado yihadista, mientras la empresa mantiene abierta una investigación sobre las causas
La sede diplomática israelí afirmó que las autoridades atribuyen la agresión a uno de los aviadores y la califican como un presunto atentado yihadista, mientras la empresa mantiene abierta una investigación sobre las causas
Guardar

La Embajada de Israel en Buenos Aires condenó el episodio registrado en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, y sostuvo que las autoridades israelíes lo consideran un presunto “intento de atentado terrorista yihadista” cometido por uno de los pilotos de la aeronave.

La sede diplomática israelí en Buenos Aires señaló que la intervención de los viajeros y de la tripulación fue decisiva para impedir una “catástrofe de grandes magnitudes”. Según el comunicado, los pasajeros ayudaron a reducir al agresor y pilotos que viajaban como pasajeros colaboraron para recuperar el control de la aeronave.

PUBLICIDAD

Israel también expresó su reconocimiento al piloto que fue atacado por su colega. La Embajada destacó “el coraje y el profesionalismo” que atribuyó a quienes actuaron durante la emergencia.

El comunicado vinculó el incidente con la relación entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. “La agresión a un vuelo de una compañía emiratí que une Dubái con Tel Aviv intenta atentar también contra el acercamiento entre ambos países y contra el proceso de paz y normalización impulsado por los Acuerdos de Abraham”, afirmó la sede diplomática.

La Embajada sostuvo que esa conexión aérea representa los vínculos construidos entre ambos países en los últimos años, al facilitar encuentros entre ciudadanos y oportunidades de intercambio y cooperación. A su juicio, atacar esa ruta supone intentar “socavar la confianza” que sostiene esa relación.

PUBLICIDAD

Yaniv Hayun, uno de los hombres que ayudó a incapacitar al atacante en el avión FlyDubai con destino a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos, que fue desviado a Arabia Saudita tras una señal de emergencia, reacciona después de llegar al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Ammar Awad IMÁGENES TPX DEL DÍA
Yaniv Hayun, uno de los hombres que ayudó a incapacitar al atacante en el avión FlyDubai con destino a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos, que fue desviado a Arabia Saudita tras una señal de emergencia, reacciona después de llegar al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Ammar Awad IMÁGENES TPX DEL DÍA

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a uno de los pilotos de haber intentado “estrellar el avión” y matar a los pasajeros, en su mayoría israelíes. La información disponible indica que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, y que los 174 pasajeros, incluidos 166 israelíes, se encontraban a salvo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también denunció un “intento de ataque terrorista yihadista”, aunque ni Flydubai ni las autoridades sauditas corroboraron esa calificación. La compañía emiratí afirmó que las causas del incidente permanecían bajo investigación.

Un avión que transporta a los pasajeros del vuelo de FlyDubai —que se dirigía a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos y fue desviado a Arabia Saudita tras emitir una señal de emergencia— llega al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Lod, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Ammar Awad
Un avión que transporta a los pasajeros del vuelo de FlyDubai —que se dirigía a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos y fue desviado a Arabia Saudita tras emitir una señal de emergencia— llega al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Lod, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Ammar Awad

Una pasajera identificada como Miryam Shira Ohayon relató que el avión estuvo “a punto de estrellarse” y atribuyó la maniobra de aterrizaje a dos pilotos que viajaban como pasajeros. Según su testimonio, un médico atendió a los dos pilotos y no hubo otros heridos entre los viajeros.

La Embajada afirmó que “ningún intento de atentado quebrará la amistad” entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y que el país seguirá profundizando esa relación. Los pasajeros pudieron retornar a Israel durante la tarde, según la aerolínea.

Temas Relacionados

Emiratos Árabes UnidosYihadismoAcuerdos de AbrahamFlydubaiIsrael

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump celebró la retirada de tropas de Estados Unidos de Irak como una "victoria"

El Pentágono confirmó la salida ordenada desde la base de Irbil, conforme al pacto suscrito por Bagdad y Washington, y anunció que mantendrá capacitación puntual y colaboración de inteligencia con sus socios locales

Donald Trump celebró la retirada de tropas de Estados Unidos de Irak como una "victoria"

Quién es Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue apuñalado durante el vuelo a Israel

La aeronave FZ1073 cubría la ruta entre Dubai y Tel Aviv cuando un enfrentamiento en la cabina motivó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, según los reportes preliminares disponibles

Quién es Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue apuñalado durante el vuelo a Israel

La versión de Flydubai del vuelo del terror: un “altercado” en la cabina y tripulantes “en servicio” que aseguraron el avión

La aerolínea envió dos aviones de reemplazo a Tabuk y dice que el episodio no afecta al resto de sus operaciones tras el aterrizaje de emergencia del FZ1073 donde un piloto atacó al otro

La versión de Flydubai del vuelo del terror: un “altercado” en la cabina y tripulantes “en servicio” que aseguraron el avión

Así fue el recorrido del avión de Flydubai con destino Israel que terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita

La aeronave Boeing 737 MAX 8 modificó su ruta cerca de las fronteras saudí y jordana, emitió alertas durante el trayecto y llegó al aeropuerto Príncipe Sultan bin Abdulaziz con todos sus pasajeros a salvo

Así fue el recorrido del avión de Flydubai con destino Israel que terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita

Netanyahu dijo que el piloto que apuñaló a su colega quería estrellar el avión de Flydubai que iba rumbo a Israel

El primer ministro israelí habló de un “incidente de seguridad extremadamente grave” y de “héroes” que evitaron una tragedia. El ministro de Defensa dijo que fue un “atentado yihadista”

Netanyahu dijo que el piloto que apuñaló a su colega quería estrellar el avión de Flydubai que iba rumbo a Israel
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

Pequeña de tres años falleció tras caer de un piso 14 en Neiva: la niña se precipitó al vacío mientras su madre trataba de salir del ascensor

La película sobre el romance de Lorca que no sale en ‘La bola negra’ la coprotagoniza Robert Pattinson y está en Filmin: “Valiente, sincera y etérea”

DEPORTES

Explosivo comunicado de Cristiano Ronaldo después de abandonar la concentración de Portugal: “A su debido tiempo contaré la verdad”

Explosivo comunicado de Cristiano Ronaldo después de abandonar la concentración de Portugal: “A su debido tiempo contaré la verdad”

La impactante carta de la ex N° 8 del mundo Emma Navarro sobre sus problemas de salud: “Me diagnosticaron deficiencia energética y bajé 9 kilos”

Sobornos y sospechas: la historia del primer gran escándalo que sacudió al Manchester City

Escándalo en Portugal: Cristiano Ronaldo abandonó la práctica tras la conferencia del entrenador y crece la tensión en la selección

La UBA distinguirá a Lionel Messi con un doctorado honoris causa

ENTRETENIMIENTO

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

Taylor Swift eligió esta mansión para grabar “Patient Zero”: así es la residencia de más de USD 46 millones

Así luce a los 25 años Mackenzie Foy, la hija de Bella y Edward en “Crepúsculo”