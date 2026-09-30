Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos abrieron una investigación por el incidente del vuelo de Flydubai que se dirigía a Israel

Arabia Saudita y Emiratos abrieron una investigación por el “incidente” a bordo del vuelo de Flydubai que se dirigía a Israel

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Arabia Saudita abrió una investigación para determinar qué ocurrió a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que este miércoles viajaba de Dubái a Tel Aviv cuando declaró una emergencia, cambió abruptamente de trayectoria y terminó aterrizando en Tabuk. El episodio involucró a los pilotos, dejó a ambos heridos y activó una respuesta de seguridad después de que la aeronave transmitiera códigos utilizados para advertir de una emergencia general y de una posible interferencia ilícita.

El Centro Nacional de Seguridad del Transporte saudí informó que un equipo especializado ya comenzó las pesquisas. El organismo explicó que trabaja junto con las autoridades competentes para reconstruir la secuencia de hechos.

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“Un equipo de investigación de seguridad ya ha iniciado sus labores”, señaló el organismo, que añadió que busca “esclarecer las circunstancias del incidente, verificar los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación y recopilar la información y las pruebas pertinentes”.

El centro de control del aeropuerto Príncipe Sultán bin Abdulaziz de Tabuk recibió a las 8:44, hora local, una llamada de auxilio del vuelo FZ1073 para solicitar un aterrizaje de emergencia. El avión tocó tierra aproximadamente una hora después. El capitán y el copiloto fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Imágenes desde el interior del avión que aterrizó en Arabia Saudí

Uno de los elementos centrales de la investigación será la sucesión de señales transmitidas por el avión. Los datos de seguimiento muestran que la aeronave utilizó primero el código 7700, empleado internacionalmente para comunicar una emergencia general.

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Posteriormente apareció el 7500, utilizado para señalar una posible interferencia ilícita con la aeronave, una categoría que incluye situaciones de secuestro. Más tarde, el avión volvió a transmitir el código 7700 antes de completar el desvío hacia Tabuk.

La aeronave también realizó un descenso abrupto y modificó su recorrido original hacia Israel.

El aeropuerto saudí informó que recibió la llamada de emergencia y activó los procedimientos correspondientes. Después del aterrizaje, los pasajeros fueron atendidos en la terminal mientras se coordinaba su continuación del viaje. Todos fueron posteriormente trasladados hacia Tel Aviv en otra aeronave.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que uno de los pilotos apuñaló al otro durante el vuelo y que posteriormente intentó provocar la caída del avión.

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Netanyahu calificó el episodio como un “incidente de seguridad extremadamente grave” y sostuvo que los pasajeros intervinieron para evitar una tragedia mayor. También ordenó reforzar las medidas de seguridad relacionadas con los vuelos que llegan a Israel.

Imágenes desde el interior del avión que aterrizó en Arabia Saudí

El ministro de Defensa, Israel Katz, describió el hecho como un “intento de atentado terrorista yihadista”.

Sin embargo, esa reconstrucción todavía debe ser contrastada con las conclusiones de las investigaciones oficiales. Arabia Saudita no atribuyó públicamente el incidente a terrorismo en su comunicación inicial y se limitó a informar que las pesquisas estaban en marcha.

Emiratos Árabes también investiga

Entretanto, la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos calificó el episodio como un “incidente de seguridad” y confirmó que sus equipos trabajan con las autoridades involucradas para establecer las causas y circunstancias.

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El organismo emiratí indicó que el incidente fue controlado y que obligó a desviar el avión hacia Tabuk. También confirmó que algunos miembros de la tripulación sufrieron heridas y recibieron asistencia médica en Arabia Saudita.

La autoridad pidió además no difundir información no oficial ni anticipar conclusiones antes de que finalice la investigación.

La aerolínea confirmó que hubo un altercado en la cabina de mando, pero evitó atribuirle una causa o un motivo. Según la compañía, el avión fue asegurado por miembros de la tripulación que viajaban a bordo y posteriormente desviado hacia Tabuk.

El piloto de Flydubai Smit Machchhar aparece en un retrato oficial junto a una fotografía en la que recibe asistencia médica con mascarilla de oxígeno.

“En esta etapa inicial, las razones subyacentes y los motivos de este hecho se desconocen y siguen sujetos a una investigación formal”, afirmó Flydubai.

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La empresa también pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” mientras las autoridades reúnen información y establecen los hechos. Dos aeronaves de reemplazo fueron enviadas a Tabuk para continuar con el traslado de los pasajeros y la tripulación.

De esta manera, las pesquisas saudíes y emiratíes deberán determinar qué provocó el enfrentamiento en la cabina, por qué fueron transmitidos los códigos 7700 y 7500, qué originó el descenso de la aeronave y cómo se logró mantener el control del avión hasta su aterrizaje de emergencia en Tabuk.