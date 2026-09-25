Qué es el method dressing de las celebridades en la alfombra roja

La práctica llamada method dressing traslada la estética de un personaje al vestuario promocional y se consolidó como una herramienta para anticipar las historias cinematográficas en redes sociale - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando Zendaya pisó la alfombra roja del estreno londinense de Dune: Part Two enfundada en un traje robot de Mugler de 1995, las redes sociales colapsaron. Semanas después, recorrió el mundo con vestidos verde cancha y tacos con pelotas de tenis incrustadas para promocionar Challengers.

En 2026 llegó a la premiere de The Odyssey con alas de plumas blancas como si acabara de descender del Olimpo, y a la gira de Spider-Man: Brand New Day con una remera vintage de USD 35 comprada en eBay que dio la vuelta al mundo. Ninguno de esos momentos fue casualidad.

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Junto a su estilista Law Roach, la actriz diseñó universos opuestos para Dune: Part Two y Challengers, usando moda futurista, tonos deportivos y accesorios virales para impulsar ambas historias en pantall - (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

Detrás de cada look hay una estrategia deliberada que la industria cinematográfica adoptó como herramienta de marketing y que hoy se conoce como method dressing: llevar la identidad visual de una película directamente a la alfombra roja.

Zendaya es su figura más influyente, pero no la única. Margot Robbie, Lili Reinhart y Drew Barrymore también escribieron capítulos fundamentales de esta tendencia que transformó la forma en que Hollywood promociona sus filmes.

El maquillaje y el vestuario de Zendaya para The Odyssey provocaron que los productos utilizados se agotaran en el mercado -Universal Pictures and Syncopy's 'The Odyssey' Premiere, New York, USA - 14 Jul 2026

Qué es el method dressing

El method dressing es la práctica por la cual una actriz o actor traslada la estética y la identidad visual de su personaje o película a su guardarropa de prensa y alfombra roja. El término —acuñado por Law Roach, estilista de Zendaya, quien se autodefine como “arquitecto de imagen”— toma prestado el concepto del method acting, la técnica de interpretación naturalista derivada del sistema Stanislavski. En este caso, la inmersión ocurre en el plano visual, no en el psicológico.

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Roach describió su enfoque ante Vogue con precisión: “Los looks funcionaron como una extensión del vestuario de la película; fue intencional y con propósito”. La doctora Carolyn Mair, autora de The Psychology of Fashion, señaló que mediante esta práctica “los actores pueden expresar su identidad a través de la ropa”, lo que les permite conectar con el público de manera más profunda.

La actriz y su asesor Law Roach extienden la narrativa de sus filmes a cada evento. Desde atuendos futuristas hasta remeras de poco valor, sus elecciones captan la atención en redes sociale - REUTERS/Francesco Fotia

La consultora Alison Lowe, directora del MBA Fashion Entrepreneurship de la University of East London, lo define en términos más directos: una herramienta estratégica de marketing que genera contenido para redes sociales y anticipa la narrativa del filme antes del estreno.

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Sus primeros antecedentes datan de los años noventa: Geena Davis apareció en la premiere de A League of Their Own (1992) con un vestido estampado como una pelota de béisbol, y Glenn Close promovió 101 Dálmatas en 1996 caracterizada como Cruella de Vil. La tendencia se consolidó tras la pandemia y desde entonces se volvió un estándar de la industria.

Por qué Zendaya lidera la tendencia del method dressing

Zendaya y Margot Robbie convirtieron la alfombra roja en una extensión de sus películas - (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Ninguna figura contemporánea ha capitalizado el method dressing con mayor consistencia que Zendaya. A lo largo de 2024, junto a Roach construyeron dos universos visuales completos para dos filmes distintos sin solaparse: la ciencia ficción desértica de Dune: Part Two y el drama tenístico de Challengers.

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Para Dune, apostaron por piezas futuristas y metálicas. El momento más recordado fue el traje robot de Thierry Mugler en el estreno de Londres: una pieza de haute couture de 1995 que no había sido usada desde su debut en pasarela.

Zendaya en una alfombra roja durante la promoción de Challengers - REUTERS/Denis Balibouse

Para Challengers, Roach reemplazó los metales por verdes chartreuse, blancos wimbledonianos y guiños directos al tenis.

En Sídney, Zendaya lució un vestido de lentejuelas de Loewe —diseñado por Jonathan Anderson, también responsable del vestuario del filme— con la silueta de una jugadora impresa en la tela. El detalle más replicado en redes: los tacos personalizados con pelotas de tenis en los tacones.

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Law Roach reveló que usó un jet privado para llevar el vestido de Schiaparelli "recién salido" de la pasarela de París (Instagram)

En 2026 llegaron dos picos simultáneos. Con The Odyssey, el épico de Christopher Nolan en el que interpreta a la diosa griega Atenea, Zendaya llegó a la premiere mundial en Londres el 6 de julio con un vestido Schiaparelli Haute Couture de la colección Otoño/Invierno 2026 —que había desfilado esa misma mañana— y luego cambió a un diseño vaporoso verde de Valentino.

El maquillaje, obra del artista Ernesto Casillas, apuntó a una piel bronceada y luminosa sin artificios: prescindió de sombras y máscara de pestañas, y usó el iluminador Unreal Highlighter de Charlotte Tilbury en el tono Glazed Goddess.

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El method dressing es una estrategia de marketing cinematográfico que traslada la estética de una película al vestuario de la alfombra roja - REUTERS/Isabel Infantes

El resultado se convirtió en tendencia global: el look fue replicado masivamente en redes, el highlighter se agotó en varios mercados y Vogue bautizó a Zendaya como “Atenea encarnada”.

Para la premiere en Nueva York, la apuesta fue aún más literal: llegó con un vestido blanco de Matières Fécales con enormes alas de plumas que materializó su personaje divino en una sola imagen.

El estilista Law Roach acuñó el término method dressing a partir del concepto de actuación derivado del sistema Stanislavski - (Instagram)

El segundo pico llegó con Spider-Man: Brand New Day, donde Zendaya y Roach llevaron el method dressing a su expresión más ingeniosa.

Durante la gira europea —Madrid, Ámsterdam, Berlín, Roma, París y Londres— cada look incorporó referencias a la araña: telas con motivos de telaraña, la paleta roja y azul del superhéroe, y piezas de archivo de Versace y Giorgio Armani con bordados en forma de arañas.

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La vestimenta de Zendaya en la gira de Spider-Man: Brand New Day combinó piezas de alta costura con una remera vintage comprada en internet

El momento más comentado fue, paradójicamente, el más sencillo: en París, Roach vistió a Zendaya con una remera vintage de Spider-Man comprada en eBay por USD 35, usada como minivestido y elevada con zapatos de Christian Louboutin, un reloj Rolex y aros de diamantes.

La imagen demostró que el method dressing no requiere haute couture: requiere concepto.

Otras celebridades que dominaron el method dressing en la alfombra roja

Lili Reinhart revivió looks de Kate Hudson y Sandra Bullock para promocionar The Love Hypothesis

Lili Reinhart llevó el concepto un paso más allá en septiembre de 2026, durante la gira de The Love Hypothesis para Prime Video.

Junto a su estilista Ib Abdel Nasser, no evocó a su propio personaje, sino que rindió homenaje a las protagonistas de las grandes comedias románticas de los años ‘90 y 2000.

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La Hipotesis del Amor llegó a Prime Video el 23 de septiembre.

El resultado fue una sucesión de looks rastreables hasta su fuente exacta: el vestido amarillo de Kate Hudson en How to Lose a Guy in 10 Days (2003), recreado en Brasil; el saco de lunares de Jennifer Garner en 13 Going on 30, conseguido del archivo original de Nanette Lepore; y un vestido morado de Hervé Léger para replicar el look icónico de Sandra Bullock en Miss Congeniality (2000).

Artistas como Margot Robbie o Lili Reinhart recrean atuendos icónicos y muñecas famosas durante sus giras promocionales. Estas apariciones temáticas generan contenido masivo y anticipan el argumento de cada nuevo proyecto cinematográfico

La propia Bullock comentó el homenaje: “Ahora solo te falta una corona... y una colchoneta para amortiguar la caída”.

Para la premiere en Los Ángeles, Reinhart cerró el círculo con un minidress de terciopelo rosa de Miu Miu inspirado en My Date with the President’s Daughter (1998), la pieza que, según reveló ante E! News, disparó toda la idea.

Margot Robbie durante la premiere en Londres de "Cumbres Borrascosas" - REUTERS/Jack Taylor

Margot Robbie estableció el precedente más influyente en 2023 con la campaña global de Barbie. Su estilista, Andrew Mukamal, convirtió cada aparición en una referencia a una muñeca Mattel específica: el vestido de Schiaparelli Haute Couture negro con tutú en la premiere de Los Ángeles evocaba a la Barbie “Solo in the Spotlight” de 1960; el diseño de Vivienne Westwood en Londres replicaba a la Barbie “Enchanted Evening” de ese mismo año.

Margot Robbie y su estilista Andrew Mukamal basaron sus trajes de prensa en modelos históricos de la muñeca Barbie - REUTERS/Mike Blake

La gira fue tan documentada que derivó en un libro de Rizzoli, y Marie Claire la describió como “la campaña de method dressing más elaborada de la historia reciente”.

Drew Barrymore es considerada una de las precursoras del método, incluso antes de que tuviera nombre. Para la premiere en Roma de Ever After: A Cinderella Story (1998), apareció con un vestido de corsé renacentista con capas de tul y perlas colgantes —conocido como el “Fifty Scarves Dress”— cuyo origen permaneció como misterio de la industria durante más de dos décadas.

Zendaya, Margot Robbie y la estrategia detrás de cada look en la alfombra roja: así nació el method dressing que convirtió la moda en marketing cinematográfic - AFP PICTURES OF THE YEAR 2023

Recién en 2024 se confirmó que la pieza había sido diseñada por la casa italiana Ferragamo. El vestido, que anticipaba perfectamente la estética del filme, es citado hoy como uno de los ejemplos fundacionales del method dressing antes de que el término existiera.