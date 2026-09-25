El Salvador

Cae red de salvadoreños que ingresaba miras láser y pertrechos prohibidos al país

Cinco allanamientos en San Salvador y Usulután y más de 15 mil dólares en efectivo incautados. La investigación fiscal apunta a un esquema para ocultar mercancías prohibidas ante las autoridades aduaneras

Dibujo a lápiz en tonos grises con dos hombres en primer plano, miras telescópicas, un casco táctico, cajas y un mapa de El Salvador.
Una ilustración en tonos grises representa el ingreso ilegal de miras telescópicas y pertrechos militares a El Salvador mediante embarcaciones marítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de dos hombres por un caso de contrabando de mercaderías que acumula USD $ 19.722,39 entre impuestos y multa. Los señalados son Weder Emigdio O. B. y Pedro Antonio A., detenidos con apoyo de la División Transnacional de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la investigación fiscal, ambos habrían ingresado al país artículos cuya verdadera naturaleza fue ocultada ante las autoridades. Entre la mercancía detectada figuran miras láser y miras tácticas, productos cuya importación está prohibida, además de otros bienes sujetos a restricciones de ingreso.

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La causa se centra en el presunto incumplimiento de los controles aplicados a mercancías que requieren autorizaciones especiales o que no pueden ser importadas. La FGR atribuye a Ortiz Bustillo y Argueta el delito de contrabando de mercaderías.

Cinco registros en San Salvador y Usulután

Cinco procedimientos realizados en San Salvador y Usulután dejaron dinero en efectivo y elementos que la Fiscalía sumará al expediente judicial (Foto cortesía FGR)
Cinco procedimientos realizados en San Salvador y Usulután dejaron dinero en efectivo y elementos que la Fiscalía sumará al expediente judicial (Foto cortesía FGR)

Como parte de las diligencias, la Fiscalía y la PNC realizaron cinco registros con prevención de allanamiento en inmuebles ubicados en los departamentos de San Salvador y Usulután.

Durante los operativos, las autoridades incautaron $15.621,30 en efectivo, además de otros elementos que serán incorporados al expediente de investigación. La FGR no precisó el detalle de los objetos confiscados ni informó si el dinero será vinculado de forma directa con las operaciones bajo investigación.

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Los registros buscan reunir documentación, dispositivos u otros indicios que permitan reconstruir el mecanismo utilizado para el ingreso de la mercancía y establecer el alcance de la participación de cada imputado.

Mercancías prohibidas y bienes con restricción de ingreso

(Foto cortesía FGR)
(Foto cortesía FGR)

El caso diferencia dos tipos de productos: aquellos cuya importación está prohibida, como las miras láser y tácticas, y otros que pueden ingresar al país solo bajo condiciones o permisos específicos.

El monto de $19.722,39 informado por la FGR corresponde a impuestos y multa relacionados con el supuesto contrabando. No se detalló el valor comercial total de las mercancías ni las fechas en las que habrían sido introducidas al territorio nacional.

Según la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras (LESIA), comete contrabando de mercaderías quien, mediante acciones u omisiones, sustrae la importación o exportación de mercancías de la intervención aduanera correspondiente y produce o puede producir perjuicios económicos a la Hacienda Pública, o evade los controles sanitarios u otros establecidos legalmente.

(Foto cortesía FGR)
(Foto cortesía FGR)

Otro caso reciente

El guatemalteco Fredy Ventura Riscajche Siquina fue condenado a 6 años de prisión en mayo de este año por contrabando de mercaderías, tras ingresar al país con medicina y ropa ocultas en un vehículo que, según declaró, transportaba verduras. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre de 2024 en el recinto aduanal de La Hachadura, y la pena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán.

El peritaje de la Dirección General de Aduanas estableció que la operación ocasionó un perjuicio de USD 1.461.914,11 a la Hacienda Pública. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

El vehículo fue sometido a revisión mediante un escáner, que detectó irregularidades. En la inspección, las autoridades hallaron 64 bultos con medicina diversa y seis con ropa, ocultos entre la carga.

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