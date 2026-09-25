El Salvador

El Salvador y Corea del Sur amplían la red de emergencias para embarazadas en zonas remotas

Un proyecto de cooperación bilateral capacitó personal sanitario y derivó en un Plan Maestro Nacional para la atención de embarazos de alto riesgo en siete departamentos del país centroamericano

Una iniciativa binacional amplió la red materno-infantil en siete departamentos del país centroamericano, incorporando flota vehicular especializada y formación médica para llegar antes de la sala de parto (Foto cortesía Cancillería)
Una iniciativa binacional amplió la red materno-infantil en siete departamentos del país centroamericano, incorporando flota vehicular especializada y formación médica para llegar antes de la sala de parto (Foto cortesía Cancillería)
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El Salvador y Corea del Sur reforzaron la detección de riesgos y el sistema de emergencias para embarazadas y recién nacidos de zonas remotas mediante un proyecto iniciado en 2023 que amplió la capacidad de atención en siete departamentos y dejó un plan nacional para los casos de alto riesgo. La iniciativa busca reducir las demoras entre la identificación de una complicación en las comunidades, la derivación al centro sanitario adecuado y el traslado seguro de las pacientes, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

El programa incorporó 18 vehículos para acercar servicios médicos y trasladar pacientes: 10 ambulancias, tres unidades móviles de atención y cinco vehículos todoterreno. La flota fue destinada a localidades de difícil acceso, donde la distancia hasta un hospital podía retrasar la atención.

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El proyecto se estructuró en cuatro componentes: especialización del personal de salud, provisión de transporte, detección oportuna de embarazos de alto riesgo y elaboración de un Plan Maestro Nacional para la atención de esos casos. El Ministerio de Salud aprobó ese plan como resultado de la iniciativa.

Una red de atención desde las comunidades

La capacitación incluyó intercambios de conocimientos y experiencias con especialistas de la Universidad Soonchunhyang, institución surcoreana con una red de hospitales universitarios. El objetivo fue fortalecer la respuesta sanitaria antes de que las mujeres lleguen a la sala de parto.

El proyecto entre El Salvador y Corea del Sur que busca reducir las demoras en la atención a embarazadas de zonas remotas (Foto cortesía Cancillería)
El proyecto entre El Salvador y Corea del Sur que busca reducir las demoras en la atención a embarazadas de zonas remotas (Foto cortesía Cancillería)

El viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, afirmó que la cooperación robusteció la red nacional de atención materno-infantil y repercute de forma directa en el bienestar de las familias. También vinculó el programa con la visión de la primera dama, Gabriela de Bukele, sobre la humanización del parto y el respeto por la dignidad de madres, recién nacidos y familias.

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“Este esfuerzo no comienza únicamente en la sala de parto, sino que comienza desde la atención en las comunidades, y es ahí hasta donde llegamos para identificar los riesgos y brindar las atenciones necesarias”, dijo Alvarenga.

La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) explicó que el modelo no se basó en la instalación de un único equipo ni en una sola instancia de formación. La estrategia reunió tres tareas: detectar los riesgos en las comunidades, conectar a las pacientes con los centros adecuados y garantizar traslados seguros.

El respaldo a la Ley Nacer con Cariño

El encargado de Negocios de la Embajada de Corea del Sur en El Salvador, Lee Donghee, sostuvo durante el acto de cierre que los resultados trascienden los equipos y las actividades ejecutadas. “El sentido verdadero está en el bienestar de las personas, en el personal de salud que hoy está mejor preparado para responder ante una emergencia, en las familias que se sienten más acompañadas y protegidas y, sobre todo, en las madres y los nacidos que ahora reciben una atención más oportuna y segura”.

La alianza estratégica entre ministerios locales y entidades del país asiático entregó vehículos especializados para trasladar oportunamente a mujeres embarazadas y recién nacidos con complicaciones de salud en regiones aisladas (Foto cortesía Cancillería)
La alianza estratégica entre ministerios locales y entidades del país asiático entregó vehículos especializados para trasladar oportunamente a mujeres embarazadas y recién nacidos con complicaciones de salud en regiones aisladas (Foto cortesía Cancillería)

Donghee señaló que las acciones respaldan la implementación de la Ley Nacer con Cariño, orientada a garantizar una atención digna, segura y de calidad para madres y recién nacidos. En el cierre, Alvarenga recibió el Plan Maestro elaborado junto con el Despacho de la Primera Dama y la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), dependiente de la Cancillería.

La agencia surcoreana indicó que el proyecto se acerca a su finalización en 2026, aunque las capacidades del personal, los vínculos entre las instituciones y la cooperación construida durante su ejecución continuarán en el sistema de atención materno-infantil salvadoreño.

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