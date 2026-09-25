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Zelensky repudió un nuevo ataque de Rusia contra un hospital en Kiev

El mandatario ucraniano felicitó a la familia de Kyrylo, nacido durante el bombardeo en un refugio, y agradeció al equipo sanitario que continuó atendiendo a las pacientes pese a las alertas

Zelensky visita hospital bombardeado por Rusia
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, visitó un hospital de maternidad de Kyiv dañado durante un ataque ruso con misiles y afirmó que el recién nacido Kyrylo llegó al mundo en un refugio: “Esa noche, el pequeño Kyrylo estaba naciendo en el refugio”.

Zelensky acudió al centro médico para felicitar a la familia del bebé, conversar con las mujeres que se preparan para dar a luz y respaldar al personal sanitario. “Agradezco a todo el personal del hospital de maternidad por su trabajo, por su apoyo y por permanecer al lado de la gente incluso durante tales ataques”, señaló.

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El mandatario también se dirigió a las madres que permanecen en el país junto a sus familias e hijos durante la guerra. “Cada una de ustedes merece dar a luz a su hijo en paz, sin sirenas ni explosiones”, sostuvo.

Zelensky visita hospital bombardeado por Rusia
Zelensky visita hospital bombardeado por Rusia

“Y cada recién nacido merece comenzar la vida en paz. Estamos haciendo todo lo posible para que esto suceda lo antes posible”, concluyó Zelensky.

Rusia continuó esta madrugada sus ataques con drones contra Ucrania con bombardeos contra infraestructuras logísticas, de producción y de transporte en la región de Kiev y contra instalaciones portuarias y también logísticas en Odesa, donde ha muerto una persona, según han informado las autoridades regionales y canales de Telegram ucranianos.

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Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso lanzó entre la tarde del jueves y la mañana del viernes un total de 295 drones, de los que 52 eran drones de motor a reacción, que alcanzan más velocidad y son más difíciles de interceptar.

Zelensky visita hospital bombardeado por Rusia
Zelensky repudió un nuevo ataque de Rusia contra un hospital en Kiev

Del total de los drones empleados por Rusia, las defensas ucranianas neutralizaron 267. Los drones que no pudieron ser interceptados impactaron en 16 localizaciones distintas del país no especificadas por la Fuerza Aérea.

Mueren dos personas por ataques de Rusia contra Ucrania, incluido un adolescente en un bombardeo en Kiev
Mueren dos personas por ataques de Rusia contra Ucrania, incluido un adolescente en un bombardeo en Kiev

En Kiev, el gobernador Timur Tkachenko dio cuenta de ataques contra nueve objetivos en tres distritos distintos de la región. En la capital de la región y del país el ataque ruso ha provocado daños en zonas residenciales, según el alcalde Vitali Klichkó.

Un adolescente de 14 años ha muerto en Kiev debido al ataque ruso, según la Administración Militar de la ciudad.

Mueren nueve personas en ataques del Ejército ruso sobre Kiev y Járkov
Mueren nueve personas en ataques del Ejército ruso sobre Kiev y Járkov

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha calificado el ataque contra la región de “masivo”. Según Kiper, los drones rusos han impactado en una zona residencial y en las instalaciones de una empresa de paquetería.

Canales de Telegram ucranianos han publicado un vídeo de una gran columna de humo saliendo del puerto de Odesa.

Rusia también ha atacado en las últimas horas infraestructura de transporte en la región de Zhitómir del norte de Ucrania y una clínica y otras instalaciones civiles en la ciudad de Zaporizhzhia, una de las urbes ucranianas más castigadas por su cercanía al frente.

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